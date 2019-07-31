自由限時批》香港老K的反共怒吼！真教台灣老K無地自容了！

董森霖

在《自由限時批》29日刊出〈國民黨拿鋤頭跟著習大大走！香港正在中共鐮刀下掙扎？！〉後，又看到昨天有香港「國民黨黨員」公開〈中國國民黨香港黨員反送中聯署信〉說到：「遭到共匪禍民亂港，堅決支持手足兄弟一起反共起義！」云云；而行政院黨產會亦在昨天披露，香港調景嶺與中華民國淵源願深，而中華救助總會（救總）受KMT指揮，過去在調景嶺安置眾多流亡至港的國民黨員（亦交付政治任務）及外省難民，著有績效！但如今台灣老K中央，卻因「畏共」、「媚共」種種，噤若寒蟬，未能伸出援手，棄香港老K如「敝屣」，反忘卻創黨及反共大義，任其「自生自滅」！這是什麼樣的中國國民黨！竟冷血以待，革命同志情安在！真教人痛心疾首！

如今的台灣老K不但不敢反共！還對北京阿諛備至，更不敢對中共不公、不義、反自由人權、民主的惡行嗆聲！只敢在台灣利用民主「護身」，利用選舉牟取政黨及個人政治利益，完全是「兩面人」！甚至為「觀光、合作、交流」，美其名為「人進來，貨出去、發大財」等等，唬弄愚民，自己卻「榮華富貴」（韓國瑜的身家財產、人品操守堪為例證）！猶在執政時期「開門揖盜」，讓中共統戰「長驅直入」，刻意掩蓋矇騙「大野狼」的「併台統一」作為，處處「為虎作倀」，以「溫水煮青蛙」伎倆「痳痺反共意識」，引狼入室！復用「戰爭流血」作威脅（註：或說老美不會為台灣出兵，寧可屈辱降和），而台灣老K的權貴們，包括韓國瑜等子女，則多在國外留學或置產等），居心叵測！讓台灣2300萬自動將「自由民主」繳械！簡直喪盡天良！無怪根本不在乎什麼中華民國台灣的「對等主權、尊嚴」！只會在選舉時拿國旗「搖旗吶喊」，作政治權力的墊腳石而已！

據昨天媒體報導，香港的老K還將各自的黨證、香港護照與香港官方認可證件等拍照存證，在照片中寫下感人肺腑的話：「支持反送共運動，拒絕黑社會治港，打倒港共政權！」云云，畫面在台灣批踢踢實業坊曝光後，引發鄉民們熱議，不少人指出「可是你們總部投共了欸」、「在台灣國民黨，有人聲援反送中？」、「台灣的那個國民黨怎麼差這麼多」、「香港國民黨比較正統，靠近廣州」、「中國國民黨在台灣已死，有事燒紙」、「反觀台灣國民黨廢得跟什麼一樣」等等，不一而足，顯然，香港老K的怒吼！或將會對台灣大多數「良知、良心」未泯的老K，起些「醍醐灌頂」的作用！仍值得觀其後效如何。

根據「救總二十年紀念專集」記載，「調景嶺營，是我忠貞難胞集居之地，夙有「反共精神堡壘」的稱號！在1997年香港主權移交中國以前，港府不僅拆光調景嶺房舍，連救總刻在山頂上的「中華民國萬歲、擁護蔣總統」大字標語都被清除。現在香港老K不惜誓死與「共匪」周旋到底，而台灣老K，還在為韓國瑜能否「戒酒」傷腦筋，誠令人不勝唏噓！

綜觀香港「反送中」抗爭爆發8週以來，血淚故事不斷，為自由犧牲奮鬥的精神，亦復震撼人心，贏得民主世界同情和支持！一個「在台港生及畢業生逃犯條例關注組」近日接續發聲，宣布成立「香港邊城青年」，要以「身在異鄉，心繫我城」，以行動支持遠在家鄉的同伴，並揭示香港的經驗和困境，呼籲台灣社會關注，讓世人對民主、自由及人性有更多思考。而在北高發起數波安全帽募集活動，獲致各方熱烈響應，收獲頗豐！將轉贈給香港反送中遊行群眾，為他們添上防護。當是「人同此心，心同此理」的具體表現！

而據英國《衛報》報導，一群散居世界各地港人亦有自發組成的「與香港站在一起」（Stand with HK）組織，並在網路上同步展開「現代化抗爭」。於7月初，該組織在一天內成功募得32萬英鎊（約1257萬新台幣）！24日在英國七家媒體刊登廣告，指控中國持續違反《中英聯合聲明》，也買下26日台灣《自由時報》頭版半版，提出「保衛台灣，重奪香港」的訴求，呼籲台灣人不要相信中國共產黨政府的任何承諾。諸此種種，讓人感動！

香港的反送中血淚抗爭至今，不但是「官（中共）逼民反」，現連保持行政中立的香港公務員（官員），都看不下去！主動申請於8月2日舉行「人（同仁），與民同行」的集會，主張包括要求港府撤回《逃犯條例修訂草案》、調查警方執法是否濫權等五大訴求，屆時可望有兩千公僕參與。他們在網路的連署公開信中，就譴責警方在上環的血腥鎮壓及元朗白衣人暴力事件，痛批特首林鄭月娥難辭其咎，並呼籲港府正面回應五大訴求。據香港媒體報導，另尚有約5千名醫護人員連署，譴責警方濫用暴力，進行無差別攻擊，危害港人生命安全；而港鐵則逾千名列車長已於（30）日罷工，在調景嶺站發起「全港大塞車」行動，抗議港鐵當局對元朗站攻擊事件的處理等等。由此，不難發現，中共與港府的恣意妄為暴行，已深深戕害民心，尤無異敲響了中國共產黨的喪鐘！因為「人心不死、暴政必亡」例子不勝枚舉。

今天的《彭博》亦報導，白宮正在監視於香港邊境集結的中共軍隊，因北京週一已警告稱，香港的「動亂」，已非和平抗爭（按：有武器的黑警竟視手無寸鐵的民眾為暴徒，簡直令人髮指！）報導並指出，美國官員表示，目前尚不清楚若中共軍隊介入香港，白宮會如何對應。

然則，美國朝野8週來已高度關注香港的自由人權，正遭受迫害的事實，均紛予譴責！國際媒體更指，美國眾議院與參議院最近通過的2020財政年度國防授權法案修訂案，還可以擴大美國的制裁範圍，包含有關北韓、中國、俄羅斯、中美洲國家的人物及行為，而其中參議院的版本甚至納入反送中抗爭，指若香港人權或自治地位受威脅，美國可用關稅或針對若干人物或法人進行制裁。根據美國及國際法，可對所有侵犯香港人的基本人權和自由的個人或者法人，實施經濟制裁、拒發簽證及其他懲罰性凍結財產等措施，不容小覷！

簡言之，在香港「反送中」運動越演越烈之際，台灣更應堅定支持香港爭取應有的自由民主與人權，尤應珍惜台灣得來不易自由和的民主，更不是「發財」或「有錢」能買到的，否則「失去自由民主的主權」，就是發大財也沒命享受！

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