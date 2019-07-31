歷史上的今天》高雄市議員 在中國被殺害！

這起命案是導因於債務糾紛而產生，但如果中國人欠台灣人錢，或者是台灣人欠中國人錢，真的就只能靠綁架勒贖來解決嗎？就因為兩國之間的法律系統不一樣，就只能用暴力的方式嗎？

林滴娟議員遭綁殺害事件

21 年前，發生一起轟動全台的命案，高雄市遭綁架民進黨籍議員林滴娟在中國遭綁架殺害。

■ 林滴娟命案怎麼發生的？

林滴娟與她的男友前往中國大連市，結果因為她的男友與生意客戶李廣志有債務問題，兩人因此遭其同夥4人綁架，林滴娟被注射一種致人昏迷的藥物，但因施打過量而休克死亡。然而，事後僅抓到同夥的四名嫌犯，李廣志仍未落網，且僅判處一人死刑。

林滴娟（右）與她的男友前往中國大連市，結果因為她的男友與生意客戶李廣志有債務問題，兩人因此遭其同夥4人綁架。（youtube影片截圖）

林滴娟的家屬表示，本案疑點重重，並希望追加在逃被告李廣志的刑事附加民事賠償，提起上訴卻遭法院駁回。

■ 一場命案，兩岸隔空互嗆

本案特別具有爭議的地方在於，既然在中國發生人命了，本應該由海基會等單位處理，但中國並不同意由海基會等相關單位處理，只願意與林家家屬直接接觸。民進黨人士更批評「中國對台灣人民赴陸經商旅遊，並沒有盡到人身安全的保護。呼籲台灣同胞暫緩前往大陸旅遊、投資。」

中國官方則駁斥認為，他們依照國家法律和有關規定，海協會與林家家屬直接接觸，有妥善處理，受到家屬及隨行親友的肯定。對於上述指控，是民進黨的一些人和一些台獨組織藉機鼓譟要斷絕兩岸交流、攻擊漫罵祖國大陸、挑撥兩岸人民感情。

本案特別具有爭議的地方在於，既然在中國發生人命了，本應該由海基會等單位處理，但中國並不同意由海基會等相關單位處理，只願意與林家家屬直接接觸。（資料照）

■ 政治歸政治，法律歸法律，真的欠債該如何解決？

回到最一開始的問題，這起命案是導因於債務糾紛而產生，但如果中國人欠台灣人錢，或者是台灣人欠中國人錢，真的就只能靠綁架勒贖來解決嗎？就因為兩國之間的法律系統不一樣，就只能用暴力的方式嗎？

《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》就有規定「在大陸地區作成之民事確定裁判、民事仲裁判斷，不違背臺灣地區公共秩序或善良風俗者，得聲請法院裁定認可。」「前項經法院裁定認可之裁判或判斷，以給付為內容者，得為執行名義。」

究竟什麼意思呢？

就是中國法院作成的民事確定裁判，如果我國的法院說ok，這個裁判沒問題，那麼中國的裁判就會拘束到當事人身上，甚至可以在台灣聲請強制執行。

相反的，根據《最高人民法院關於認可和執行臺灣地區法院民事判決的規定》，如果中國的法院也同意台灣法院的判決，也認為台灣做出的判決沒問題，那麼雙方當事人就會受到台灣法院所做成的判決拘束。

當初之所以會立這個法，就是有鑑於兩岸地區之民事訴訟制度及商務仲裁體制有異，希望能維護我國法律制度，並兼顧當事人權益。對於兩岸之間的民事糾紛，應該是走正當的管道，尋求法院的救濟，而不應該是以綁架的暴力方式解決，否則不僅錢沒要到，更賠上了自己的前途。

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