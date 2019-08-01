胡，怎麼說》柯P組黨，加入至尊魔戒爭奪戰！

柯文哲組黨，黨名叫台灣民眾黨，推自己參選總統並不會令人意外，另一可能是推郭台銘出戰、柯當黨主席操盤立委選舉。現在，就差郭董還沒表態，呼叫果凍、果凍，凍未條，就立刻上陣加入戰局吧！

柯文哲（見圖）組黨，黨名叫台灣民眾黨，推自己參選總統並不會令人意外，另一可能是推郭台銘出戰、柯當黨主席操盤立委選舉。圖為7月31日柯文哲出席捷運大直站北安段公辦都更案動土。（記者劉信德攝）

2020年總統選局，民進黨提名蔡英文、國民黨提名韓國瑜，加上柯文哲、郭台銘，4人上桌大戰，保證激烈精彩絕無冷場。



蔡、韓、柯、郭的基本盤，我估計都是20%加減5%，個個有機會，人人沒把握，誰能突破30%得票率，就有希望問鼎大位，如能衝到35%以上，則大位可定。



還有一大變數就是郭柯合，郭、柯推一人出馬角逐總統，另一人當黨主席負責操盤總統及立委選舉，目前看來以推郭出馬、柯操盤的可能性較大，因郭可攻、柯可守，兩方各有所謀、各有所求，柯的網路聲量加郭的金量，互相拉抬，對雙方都有利。

2020年總統選局，民進黨提名蔡英文（見圖）、國民黨提名韓國瑜，加上柯文哲、郭台銘，4人上桌大戰，保證激烈精彩絕無冷場。（資料照，記者王藝菘攝）

郭如勝選總統，柯在市長任期剩不到一年時，可出任閣揆，準備在2024年拉替郭攻取大位；郭如敗選，柯領軍的台灣民眾黨，在母雞帶小雞效應下，估計可取10席立委以上（20%政黨得票率就約有8席不分區立委），這是2024年柯進窺總統大位的重要本錢。



當然，郭台銘的態度將是關鍵，國民黨勢必動用所有可用資源死命拉住號稱「國民黨最強外掛」的郭台銘，是否也請對岸協助，那只有他們知道，不過，要比跟中共高層關係，郭台銘現在可說放眼國民黨，無人能比，而柯的「兩岸一家親 」等親中討好言論，也獲中共讚賞，所以，郭柯合不合，國民黨根本使不上力，只能勸說大局為重，但郭則認為，他的取勝，才是大局，可能反將國民黨一軍。



蔡、韓、郭或柯的3角大戰，則與4方大戰，戰略、戰術、戰法都將大大不同，如郭柯合一，直接受衝擊的就是國民黨的韓國瑜，可能被迫退守一隅；民進黨的蔡英文也將壓力大增，必須苦戰再苦戰、團結再團結才可能連任。

韓國瑜（見圖）已經獲得國民黨提名角逐2020總統大選，與蔡、柯、郭的基本盤估計都是20%加減5%，個個有機會，人人沒把握。圖為韓國瑜在國民黨全代會上演說。（資料照，記者方賓照攝）

柯文哲組黨並鐵定推出總統候選人並參選下屆立委，預料將是1986年民進黨組黨、2000年宋楚瑜參選總統之後創親民黨以來，最大的政治版圖重組。不過，柯的台民黨，是否也會像親民黨靠宋一人核心領導，19多年來每況愈下逐漸弱化到快要凋零？那只有時間驗證。



現在第3大黨時代力量，受柯的台民黨衝擊最直接，時力現在內部正處於路線多方分歧、幾欲內爆之時，創黨及首任黨魁黃國昌的動向值得關注。



現在政治變動是10倍速、100倍速時代，各國的新興政黨常見的是「其興也速、其萎也速」！

要比跟中共高層的關係，郭台銘（見圖）現在可說放眼國民黨，無人能比，而柯文哲的「兩岸一家親 」等親中討好言論也獲中共讚賞，所以，郭柯合不合，國民黨根本使不上力，頂多只能勸說以大局為重，但從郭台銘的角度，他取勝，才是大局，可能反將國民黨一軍。（資料照，記者劉信德攝）

心魔，心魔，前晚到昨天白天，還在議論柯文哲的心魔，說是正直誠信云云，昨天傍晚郭台銘回台不到3小時，就傳出柯組要組黨。我看到他們最在意的都不是心魔，而是那只權力的至尊魔戒！



心魔很沉重，正直誠信只說嘴，若為至尊魔戒故，兩者皆可拋！

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