歷史上的今天》愛滋病患，能當別人的鄰居？

這個社會最不缺少的就是歧視，存在於對性別、種族、或某群體的「不理解」，法律的解釋及適用，法官賦予誰權利、要求誰承擔義務，往往有自身的價值判斷及理念，因此很可能因為一個見解，維持了部分居民的安心，卻關上愛滋病患回家的門，也關上讓大眾理解並減少歧視他們的機會，但愛滋是病不是罪，應該還給他們應有的人權。

首例法院判決愛滋病患遷離社區，反敗為勝！

12 年前的今天，收容愛滋病患的關愛之家，一審被判決必須搬離再興社區，但是最後二審勝訴，法官認為愛滋病患也有居住自由。

12 年前的今天，收容愛滋病患的關愛之家，一審被判決必須搬離再興社區。（資料照）

被法律拒於門外：愛滋病患

2005 年時，專門收容愛滋病患及愛滋寶寶的台灣關愛之家協會，承租並遷入再興社區的房屋，而再興社區指稱關愛之家的遷入違反新修正規約：「住戶不得將社區提供收容或安置法定傳染病患及精神病患」。

關愛之家則認為，他們並未收到通知且未參與開會，因此不應該受新修正的規約拘束，又認為再興社區違反《公寓大廈管理條例》，其限制社區不得安置愛滋病患，妨礙住戶的使用自由。

2006 年時，一審判決再興社區勝訴，關愛之家的愛滋病患必須遷離社區。法官認為，再興社區並未違反公寓大夏管理條例，並且沒有違反憲法所保障「人民居住及遷徙的自由」，社區新修正的規約也符合公序良俗，因為法官認為，這個規定不是限制愛滋病患「居住」於此，而僅是為了住戶的健康及居住品質，而不得作為「收容或安置」愛滋病患的用途。

（照片來源:http://itdels.digital.ntu.edu.tw）

又考量關愛之家收容人數比例偏高，佔台北愛滋病感染者的百分之一點六八，再興社區是純住宅區，住戶密集，會增加接觸及傳染機會，對於住戶的衛生健康和心理造成威脅，判決關愛之家違反「不得收容或安置法定傳染病」之規約，必須遷離再興社區。

二審，逆轉！

2007 年 8 月，二審判決產生逆轉。

由於當時有一部重要法律，《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》於 2007 年 施行，該條例第4條第1項規定：「感染者之人格與合法權益應受尊重及保障，不得予以歧視，拒絕其就學、就醫、就業、安養、居住或予其他不公平之待遇」，也就是立法保障愛滋病患的居住權及安養權。

法官也強調，愛滋病不會經由空氣、飛沫傳染，也不會經由未損傷的皮膚侵入人體，因此輕吻、蚊蟲叮咬及日常生活中如牽手、擁抱、共餐、共用馬桶、游泳、上課等，並不會傳染愛滋病毒。

法官也強調，愛滋病不會經由空氣、飛沫傳染，也不會經由未損傷的皮膚侵入人體，因此輕吻、蚊蟲叮咬及日常生活中如牽手、擁抱、共餐、共用馬桶、游泳、上課等，並不會傳染愛滋病毒。（資料照）

而且愛滋病患在接受雞尾酒療法治療後已有效延長生命，法官認為人類並非不能與愛滋病患共存，社會應該減少對愛滋病患的排擠與歧視，因此新修正的規約明顯是違反公序良俗，再興社區不得以此規約要求關愛之家遷離。

愛滋是醫療問題 更是人權問題

然而，這個社會最不缺少的就是歧視，存在於對性別、種族、或某群體的「不理解」，法律的解釋及適用，法官賦予誰權利、要求誰承擔義務，往往有自身的價值判斷及理念，因此很可能因為一個見解，維持了部分居民的安心，卻關上愛滋病患回家的門，也關上讓大眾理解並減少歧視他們的機會，但愛滋是病不是罪，應該還給他們應有的人權。

愛滋是病不是罪，應該還給他們應有的人權。（美聯社）

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