自由開講》南一出版社國中社會第一冊：不僅課本引用風向新聞不實謠言！教師手冊還使用錯誤過時資訊！

◎張明旭

根據十二年國教課綱所編訂、南一出版社最新出版的國中社會第一冊中，教科書第172頁的課後閱讀裡居然明列了「知名假新聞的製造地——風向新聞」的不實謠言〈不要再有下一個葉永鋕！校園霸凌防制有賴品格教育和家長參與〉！這篇謠言不只隱去了葉永鋕「被逼得只能在下課前去上廁所」的性別歧視根源，刻意不提葉永鋕長達兩年持續被霸凌的痛苦，還片面擷取調查報告內容，並故意略過葉永鋕媽媽—陳君汝女士提告勝訴及最後調查出來的資訊，可說是極盡扭曲之惡意。

根據十二年國教課綱所編訂、南一出版社最新出版的國中社會第一冊中，教科書第172頁的課後閱讀裡居然明列了「知名假新聞的製造地——風向新聞」的不實謠言〈不要再有下一個葉永鋕！校園霸凌防制有賴品格教育和家長參與〉！（作者提供）

關於本篇謠言的『錯誤資訊』整理，網路上早已有相關文章及說明，而此篇謠言來源的「風向新聞」也多次被「事實查核中心」、Cofacts等查核單位證實為『內容錯誤』的大本營，其反同立場亦相當明確，而其相關內容如果放到校園中更已明顯違反《性別平等教育法》。然而，本篇章節的作者及編者不僅枉顧這些「真正事實」，未盡絲毫查證之基本責任，還堅持（註）將風向新聞這篇帶有大量錯誤資訊的謠言放入教科書中，且可能因此導致師生受到誤導，實在相當過分！且更荒謬的是，其實早在2018年，本篇「不實謠言」就因為遭受大量民眾撻伐，在風向新聞的網站上被「自行撤下」，而在其主網站上「一年多以來都顯示為找不到」、充滿錯誤資訊、且違反性別平等的文章居然被列為公民教科書的參考資料，這已不僅是荒謬，一但真的用於校園，恐將對師生帶來諸多誤導及傷害！

註：據了解，本篇謠言的「錯誤問題」及「違反性別平等」在過程中早已有教師指出，但南一出版社卻堅持不肯撤下！

而南一出版社國中社會的問題還不止於此，在其對應的第一冊教師手冊中，居然在第78頁出現了完全過時且錯誤的跨性別相關資訊！首先，「性別不一致」（genderincongruence）或「性別不安（GenderDysphoria）」的狀況其實相當多元且自然，完全不是這種過度簡化的「身體是男性，精神是女性／身體是女性，精神是男性」性別二分刻板框架！

「性別不一致」（genderincongruence）或「性別不安（GenderDysphoria）」的狀況其實相當多元且自然，完全不是這種過度簡化的「身體是男性，精神是女性／身體是女性，精神是男性」性別二分刻板框架！（作者提供）

再者，世界衛生組織（WHO）2018年6月18日所公布第11版《國際疾病與相關健康問題統計分類》（ICD-11）中，就已把跨性別從原本的精神疾病分類，移到「性健康條件」（sexualhealthconditions）分類的「性別不一致」（genderincongruence）項目，並將「性別認同障礙」一詞從精神疾病分類中移除。此更正理由在於，醫學上已明確顯示跨性別並非精神疾病，且把跨性別以「性別認同障礙」一詞被放到精神疾病分類中，確實造成跨性別者被貼上負面標籤及汙名化。而此更新並在今年5月25日表決通過，代表跨性別正式去病化！

而如果從另一套精神疾病分類表《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM）來看，早在2013年修訂的DSM-5（第五版）中就已針對跨性別進行了非常大的更正，不只將原本的疾病化的「性別認同障礙（GenderIdentityDisorder）」拿掉，將其改為更加去疾病化的「性別不安（GenderDysphoria）」，並參考了社會學的架構，修正其內涵。所謂的「性別（Gender）」是因為「人」而形成，從人與人的互動到人與社會的互動，在這過程中所形成、強加在許多人身上的「性別刻板框架」與分類，很可能會造成當事人的不安，而對此醫生就需要從旁評估診斷，協助當事人面對社會造成的不安。而這輔助協助是為了協助當事人取得「因為社會壓迫的醫療需求」，而不是醫療疾病的審查！

以上種種都顯示出，本段教師手冊的說明不僅完全過時、充滿錯誤、且甚至帶有偏見的負面意涵！

感謝熱心教師朋友幫忙告知此重要事件，我們已向國家教育研究院遞交正式陳情信，詳述以上問題，要求南一出版社修正這些錯誤內容！而不管是教科書或教師手冊，這種錯誤資訊資訊都不該繼續出現、誤導師生，在此我們也懇請大家幫忙將這些正確知識傳出去！

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（性別平等教育大平台 專案經理）

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