照護線上》吃什麼吐什麼，當心小腸阻塞！

要注意，有排便不代表腸子蠕動很順暢。剛發生小腸阻塞時，患者可能會腹瀉，但若接下來幾天都沒有排氣，也就是沒有放屁，就代表腸子阻塞罷工了。

◎白映俞 醫師

什麼是小腸阻塞？

食物在人體的旅程是這樣的：經過口腔後進入食道，於胃部及十二指腸由各種酵素分解，再進到小腸。小腸的前端仍舊具有消化功用，後端則多負責吸收食物養分，沒被吸收掉的水分及食物殘渣會進到大腸，最後形成糞便由肛門排出。假使我們吃下肚的食物及水分在這段食物旅程中的任何關卡受到阻礙，就會產生腸胃道阻塞的大問題。

小腸阻塞指的是食物及水分無法通過小腸進到大腸，食物水分因而鬱積於小腸，導致小腸脹大。

小腸管徑脹的太大後，就影響其血液循環，小腸逐漸因缺血而潰爛壞死，若沒及時接受處理，會因腹膜炎、敗血症而危及生命安全。

所以，雖然「小腸阻塞」聽起來像個小問題，嚴重起來也是會要人命的啊！

哪些原因會造成小腸阻塞？

小腸阻塞的原因很多，有的屬於部分阻塞，有的是完全阻塞，有的還會造成腸子扭轉。最常見的有：

A. 腸沾黏：代表腸子被結締組織形成的帶狀組織束縛著，食物因此無法通過。此狀況常發生在肚子動過手術的患者身上，不論是開過剖腹產，或是動過闌尾切除手術，都可能因為腸沾黏而導致小腸阻塞。

B. 糞石阻塞：糞石是於腸胃道裡面無法消化的物質，無論是吞下的假牙或沒嚼爛的菇類纖維，都可能因為體積過大而卡住腸道。

C. 腫瘤：良性瘤、癌症、或腹內多處轉移都會阻擾小腸蠕動。

D. 腸套疊：較容易發生在小孩身上的腸道阻塞原因。

E. 各類疝氣：疝氣代表著部分小腸跑進身體另一處的空腔內。例如腹股溝疝氣就是小腸卡進腹股溝位置。假使沒有適時恢復小腸位置，小腸會腫脹缺血。這類阻塞多需要手術解決，關閉小腸進到其他空腔的入口。

F. 因藥物、感染、開刀而腸子蠕動變差：這種阻塞並沒有明確的阻塞位置，而是在藥物、感染、或接受大手術後，患者狀況不好，腸道的肌肉及神經調控受影響，整體蠕動收縮變慢，因而無法推送食物繼續前行，造成阻塞。

另外，發炎性腸道疾病或腹內膿瘍等原因也會造成小腸阻塞。



常見的小腸阻塞症狀是哪些呢？

A. 嘔吐：臨床觀察時要注意嘔吐的量與顏色，通常吐出帶膽汁顏色的大量嘔吐物代表著阻塞的位置可能在小腸較前端。

B. 疼痛：可能是間歇性的絞痛感，也可能是整個肚子的悶痛感。由於多數患者都是罹患小腸阻塞數天後才至醫院求診，其疼痛情形可能會逐步加劇。（關於腹痛，你更應該知道的事情！）

C. 腹部鼓脹：隨著腸子管徑愈脹愈大，及脹大小腸的總長度愈長，患者腹部會變得愈鼓脹。

D. 沒有排氣：要注意，有排便不代表腸子蠕動很順暢。剛發生小腸阻塞時，患者可能會腹瀉，但若接下來幾天都沒有排氣，也就是沒有放屁，就代表腸子阻塞罷工了。

如何治療小腸阻塞？

醫師從臨床診察時若懷疑患者罹有小腸阻塞，需要替患者抽血及安排X光，若患者已有發燒或其他敗血症症狀，則要考慮盡速以電腦斷層檢查找到阻塞原因及確定腸子是否壞死。

若阻塞時間過久或情況嚴重，患者腸子已經扭轉或壞死，就幾乎都需要以手術治療。

若患者的生命徵象穩定，僅有部分阻塞，則可以靠著禁食，用點滴補充水分及營養，放置鼻胃管引流鬱積的腸液等保守治療，等待腸道恢復健康。

但無論如何，找出小腸阻塞原因、觀察患者臨床變化、適時的手術介入都是非常重要的。

很多時候你會聽到上了年紀的人說，能吃，能拉，能放屁，就是人生最棒的事情了。相信曾經陷入「小腸阻塞」狀況的患者，一定會非常同意這句話的。

本文經授權轉載自照護線上 吃什麼吐什麼，當心小腸阻塞！

吃什麼吐什麼，當心小腸阻塞！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法