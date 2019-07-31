自由開講》藍營透過媒體帶風向，為漠視反送中運動合理化

◎方立言

香港反送中運動越演越烈，代表國民黨參選下屆總統的高雄市長韓國瑜，對此事件噤若寒蟬，而在此同時，藍營的媒體群組正流傳一則訊息，指控美國政府是香港動亂的幕後黑手，其目的昭然若揭，就是要將國民黨漠視反送中運動合理化。

六月初百萬香港人走上街頭「反送中示威遊行」，引發國際關注，國內包括蔡英文總統與所有欲角逐總統大位者紛紛發表談話，唯獨韓國瑜面對媒體詢問竟連稱「我不知道，我不曉得」回應，讓輿論譁然，其後眼見苗頭不對，才補發聲明，並以划龍舟擊鼓後「頭都昏了」為藉口搪塞。

最近反送中運動越演越烈，韓國瑜在國民黨總統提名大會上，慷慨激昂的批判蔡英文，卻對反送中運動噤若寒蟬，再檢視自反送中運動以來的言行，其態度不言可喻。（圖：路透）

香港發生這麼大的事情，總統參選人說「不知道」，誰相信？合理的懷疑，韓國瑜不是頭昏了，而是有難言之隱。去年高雄市長選舉，韓流掀起熱潮，中國網軍居功厥偉，而在爆發反送中運動前，韓國瑜才踏入「中國人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」（簡稱中聯辦），成為台灣首位進入中聯辦的地方首長，在此敏感時刻，他當然要謹言慎行，以免惹惱中國。

韓國瑜踏入中聯辦，引發外界譁然，台灣與香港有諸多撻伐聲浪，若因反送中發言再得罪中國，豈不兩邊得罪，成了豬八戒照鏡裡外不是人。

最近反送中運動越演越烈，韓國瑜在國民黨總統提名大會上，慷慨激昂的批判蔡英文，卻對反送中運動噤若寒蟬，再檢視自反送中運動以來的言行，其態度不言可喻。

韓國瑜宣示將此次大選定位為中華民國保衛戰，然而台灣與香港唇齒相依，而守護中華民國也是在守護民主自由，為何香港人爭取民主自由，不見國民黨聲援？甚至最近藍營網路群組流傳香港大遊行的資金來源是美國中情局CIA，「美國政府是香港暴亂的幕後黑手」。估不論此訊息的真偽，在美中貿易大戰、香港反送中運動如火如荼進行之際，流傳此訊息所透露出的態度就是「親中反美」，否定香港群眾運動的正當性，意圖打壓香港民主運動，並讓國民黨及韓國瑜對反送中運動的冷漠合理化。

再就所謂的中華民國保衛戰深入探討，則更充滿矛盾，值得非議。

在國民黨威權統治時代，前民進黨主席黃信介曾說：「台獨只能做不能說，統一只能說不能做。」很傳神的道出統獨的弔詭之處。

統獨的弔詭反映在國民黨、民進黨兩大黨的國家認同上，國民黨口口聲聲說要捍衛中華民國，但所做所為卻是在否定並消滅中華民國。這樣的指控國民黨一定不服氣，但道理很簡單。中華民國擁有2300萬人口，不論從人口數或國力、經濟力在世界都排在前半段，聯合國許多會員國的人口不及台灣的十分之一，甚至連百分之一也不到，但為何她們可以加入聯合國等國際組織，台灣卻不行？主要的原因就是中國反對阻撓。

中國始終不承認中華民國是一個國家，所謂的「一個中國」全世界公認是「中華人民共和國」，絕非「中華民國」，這是無庸置疑的，但國民黨卻與中國一搭一唱「一個中國」，這不正是在消滅中華民國嗎？至於近20年來國、共沆瀣一氣的「九二共識」，說穿了就是「一個中國」的障眼法，這可從國、共交往只談「一個中國」，不見「各自表述」可為明證，甚至今年初習近平發表對台談話，倡議「堅持九二共識」、「堅持一個中國原則，維護和平統一前景」、「探索一國兩制的台灣方案」、「和平統一、一國兩制是實現國家統一的最佳方式」……等否定中華民國存在的言論，國民黨形同默認。

反觀民進黨，雖然早年對承認中華民國有爭議，但自從1999年通過台灣前途決議文後，已經不否認中華民國存在的事實。重點是在我們是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬。而事實上，多年來不管是阿扁或蔡英文執政，面對中國威脅恫嚇，國民黨咄咄進逼，民進黨都堅定的捍衛國家主權。

兩相比較，誰在維護民主自由？誰在捍衛中華民國？事實勝於雄辯。

（曾任媒體記者）

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