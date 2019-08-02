自由開講》國安局除舊佈新 化危機為轉機！

◎何華國

近日總統出訪專機國安局人員的免稅菸案鬧得舉國沸沸揚揚。本案只是一個引爆點，經檢調一查，發現免稅菸超買的情形，竟然在扁政府，馬政府都有同樣的紀錄，只不過這次蔡政府的案情達到頂峰。隨著案情的偵辦，據聞蔡總統的民調也跟著下滑。這個案件的殺傷力的確造成蔡總統的治理危機。不過蔡政府若能痛定思痛，積極地對政府團隊除舊佈新，未嘗不是化危機為轉機的良機。

從國安局這次免稅菸案中，可以見到的已持續十多年，過去似乎相安無事，想不到這次經人舉發，才爆出這個大窟窿。這一可能涉及不法的事情，之所以能長久持續，跟內部人員因循苟且，法治觀念不足，人員考核鬆散應該大有關聯。台灣雖歷經政黨輪替，但真正更換的只是若干主管與機要人員，如主政者未能力行治理改革，任由原有體制再因循苟且下去，則出事只會是時間問題而已。

從國安局這次免稅菸案中，可以見到的已持續十多年，過去似乎相安無事，想不到這次經人舉發，才爆出這個大窟窿。（資料照）

蔡政府遭遇到此次國安菸案危機，除了應該毋枉毋縱徹底查辦，將涉及不法的人員繩之以法外，更該藉此重整國安團隊，全面加強人員法治教育與素行考核，以杜絕因循苟且的積習。此外，國安菸案也許只是冰上一角，蔡政府若有心除舊佈新，不妨將國安菸案視為整個政府行政興革的起點，對政府各部門人員的管理考核，重新全面的檢視，將本案所獲得的教訓，翻轉為促發台灣往前邁進的力量。

一切只是剛剛開始，如何除舊佈新，化危機為轉機，就端看蔡總統的態度和決心了！

（嘉義大學退休教授）

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