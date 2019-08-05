自由開講》川普加稅人民幣狂跌看中國經濟衰退

◎魏水秀

美國總統川普於上週（8/3）宣布將對中國的3000億美元進口商品關稅提高到10%，並於9月1日實施，這無疑是對中國經濟又一重大打擊，本週亞洲市場開盤，人幣果然一口氣跌破兌美元7元的重要心理關卡，可見中國經濟承受壓力已經來到極限，川普這一手讓中國資金加速外逃，除了中國經濟硬著陸之外，中國國內金融風暴更是蠢蠢欲動。

跟許多台灣人想像的不一樣，事實上中國近幾年的經濟狀況每況愈下，從2013年的中國就業市場號稱「史上最難就業年」開始，在隔年後中國的外匯存底開始從4兆美元高點，一路往下滑到2017年的低點3兆美元，也就是大規模資金外逃，而那一年則是另一個史上最難就業年。也就是說，這期間內中國經濟已經落入停滯性通貨膨脹的困境，亦即中國經濟接近沒有成長，但中國的物價還是持續攀升。這可由中國著名經濟學者學者向松祚在去年12月，罕見直言2018年中國經濟成長率應該是負成長可見一斑。

美國總統川普於上週（8/3）宣布將對中國的3000億美元進口商品關稅提高到10%。（路透社）

而從今年五月中國遼寧的錦州銀行發生經營問題需要外部投資人「紓困」資金，以及五月底中國包商銀行被中國有關單位宣布監管一年再度得到證實，這是18年來首度再有中國國內銀行被接管。其實中國金融市場的問題，從幾年前中國債券市場對於民營企業，甚至國企或央企的債券違約問題就已經顯露出來。從經濟的角度來看，這是中國在供給面已經發生問題，也就是說中國企業的獲利能力開始沒辦法應付資金的利息成本，自然而然就開始縮減支出，乃至削減人力，所以才會有應屆大學生就業困難的現象發生。

由於錦州銀行是在香港公開上市的銀行，因此，錦州銀行的經營問題，從該行的會計簽證公司安永拒絕為其2018年的會計帳簽核，並隱晦的指出錦州銀行，在某些向機構客戶發放的貸款實際用途，與信貸文件中所描述的用途不一致，這表示銀行的放款部門可能涉及資料造假，以此可以知道中國許多企業得不到資金的情況下，可能鋌而走險。如果這是系統性的問題，那代表整個中國經濟實質上已經泡沫破滅，而這也可以由許多機構預估2018年是中國28年來成長最差的一年得到驗證。

基於這個背景，美國總統川普的戰略就非常清楚，中國經濟的供給面已經發生危機，資金外逃難止血，故而提高關稅可以更惡化中國的貿易，這會進一步加速中國國內的資金外逃，或中國國內外銀行不再放款給當地企業投資，而是改投資在保守的金融商品上。這是中國共產黨目前沒有辦法抵抗的攻擊，如果中共想用停止購買美國農產品來對抗，那國內通貨膨脹的問題將會繼續惡化，所以這已經不是進退兩難的局面，而是何時投降的問題。然而，中國共產黨向來不以人民福祉為施政考量的重心，這一波新的衝擊很可能會演變成中共再次對台商開刀或加大政策緊縮的對象，好保護他們自己人的政商體系，因此，台灣政府應該再次更加強引導台商回流的力道來因應，國人也要好好檢討個人在中國的投資風險。

（大學經濟系教授）

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