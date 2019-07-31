胡，怎麼說》那些菸，斬首外交努力成果！

國安私菸事件燒了8天仍在延燒，在煙霧迷漫中，受衝擊的政治效應則明顯可見，而且還在擴大延燒！

首先，私菸事件在第一時間就「斬首」了元首外交的努力成果。蔡英文總統率團的「民主永續之旅」，22日結束訪問行程，專機返扺國門之際，調查局在機場攔截，當場查扣私菸並帶走國安警衛官偵訊，爆發國安私菸事件。

國安私菸事件燒了8天仍在延燒，在煙霧迷漫中，受衝擊的政治效應則明顯可見，而且還在擴大延燒！（讀者提供）

在調查局在機場動手抓人扣貨的剎那，就形同「斬首」了這次元首拚外交拚出的努力成果。國安私菸事件燒起的政治黑煙焰火炸裂，讓前線外交及經貿人員的努力，一時化為烏有。

蔡總統這次出訪，在過境美國時，受到美方的禮遇及高度重視，是台美斷交41年來從未有過的。中國對此多次跳腳怒罵，企圖阻止，都未能得逞，但在台灣內部，卻被10009條私菸輕易達陣。

蔡總統這次出訪，在過境美國時，受到美方的禮遇及高度重視，是台美斷交41年來從未有過的。（圖擷取自蔡英文臉書）

國安私菸事件的政治衝擊、對蔡政府的打擊，效應比中國花幾億美金，灑大錢買走我國的邦交國還要大，就中國而言，這等於撿到可遇而不可求的大功一件。有人不禁感嘆，難道這就是台灣的命運？

其次，利用總統出訪，搞大量私菸逃避稅捐圖利私人，陋習當然是違法的，國安人員及華航人員依所謂私下通關的SOP，就是違法，當然該嚴查嚴辦。他們有特權就可抽免稅菸還賣出圖剁、小百姓則抽菸要付高額稅金，不公平的相對剝奪感很深，也早該徹底查清嚴辦杜絕那些碩鼠。

但是，回顧調查局查辦過程，違法陋習已存在十多年，此案情資早被掌握，為何不早出手？或稍晚再出手？為何選在專機落地的「那個時機」動手？為的是加強人贓俱獲的新聞張力擴大戰果？為的是把總統專機及總統當做最強背景的戲劇聲光影像效果？都令人質疑不是只為查香菸走私案而已。

回顧調查局查辦過程，違法陋習已存在十多年，此案情資早被掌握，為何不早出手？或稍晚再出手？為何選在專機落地的「那個時機」動手？圖為：前國安局長彭勝竹（右）獲知調查局查緝私菸案後，與鄭文燦市長交談時面色凝重。（資料照）

還有，辦案人員動手之前，「偵查不公開」密不透風，幾乎是單線密令領導，動手之後，仍在偵查期間，卻變成「揭弊大公開」，連細節幾條菸、誰付款刷卡、幾輛車去載都曝光，前後差很大為什麼？是否按劇本演出並預設目標？

第三，在總統都表震怒，撤換國安局長及總統府侍衛長了，華航當然是涉案者之一，卻慢吞吞的推拖究責，更如切香腸般吐出一點，讓媒體不斷的推測「不排除案情向上發...」，火繼續延燒；昨天，華航人員竟稱，全機只有總統太忙沒買免稅品...，這等於把總統專機上的所有官員、立委、記者等全都一鍋煮，事後才說是聊天口誤，有人認為是拍總統馬屁卻拍在馬腿上，不過，專機全機有事，總統能沒事？這是故意提油救火讓火再燒吧！

昨天，華航人員竟稱，全機只有總統太忙沒買免稅品...，這等於把總統專機上的所有官員、立委、記者等全都一鍋煮，事後才說是聊天口誤。圖為華航董事長謝世謙。（資料照）

第四，國安私菸事件爆發後，荒謬情事不斷出籠，像有人大作文章，好像有一龐大走私集團在其中，但是，這件私菸案涉及逃稅利益約500萬元，除非總統專機三、兩天就出國，次次都搞10000條菸才行，但這是天方夜譚。

還有，一個曾擁數千億、現在仍擁幾百億不公不義黨產的國民黨，竟然藉此大肆批評蔡政府不公不義云云，公義二字，別人都有資格提，國民黨先把死抱不放、不公不義A自台灣人民的龐大黨產還財於民，再來批評吧！

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