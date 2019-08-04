自由開講》由中國限制台灣自由行看「去中國化」的重要性！

◎翁埈德

蔡英文在2016年當上總統後，不接受中國的九二共識，中國為了給台灣下馬威，限制來台灣旅遊的團客數量，使中國台灣旅遊的人數，由每年400萬人次，降到去年的269萬人次。中國企圖由限制來台旅遊人數，讓台灣觀光業者因收入減少，來壓迫政府接受中國的九二共識。

中國企圖由限制來台旅遊人數，讓台灣觀光業者因收入減少，來壓迫政府接受中國的九二共識。（資料照）

但是政府實施「去中國化」政策，就是去掉有些人想依賴中國賺錢的心態，開始獎勵及補助國內旅遊，大力向東南亞、日、韓等國家推廣台灣旅遊，結果來台遊客增加。從越南、菲律賓和泰國來的遊客人數在過去三年中增加了一倍多。來自日本和韓國的人數也在增加。來台灣旅遊的人次不但沒減少，反而更多。

中國發現限制來台灣團客的人數似乎對台灣沒影響，而今年中國來台灣的遊客又開始增加。最近中國開始限制中國人來台灣自由行，也要緊縮團客的人數。中國企圖以操縱旅遊人數，讓旅遊業者雞飛狗跳，因而反對不接受中國控制的政黨及候選人。由此看來，靠中國賺錢很不可靠，他高興就放一些人來，或向你買些農產品，讓你得到些好處，哪一天他不高興或你不乖乖就範，就限制旅遊人數或拒絕買你的產品，讓你受不了而必須受他左右。為了生存及長遠的利益，無論個人或國家都必須「去中國化」，去掉依賴中國的心態，才能平平安安過日子，順順利利的作生意。

或許有人說，是因為蔡英文總統傾向台灣獨立自主，不承認九二共識，中國才會限制旅遊人數，事實上，香港接受一國兩制，結果中國對香港的控制卻日漸增加，不但以前的承諾不去實施，中國和英國1984年12月19日簽署的《中英聯合聲明》，中國卻稱其為「不具效力的歷史文件」。所以香港終於發生反送中遊行。可見想依賴中國的承諾得到利益者，必不會有好下場。為了國家或企業的發展，必須「去中國化」，放眼全世界，將中國當成友邦，不以他為敵，也不向他低頭。

（醫師）

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