胡，怎麼說》他，奇貨可居...；他，無怨無悔...

最近看到吳敦義、黃國昌分別講「無怨無悔」；郭台銘則政治行情爆衝，成了「奇貨可居」！

無怨無悔，是政治語言；奇貨可居，是政治行情。說穿了，都是政治。

先談「奇貨可居」的郭台銘，國民黨總統初選大敗後，出國沉澱遁隱一段時間，回國後也未公開露面，政治行情卻如伏流湧出，一時「奇貨可居」。

以市場經濟來看，貨品的稀少性、獨特性、需要性，有兩個以上買主搶貨，價格就可能飆到天價。就像蘇富比、佳士得等的藝品拍賣，因競價而價格愈喊愈高。

郭台銘雖在國民黨初選敗陣，但政治身價仍高、加上首富多金，身價更非凡，柯文哲、吳敦義+韓國瑜、王金平等都在搶郭台銘，認為搶到郭台銘、與郭聯手出征，2020年總統及立委大選的勝率就大大提高，數方爭搶、郭台銘只有1個，使得郭台銘炙手可熱，成為大大的「奇貨可居」！

郭台銘雖在國民黨初選敗陣，但政治身價仍高、加上首富多金，身價更非凡，柯文哲、吳敦義+韓國瑜、王金平等都在搶郭台銘。（本報資料照）

奇貨可居，是歷史上造王者常用的比喻，典故出自戰國時代的呂不韋，他是富商巨賈，把在趙國當人質的秦國公子嬴異人看做「奇貨」，以大量金錢投資在他身上，助他返秦取得王位（即後來的秦莊襄王），還把自己的小三趙姬送給他，（傳說當時已懷了呂不韋的種）。後來趙姬生了一個兒子嬴政，即後來的秦始皇。

呂不韋投資奇貨、造王成功，成為造王者，出任秦相，專權13年，為秦國謀劃了攻滅6國統一天下大計。但是秦王嬴政雄才虎視，君權豈容侵奪，給呂不韋下了一道命令:君何功於秦？秦封君河南，食十萬戶。君何親於秦？號稱仲父。其與家屬徙處蜀！把呂不韋全家大小流放，再迫其自殺。並牽連呂的親友、門客等等，遭殺戮流放等刑罰。

造王者、被造王的「奇貨」之間，即使因相互利用而統一戰線，終不免有你無我、有我無你的終局，必定有一方的下場十分悽慘！

再談無怨無悔，吳敦義為何口出此言？每月幫國民黨借款3000萬元做黨務支出，卻飽受黨內批評，但他不該會為這無怨無悔，反正國民黨的如意算盤是，明年取得政權，黨產數百億元回到黨庫，不愁沒錢還款。

吳敦義每月幫國民黨借款3000萬元做黨務支出，卻飽受黨內批評，但他不該會為這無怨無悔，反正國民黨的如意算盤是，明年取得政權，黨產數百億元回到黨庫，不愁沒錢還款。（本報資料照）

吳敦義的感嘆真正原因應是，韓國瑜整合黨內大老不順，砲口卻都對向他，黨魁扛責也就算了，但自己努力一生，目標就是總統，現在連參選資格都沒，責任卻更重還被批的一無是處，酸苦之味油然而生。其實，他講無怨就是心中有怨，因有怨且有悔才講無悔，悔在何處則只有他自己知道了。

黃國昌最近也講「無怨無悔」，為的是他最近遭到不少時力黨內外的批評，用這句話來回應批評，並自我肯定他走的孤獨、辛苦之路是正確的。

政治人物講「無怨無悔」，各自有感而發，但是，我想反問的都是，你們「無怨無悔」，是讓這個國家、社會、人民，更好或更壞？選民挺你們也能無怨無悔嗎？或人民怨多多而對你們無效、悔更已不及？

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