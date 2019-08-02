自由限時批》 郭台銘將走不同的路？！

董森霖

看來柯P的「機關算盡」，未必能如願實現！郭台銘將會走不同的路選總統，採有條件、選擇性與柯P作「策略性合作」（立委部分亦不是照單全收），各取所需。並以「團結一切友郭的力量」策略為主（不分藍綠白和中間）。亦將仿「企業集團」不同部門業別的運作，分進合擊，加上選到底動向詭譎的王金平（按：今天表示不當韓副手），一旦匯流，可能比「原子彈」，還要倍加利害！是否為「三腳督」（蔡、韓、郭）或「四方戰」（蔡、韓、郭、柯），仍值得持續觀察。

再者，郭董霸氣十足，事業有成。而柯P自稱「朕」，政績卻乏善可陳！現已變成「投機政客」；況且「一山難容兩虎」，古有明訓。所謂「第三勢力」，誰是老大？！亦尚無定論。 而柯P的「蹭名」在外，早期蹭大綠、還蹭小綠，復蹭雙面藍（淺藍、紅媒亦是其一），又蹭北京（兩岸一家親），現又蹭郭董（資源）等等，一廂情願打「如意算盤」，以為棄選總統（幕僚僅說與組黨參選沒有關聯性）讓郭「灑大錢」，換取立委席次，以延續未來的「政治生命」（或換取2024年總統）。 天下沒有白吃的午餐，郭董雖是「政治素人」，卻非省油的燈！柯P要組黨，是「你家的事」，而「台灣民眾黨」借殼上市的色系，尚在其次；重點是成員的份量，能否撐大局，此與生意的「協商」不同，還得有「一條心」的「團結」才行！否則「各行其是」，反得不償失！此方面的謀略和智慧、才能，郭董遠超乎柯P之上！何況郭、柯的心結，連幕僚都說「有待化解」，要談合作得再溝通「尚需機會和契機」云云。

妙的是，柯P昨天宣布組黨，卻仍不改「怪東怪西」毛病，竟然什麼都沒有準備，連黨綱、黨章現在才要開始寫，到底要怎麼召募黨員，都還沒想好，像話嗎？！結果，他卻硬拗說組黨是「倉促起義」！反怪內政部洩密、把消息放出去，痛批政府紀律這麼爛？！還理由一大堆！簡直令人啼笑皆非！卻忘了「組黨」申請，在今天根本不是什麼「機密」（台灣已有345個黨登記）！至於8月6日創黨當天是否就算完成，內政部還須查對資料，若是查對無誤才會發給證書，但證書上的創黨日期會是舉辦創黨大會當天，不過，若資料有問題必須補正，日期就會往後延。柯P豈非是「自找麻煩」，能怪誰耶？！

柯P昨天宣布組黨，卻仍不改「怪東怪西」毛病，竟然什麼都沒有準備，連黨綱、黨章現在才要開始寫，到底要怎麼召募黨員，都還沒想好。（本報資料照）

試想，如此「倉促、草率」的組黨，就已被社會非議，網路負面聲量大增！而竟又是在前一天晚上9時才臨時通知郭董，卻又要他回應，真是不懂人情義理到家！而在宣布組黨之事時，居然要求郭董先公開他的全部財產，這是一種「合作」的態度嗎？！顯然使日後的合作云云，蒙上不確定的陰影！

郭董是懂「大數據」和AI產業的企業家，在國民黨總統初選飲恨，乃在黨中央堅持不採一半手機民調關係，而郭粉又多為「知識藍」、「經濟藍」和中間選民，不似韓粉能24小時守候市話，遭致民調落後。如今發現民調，回復正常後，郭、韓之間的差距不大，亦有很大可努力的空間，況且韓國瑜的直直落，連不信任度都高達近6成，加以高雄的市政不力，罷免聲浪不斷，連署書近達20萬；儘管每天「韓天台」依然拼命獨家宣導，仍然顯得「後繼乏力」，連黨內大老及「知識藍」、「經濟藍」等（新北、台中及部分縣市長等諸侯亦然），都為之操心，猶苦勸戒酒，也勸要避免像農地豪宅之類的「未爆彈」發生，諸此善意，竟被韓粉罵翻了！更使國民黨面臨與過去「換柱」不同的嚴峻危機，敗選因子已然出現！

其實，郭董為「謀定後動」型的人物，目前仍在「觀察、部署」階段，像各地的「郭友會」亦已動起來，有的支持者已紛紛發起連署支持郭董參選總統，而有的地方也已準備和郭董座談會面，許多動作均已在私下展開，另王金平則與郭董深交的盧姓前立委，互動熱絡。看來時機成熟時，便會呼之欲出！

今天南投一名地方人士就在LINE群組轉貼鴻海旗下富士康科技集團幹部，透過臉書發給親友的的一封信。這名幹部在文中指出他對於那些抹黑、唱衰、權謀郭董的某些權貴、政客及特定媒體深感不齒，並強調「軍公教人員的苦與悶，郭懂；年輕人的成家立業，郭懂；2020唯一支持郭台銘，果凍懂」云云（按：至於希望郭回到國民黨團結，幕僚回應是：「要團在心結下嗎？」，郭韓已形同陌路人矣）

種切跡象顯示，郭董要出來了！

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