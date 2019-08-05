自由限時批》郭、王、柯圍韓打旺中 蔚然升起新三角氣旋！

杭東

郭台銘和王金平見過面，不談選舉、脫黨，只談合作！真是無招勝有招！而柯P組黨和郭通電話，亦未與郭、王見面，卻能高談闊論，遊走各地，製造氣旋！另韓國瑜首次到桃園訪宮廟，卻觸霉頭（中客和外省二代夫婦齊比倒讚，嗆聲說「看看香港吧！亡國佬！）大走衰運！亦使其皮裡陽秋的詭計昭然若揭，說好聽似找郭、王合，背後卻由粉團與旺中頻下毒手，內外夾攻，淪為「裡外不是人」，目的就是讓郭、王揹負「國民黨罪人」惡名！好不厲害！

有作用力必產生反作用力，郭、王、柯新三角氣旋冉冉升起！不願同流合汙、沆瀣一氣

其實，國民黨和韓，乃至旺中集團，對郭、王根本是虛情假意，老K中央亦復「疼未人心」！認為是影響他們的「封官分爵」（吳敦義已換留任黨主席。及不分區立委期掌國會），自然痛恨到家！同時，也壞了北京一再交代的「一國兩制」大事！因為郭、王敢公開反對，而且合作實力足以威脅韓能否成為藍營「共主」，與半途「換柱」的可能，畢竟9月、11月間韓仍有「未爆彈」（黨內大老的操心有其來源）！

王金平當場揮毫寫「齊心共榮逆增上緣」、「戮力同光順益下情」對聯送給網友。（資料照）

只有像2百5的國政團召集人張善政，還自鳴得意，在弄「憲法一中，台灣優先」，期取代「92」共識，非但觸犯韓恩師「92」創作人蘇起的大忌，還惹惱習大大年初宣示的「92就是一中及一國兩制台灣方案」，破壞統一大業！

簡言之，韓、旺中與郭、王的心結不能解，也不願同流合汙、沆瀣一氣：根本難以「團結在心結下」，況且又有足夠實力，造成「成事不足，敗事有餘」影響；然則，韓、旺中心高氣傲，並沒有把郭、王放在眼裏，以為只要呼攏利誘（違憲把副總統權力作無上限延伸）、曉以大義，就能擺平！簡直輕蔑到家！

殊不知，郭、王乃見過大風大浪，而郭營堅持要求韓須切割旺中，才有「和解」可能，否則免談！郭台銘昨日發出公開信，表示暫停聯署，感謝郭粉支持，亦並未提脫黨參選事，只說可能在8月中旬台灣各地舉辦會面活動。而王金平則在今天表示，初選之前他很多的建議，一樣都沒有被採納，未來也沒有什麼好建議，和韓國瑜的見面「以後再說」，現在不急。並當場揮毫寫「齊心共榮逆增上緣」、「戮力同光順益下情」對聯送給網友；問到是要跟誰「齊心」？是跟鴻海創辦人郭台銘？台北市長柯文哲？還是韓國瑜？王金平未正面回應，僅意有所指地說「台灣、台灣，台灣金團結。」可說盡在不言中矣！

至於郭、王、柯未來的「新三角」合作可能性？不難發現明年選舉後，台灣的政治版圖一定會改組，歷史上的「三國演義」未必會重演，但從數學模型而言，三角版圖不是穩定的結構，就賽局理論來說，兩極還是比較穩定的結構，台灣走到這個局面，很多當事人每晚睡覺前都要自我反省。

柯文哲說得好，如果雙方要合作，不是每天講一句話就能解決，「小英的人也是每天跟我們『窸窸窣窣』（台語，意為咬耳朵）」，郭守正與蔡壁如經常聯繫，雙方幕僚每天也都「窸窸窣窣」，幕僚都會匯報情況，不一定要老闆跟老闆見面，台灣就這麼小，大家都有聯絡，這是事實，至於未來要怎麼做，「再說吧！」

此外，在桃園比倒讚的「中客」今昨在各臉書粉專留言表示，自己就是新聞畫面上對韓國瑜比「倒讚」的中國人，自己亦是中國文化大革命的見證者，直言，台灣人不了解中國政府多殘酷，台商在大陸接受短暫的經濟優惠，跟1950年代的「公私合營」，都是同一種套路的「狼吃羊」。但為什麼中國的高官兒女，特權、金錢都不缺，卻想盡辦法要逃離中國、移民海外？他苦口婆心問，台灣人難道願意重回「因言獲罪的年代」嗎？更感嘆「台灣人的今天真的得來不易，大家真的要珍惜啊。」最後語重心長表示，真的輪到用自己的血作為教訓，來繳學費時，絕對是後悔莫及！並強調「凡民主自由的社會我都支持，凡獨裁專制的體制我必反對！」

豈料，韓國瑜今天居然大言不慚地回應說，現場約有3萬人，其中2萬9998人支持韓國瑜，應該請特定媒體報導一下，這才公平。如果讀過梁啟超寫的：「聚群盲不能成一離婁（黃帝時人，亦稱離朱，能於百步之外見秋毫之末。）聚群聾不能成一師曠（春秋晉國樂師，能辨音以知吉凶。）聚群怯不能成一烏獲（戰國時代大力士。）」便知什麼叫做「草包」，此種民主台灣存亡大事，竟然欲藉蠱惑民眾之能，使其盲目跟隨而得意忘形，豈非幼稚可悲？！如今香港如火如荼的反送中逾兩個月，今天更發動全港罷工、罷市、罷課等「大三罷」行動，韓國瑜卻發表不痛不癢的聲明，無怪連在台的港人團體都表遺憾（因進過港澳中聯辦，便知韓是親北京政客）！而近日北京禁止中客來台觀光一事，更是無異向中共輸誠的韓國瑜打臉（「人進來，貨出去，高雄發大財」），更是教訓國民黨！在在丟人現眼！

截至目前，郭、王、柯圍韓打旺中的檯面下動作頻頻，亦與2020總統、立委大選，關係密切，也就是將使藍綠政黨風華不再，郭、王、柯都不會缺席，自然影響席次及政治版圖，而今的「新三角」業已升起新的氣旋！後續的發展必然精彩可期，值得持續觀察。

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