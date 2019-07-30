台灣回憶探險團》2015.7.30 林冠華以生命阻擋黑箱課綱上路

原本該屬於我們的記憶，原本我們該知道的人事物，我們都會努力找回來。一個都不能忘記。悼念一位為理念犧牲生命的青年，永誌不忘。

台灣回憶探險團

◎台灣回憶探險團

2015年7月30日，一位臺灣青年林冠華在經歷黑箱課綱抗議事件後，選擇結束自己的生命，希望能以這樣的方式，阻擋黑箱課綱上路。

二戰後中華民國外來政權在臺遂行極權少數統治，在數不盡的人前仆後繼犧牲下臺灣篳路藍縷的走向民主化，也註定了政權終將回到人口佔多數的臺灣人手上。外來少數統治者想維持其統治利益，最有效的方式就是透過教育將臺灣人改造成中國人，以避免自己成為實質上的少數，在長期戒嚴下透過國民教育、娛樂等無孔不入的改造機制，數個世代的臺灣人遭到徹底清洗，黨國勢力取得絕對優勢，使得臺灣復原的速度異常緩慢。

但踏上民主之路的臺灣，黨國勢力已不能像以前直接以戒嚴、白色恐怖進行思想改造整肅異己，教育的掌控對其而言更形重要，於是不惜以黑手操控課綱，這才是黑箱課綱爭議的真實脈絡。

而在林冠華以死阻擋黑箱課綱200多天之後，隨著2016年初政黨輪替，相關法令也陸續進行了修正，

2016/4/29 立法院表決通過「撤銷課綱微調案」

2016/5/17 立法院今三讀通過「高級中等教育法」部分條文修正案，課綱將法制化

2016/5/31 行政院正式公告廢止黑箱課綱 https://goo.gl/HL6aZb

在長期黨國價值清洗下，臺灣找回自己的腳步緩慢，更在中國統戰侵略局勢中面臨慘烈的資訊戰，以無所不在的滲透輔以假新聞、謠言透過網路大量傳播分化，以民主毀滅民主。若政權不幸落入其扶植之代言人手中，多少前人用家庭、人生、生命為代價所爭取來得來不易的自由，恐將付諸流水，黑箱課綱也必將全面復辟。

7月30日，悼念一位為理念犧牲生命的青年，永誌不忘。同時想想，我們該如何保住這些得來不易的成果。

二分鐘了解課綱爭議始末：

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本文經授權轉載自台灣回憶探險團：2015.7.30 林冠華以生命阻擋黑箱課綱上路

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