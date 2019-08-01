自由限時批》郭柯合生變？！柯P變身柯黨！

沈舟

今天柯P的宣布組黨，不過就是一場「幻術」和「魔術」表演罷了！而他和郭台銘的合作或結盟，亦將因「台灣民眾黨」的光譜生變（郭柯的兩岸態度和人際關係不同，亦易扞格）；況且事前郭又毫不知情，已犯合作大忌，缺乏尊重，將肇致互信基礎薄弱，往後的發展，並不樂觀。甚至郭尋求與王金平合作成分居高（郭約有兩成、王有一成支持度），若積極合縱連橫，當有加成的功效。

其實，柯P組黨的情形和宋楚瑜「一人黨」相當類似，兩人都是知名度高於黨內成員，亦是「乾綱獨斷」型政治人物。但宋尚有省府團隊和政績著稱，若和柯的市府團隊或政績對照，高下立判！

現在柯P的先組黨畫靶射箭，以為郭董會配合支持立委，無異是一種「不尊重」，自使合作機會產生變數？！（資料照）

再者，「台民黨」仍以深綠、獨派和離開民進黨者居多，所謂的中間和白色、淺藍、淺綠則少，猶有早年「台聯」的影子，只是多了些年輕網路世代成員，均以「擁柯」為主，易彰顯個人英雄色彩，及「偏綠」光譜。而郭為深藍（如同新黨屬性，脫黨亦然），要如何與柯黨「分進合擊」（郭選總統，柯當黨主席爭取立委席次），恐大有問題，因為郭不願背負藍營罵名（北京亦會施壓），使獨立選總統的可能性反而升高（知識藍、經濟藍、中間偏藍者大多支持），此便須柯P放棄選總統，以說服郭支持「台民黨」的立委選舉。而箇中的權謀計算，則須視郭柯建立的互信基礎如何而定了。

像郭辦核心幕僚劉宥彤今天受訪的一段話，便值得玩味。她認為郭柯合？是大家的預期，沒有這個事情！還說郭董昨晚和幕僚聊天，是談在國外的見聞、國外的人關心台灣情況，沒有特別談組黨，而此昨日亦是從媒體得知，也還沒跟柯市長見面。被問到跟柯市長有無心結？劉宥彤說：「也有吧。但都需要時間、契機，就價值觀方面溝通來化解，未來才能談下一步。以前跟台北市政府一直有在溝通，過程中慢慢取得理解，經過溝通或時間化解，但需要時間。」

當被問到韓國瑜多次打給郭董，希望郭回到國民黨團結，劉宥彤回應：「要團在心結下嗎？」而在初選過程中，有很多非政論的爭辯（包括切斷媒體蔡董及欠「背後開槍」道歉等），郭董需要對這件事有更多理解。」

由於今天柯P的宣布組黨，牽拖要繼承先賢蔣渭水「未竟遺志」，此也跟韓「發大財」一樣只是換了個口號，就是「讓人民過好生活」！現在台北市民「過得好不好？」大家心知肚明！

這套柯P的「變術」，如今亦讓人見怪不怪！說到組「台灣民眾黨」，蔣渭川孫女蔣理容女士昨天就先表明「民主時代每個人都有組黨的自由」！像身為「台灣公民」的她，不會因為有人崇拜其先人，或自詡為蔣渭水傳人而產生情緒。

然則，蔣女士話鋒一轉，指出柯文哲組黨選總統，抓了同為醫生的「蔣渭水」3個字當作「外衣」，正好是檢驗他的黨綱、顏色，以及中心思想、價值觀的時機。

她強調，若將柯文哲對照「蔣渭水精神」，希望選民都能夠判斷出，究竟柯文哲「是往自己臉上貼金、與蔣渭水天差地遠」，還是真的「如同蔣渭水身先士卒、犧牲奉獻」，對抗殖民統治者、不向威權低頭！更表示，民族運動先驅者蔣渭水的名言，並不只有「同胞須團結、團結真有力」，其鏗鏘的一句：「台灣是台灣人的台灣」更如暮鼓晨鐘！

乖乖隆地咚！蔣理容真不愧是蔣渭水嫡孫！她直言，若有人自命為「蔣渭水傳人」，必定要服膺這句話。而蔣渭水畢生「只為眾人而非為個人」，而現在有人選擇於其紀念日創立新政黨，她懷疑：「這個黨會以台灣利益、台灣民眾為優先嗎？！」真是一針見血！也一語道破政客的高明騙術！

說穿了，柯P只是在表現不甘寂寞，不甘示弱罷了！因為他智商太高了，沒人能戳穿他的把戲！而他和韓國瑜一樣，不約而同都是「毛澤東」信徒，偏好玩毛的騙術，不知今夕何夕！特別是柯愛以「朕」或「雍正」自居，現在又拿蔣渭水唬人！誠令人啼笑皆非！

現在柯P的先組黨畫靶射箭，以為郭董會配合支持立委，無異是一種「不尊重」，自使合作機會產生變數？！若從政黨支持度的長期民調來看，國民黨始終維持在3成多，民進黨2成多，時代力量則有7、8％，大綠、小綠合計約3成多，中間則最大。過去柯P在政治光譜上雖然被歸類在白色，受到中間選民青睞！但如組黨爭取「政黨票」，將會使原本支持柯的中間選民不見得買單，反而使立委席次的變動較大，頗值得關注和觀察。是以，今後不論是蔡、韓、郭、柯的如何組合對陣，對蔡、韓均形成壓縮，當選亦屬險勝！顯然總統參選人都得加強防範「犯錯」的次數，像國民黨的大老就力勸韓「戒酒」，及還有無財產土地及其他的「未爆彈」等等，在在用心良苦！值得警惕。

清代詩人趙翼有首詩，說得好：「隻眼須憑自主張，紛紛藝苑漫雌黃。矮人看戲何曾見，都是隨人說短長。」

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