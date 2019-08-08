伊朗與西亞世界》敘利亞的百年政治

1991年年底蘇聯解體，敘利亞頓時間少了背後的支持者，但當21世紀的俄羅斯又再度崛起後，卻仍是敘利亞背後的伙伴，再加上土耳其、伊朗都持與美國對立立場，形成今日俄、敘、土、伊關係較為緊密的局面。敘利亞因內戰而打得支離破碎，尤其反政府勢力有美國等西方勢力的協助，也使得俄土伊必須合作以穩住敘利亞，致力達到最終對抗美國的目的。然而，新的問題是2014年起出現的伊斯蘭國，勢力橫跨敘利亞與伊拉克邊界上，成立的目標是打破《賽克斯—皮科協議》對西亞地區的束縛。百年前的事情，仍糾纏著今日的西亞。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

俄國、土耳其、伊朗三國近日於敘利亞（Syria）召開會議，宣示保障敘利亞的領土完整與主權獨立的決心。敘利亞內戰起自2011年，儘管巴夏爾阿薩德（Bashar al-Assad）政府並非真的作惡多端，反對勢力也不見得值得同情，但這些都已不是主流媒體注意的層面，各方報導一昧批判敘國政府，卻從未釐清反對勢力究竟持什麼立場。更何況敘利亞自一百年前誕生以來，一直糾結於各方束手無策的問題之中。

第一次世界大戰期間，英法兩國已有1916年的《賽克斯—皮科協議》（Sykes-Picot Agreement），瓜分鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）領土中的美索不達米亞（Mesopotamia）與敘利亞地區。同時，英國人還協助歐洲猶太復國主義者（Zionist）移入巴勒斯坦（Palestine）建立家園。但是在伊斯蘭聖地麥加（Mecca）的先知後裔哈希姆家族（Hashmite）認為，戰爭結束之後，應該由他們建立阿拉伯王國。哈希姆的費薩爾（Faysal）曾與猶太復國主義者魏茨曼（Chaim Weizmann）談妥協議，固然猶太人的移入會擠壓阿拉伯人的生存空間，但若先彼此達成共識，或許能化解問題。可見在一百年前，敘利亞地區的局勢，就包夾在歐洲強權、猶太移民、阿拉伯人的問題發展之中。

俄國、土耳其、伊朗三國於敘利亞召開會議，宣示保障敘利亞的領土完整與主權獨立的決心。（iran-daily.com）

1920年3月，費薩爾（Fayal）於敘利亞地區建立國家。敘利亞可說是現代阿拉伯世界中最早建立的國家，而且還是由先知後裔主導的國家。沒想到，同年7月英法以《聖雷莫協定》（San Remo Convention），確認了兩國在美索不達米亞與敘利亞的統治權。協議敘利亞地區歸法國所有，費薩爾旋即被法軍驅逐。敘利亞的阿拉伯人持續反抗法國的控制，而今日掌政的復興黨（Baath Party）便是誕生在1930年代，成立的目的就是要團結阿拉伯人。但這其中諷刺的意涵是阿拉伯人無法掌握自己的土地，還需要強調「團結」來加強認同感。1940年法國敗於德國之手，納粹（Nazi）勢力不僅獨霸歐洲，更可能進入西亞世界。在恐懼之中，英國不僅進軍敘利亞，也進入伊拉克、埃及、伊朗，幾乎半個西亞地區都是英國對抗納粹的軍事基地。二戰結束之後，法國也失去對敘利亞的控制權。

1948年5月，猶太復國主義者在英國、美國、聯合國（United Nations）相繼協助之下，順利建立以色列（Israel）。很快地，伊拉克、外約旦、埃及、敘利亞等阿拉伯國家向以色列開戰，成了阿拉伯人「團結」的重要契機。復興黨就在阿拉伯對抗以色列的氣氛之下，逐漸取得在敘利亞境內的影響力，在伊拉克也有其分部。50年代正處於美國與英國圍堵蘇俄共產勢力的高峰期，西亞地區有些國家加入西方陣營成為一員，但敘利亞政府持反西方帝國主義、反以色列的立場，無意加入西方「自由世界」，而是跟著納賽爾（Gamal Abdel Nasser）領導的埃及接受蘇俄的協助。復興黨內也有許多「納賽爾主義者」（Nasserist），但也導致黨內出現路線分歧的問題，畢竟並非所有復興黨人都願意讓一切交由納賽爾主導，1958年兩國曾有合併的工作，卻在3年後解體。

50年代美國與英國圍堵蘇俄共產勢力的高峰期，敘利亞政府持反西方帝國主義、反以色列的立場，跟著納賽爾領導的埃及接受蘇俄的協助。（Al Jazeera）

阿拉伯「團結」在50年代之後成了「不可能的任務」，此時美國與蘇俄的冷戰（Cold War），彷彿幽靈一樣籠罩西亞的上空，使得阿拉伯國家得視各自的情況選邊站，像是伊拉克與伊朗、土耳其加入英國的「中部公約組織」（Central Treaty Organisation, CENTO）時，便遭到阿拉伯國家譴責為阿拉伯人的叛徒。1967年阿拉伯國家與以色列的戰爭結束後，敘利亞的戈蘭高地（Golan Heights）與埃及的西奈半島（Sinai Peninsula）都遭到以色列佔領。在多次對以色列的戰爭都失利的情況之下，復興黨也面臨內鬥的危機，1970年的哈菲茲阿薩德（Hafiz al-Assad）藉著政變而取得權力，更加強對抗以色列的決心。1973年再次爆發的阿拉伯與以色列的戰爭，敘利亞仍然是主要角色。

只不過，之後的埃及總統沙達特（Anwar Sadat）已不願意再走戰爭路線，開始對美國釋出善意、疏遠蘇俄，更在1977年年底之後主動與以色列接觸與和談。也因此，敘利亞的哈菲茲在此後擔起了領導阿拉伯對抗以色列的重責大任，只不過這時的阿拉伯國家大概只剩下敘利亞仍意圖對抗以色列，也還維持對蘇俄的友好關係。1982年之後以色列與黎巴嫩之間的戰爭，哈菲茲積極介入，除了要拿回戈蘭高地之外，當然就是為了當上對抗以色列的主角。此時正值兩伊戰爭（Iran-Iraq War）期間，伊朗在1979年革命之後持反美立場，而伊拉克則有美國撐腰，此時的敘利亞與伊朗反而處於同一陣線。到了1980年代，整個西亞局勢大翻轉，延續過去抵抗西方帝國主義、團結阿拉伯世界的路線，繞了一圈又到了敘利亞身上。

敘利亞因內戰而打得支離破碎。（AFP）

1991年年底蘇聯解體，敘利亞頓時間少了背後的支持者，但當21世紀的俄羅斯又再度崛起後，卻仍是敘利亞背後的伙伴，再加上土耳其、伊朗都持與美國對立立場，就形成今日俄、敘、土、伊關係較為緊密的局面。敘利亞因內戰而打得支離破碎，尤其反政府勢力有美國等西方勢力的協助，也使得俄土伊必須合作以穩住敘利亞，致力達到最終對抗美國的目的。然而，新的問題是2014年起出現的伊斯蘭國（ISIS），勢力橫跨敘利亞與伊拉克邊界上，成立的目標是打破《賽克斯—皮科協議》對西亞地區的束縛。百年前的事情，仍糾纏著今日的西亞。

因此，俄土伊真的能處理敘利亞問題嗎？若僅從這百年來的歷史經驗來看，敘利亞鮮少有只需專注內政、穩定發展的時代，西亞局勢的變遷也影響其對外發展。如今已是2019年，一次大戰後百年來都未能解決的問題，只是開個會就能找到解方嗎？

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