自由限時批》不用懷疑！韓國瑜的黑金票最多！

董森霖

近日網路上瘋傳韓國瑜在政論節目專訪時說：「選舉最大的秘密就是，票多的贏、票少的輸」！引發許多網友PO文諷刺、調侃。其實，這不是笑話！而是韓國瑜一種「大智若愚」的表現！因為他擁有的黑金勢力選票，在所有參選或欲選總統人當中，確實「勇奪冠軍」！

光是南部雲林張家（老大張榮味尚在牢中）、中部紅、黑派的張家、顏家，乃至到花蓮的傅家（傅崐萁亦在獄中）等等，莫不是全國響叮噹的地方派系人物。目前亦只有「漢子」當過警政署長、新北市長侯友宜的轄區派系「動向未明」，而侯更是唯一未表態「歸順」韓的藍營最大諸侯（人口數全台第一），像韓代表國民黨選總統之日，侯就未出席（而在韓民調勝選出線那天，黨中央大門口魚池，一隻「金龍魚」竟然自殺身亡？！）顯然侯已成了藍營的「隱憂」！

台中派系此行，一者顯示，台中紅、黑派化解宿怨「團結」，猶率團向韓國瑜「輸誠」（資料照）

然則，若以黑金地方派系勢力而言，目前大部分認定的「共主」，就是韓國瑜！

例如本月6日全國矚目的高醫國際醫療多語人才培育專班記者會，韓國瑜的行程，卻一變再變，最後未能出席，逼得高醫校友立委黃昭順一再鞠躬致歉，丟人現眼！

相較之下，台中市議會國民黨團到高雄舉行「自強活動」，浩浩蕩蕩！當晚更在豪華飯店與韓餐敘，韓國瑜還停留了一個多小時。（成員包括國民黨團書記長張瀞分，大甲鎮瀾宮董事長、黑派掌門人顏清標、立委顏寬恒、前台中市議長、紅派頭子張清堂及三位無黨籍議員、兩位前議員等等）。

簡言之，台中派系此行，一者顯示，台中紅、黑派化解宿怨「團結」，猶率團向韓國瑜「輸誠」；二者，表示王金平對他們已無多大的影響力；三者，韓「老大」，當選後，知道「該怎麼做，就怎麼做」的「禮尚往來」！

須知，在去年「1124」由紅、黑派鼎力支持的盧秀黨當選台中市長後，旋即在12月23日「回饋」，在台中市正、副議長的改選，果不其然，張清堂的弟弟張清照、顏清標女兒顏莉敏，都高票當選議長、副議長！張清堂、顏清標、顏寬恒立委更在場全程觀戰，更是一張不少，沒有跑票！可見江湖中人的「一言九鼎」！

所謂「黑金」也者，不是隨便信口胡謅的。根據GOOGLE的「維基」資料，不難看出，其由來，是在剛解除戒嚴而開放黨禁之時發生，地方便出現有黑道背景的人士，開始參選各級地方首長及民意代表，使得「黑金政治」以及「台灣地方派系」迅速在當時政壇發展成形！例不勝舉，茲舉其中犖犖大者：

在早年，確有不少黑道背景的人士，利用「漂白」以謀求「保護傘」（議員於會期中，非經決議免受拘捕之特權），並利用在地方的強大財力當選。在任時，則利用職權為自己「護航」，造成當時台灣政治混亂。最受矚目者，如涉及多起議會暴力與議會外相關案件的無黨籍立委羅福助，其他著名的例子包括，中國國民黨籍的屏東縣立法委員郭廷才、屏東縣議長鄭太吉、屏東縣縣長伍澤元、嘉義縣長蕭登獅、彰化縣議長白鴻森與副議長粘仲仁等等。結果使得社會大眾對執政的中國國民黨厭惡，失去信心，也是在台執政50年的中國國民黨在2000年失去執政權的重要原因之一。

後來在2011年11月，前立委周五六指控馬英九因總統大選情告急，透過馬以南從北到南到處整合有黑金背景的議員、鄉鎮市長、及地方角頭，更在中國大陸透過外省掛幫派勢力協助輔選。他強調絕對有憑有據，指控的事情都是事實，不怕被告，只是擔心對出面請吃飯的朋友「歹勢」，才不願意說的太白。他透露，有吃過飯的兄弟抱怨「選舉時被當個寶，選後就被踹一腳。」

而吳敦義亦曾遭媒體報導，2008年擔任國民黨秘書長時曾和妻子蔡令怡、南投縣縣長李朝卿（李後因貪污遭判重刑）夫婦及有殺人恐嚇等逾30項前科且仍屬假釋身分的中部角頭大哥江欽良一起赴峇里島旅遊，江還在吳敦義接任行政院長後對外表示自己是吳的「換帖兄弟」，並替李朝卿成立後援會助選，遭民進黨質疑涉嫌官商勾結

此外，親民黨籍中選會委員趙叔鍵爆料說，國民黨秘書長吳敦義曾於2007年底打電話關說，要他在審查南投縣立委候選人林明溱資格案中放水支持。林明溱因於2002年涉嫌期約賄選遭判2年褫奪公權、2年緩刑，依照《公職人員選舉罷免法》第26條規定，曾犯行賄判決確定者，不得登記為候選人。但後來卻以緩刑期滿為由，護航林明溱通過資格審查。

由於，國民黨立委蕭景田、林明溱和張嘉郡（張榮味女）等人提案修法，讓曾涉及賄選等妨礙投票罪者仍可參選2010年5月之農田水利會會長、會務委員，遭批評為國民黨派系內鬥分贓的產物。肇致2010年五都市長及市議員選舉前夜的1126槍擊事件（又稱連勝文槍擊案、永和槍擊案），綠營質疑是部分國民黨政治人物與黑金勢力的糾纏，而衝擊到之後選情，藍營則認為是選舉暴力，呼籲對手陣營不應放縱支持者做出如此行為。

至於，顏清標、張榮味、張清堂、傅崐萁等人的「豐功偉業」，可說是「不及備載」，而像蕭景田自亦不遑多讓，諸此地方派系的頭頭，誰都得罪不起，但對「新權貴」的「庶民總統」，卻是「兄弟」般的「擁戴」，令人瞠目結舌！

再者，選舉什麼票都有！顯然黑金票未來將扮演重要的角色，能左右選情，亦將使民主台灣的未來，充滿變數？！能說韓是「草包」嗎？！現韓除鐵粉票外，又多了許多的黑金票！加上旺中又力挺找金主，還有無限的平面、電視、網路等排山倒海的文宣及顛覆視聽，他又為何不傲慢、得意呢？！

如果台灣選民沒有「亡國感」（看看香港，還有在桃園向韓比倒讚的中客夫婦），能誓死維護自由民主命脈，而小英總統又未能大破大立，嚴繩綱紀（紅流滿地、黑金猖狂、文武整飭不足、民生經濟匱乏等）；或郭台銘、王金平未能力挽狂瀾，以及柯P的亂政（組黨圖謀不言而喻），那麼2020出現韓「希特勒」，或被中共「統併」，也就不足為奇了！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法