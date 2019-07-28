照護線上》中意的死法？！

倘若能選擇人生死亡的方式，大家會中意何種死法？或許預先設想死亡，才算是完整的人生規劃？！

你中意的死法是什麼？（https://pixabay.com）

◎劉育志 醫師

「醫生，他已經吐好幾天了，吃什麼就吐什麼，不吃照樣吐。」邱先生指著斜躺在急診推床上的老先生說。

「吐出來的東西是什麼顏色？」我的眼睛瞥向老先生的腹部。

「一開始是墨綠色，後來變成土黃色，很混濁。」

「有排便嗎？」

「好像沒有。」

「肚子開過刀嗎？」

「沒有。」

老先生身形消瘦，腹部卻明顯鼓脹，連續折騰了幾天，已奄奄一息。

聽完描述，再看看不久前吐出來的嘔吐物，我認為很可能是大腸癌所造成的腸道阻塞。為了早點知道結果，我進到電腦斷層的控制室盯著螢幕瞧。不出所料，乙狀結腸處有個腫瘤堵住了腸道，小腸、大腸裡的內容物一路回堵到胃，老先生才會吐個不停。

電腦斷層情境圖。（https://pixabay.com）

「大腸癌，附近淋巴結、腹膜都有轉移，肝臟應該也有多處轉移。」放射科郭醫師喵了一眼便說出診斷。

「好慘喔……塞成這樣，吐出來的根本都是糞水……」護理師麗瑩嘆口氣道，「今天遇到的癌症實在很可怕，一個比一個還折磨人……」

「這個狀況跟我爺爺一模一樣。」郭醫師道：「那時候他決定不要治療，回家打點自己的後事，過幾天就走了。他走得很瀟灑，該做的、該交代的，統統都完成了，沒什麼遺憾。所以我個人覺得癌症是個不錯的死法，因為我將會曉得自己的死期，也有足夠的時間和所愛的人道別。」

「我不要。」麗瑩搖搖頭，「我覺得受盡折磨，等待死亡的感覺很可怕。如果能夠選擇的話，像意外事故那樣，『嘩！』一眨眼就結束了，比較乾脆。」

「是很乾脆，不過被送到急診室的重大創傷看起來都很慘耶。」我蹙起眉頭，道：「肋骨斷整排、頭骨碎裂、骨盆骨折、還有創傷性截肢……」

麗瑩回過頭白了我一眼。

聽到大家的分享，放射科蔡大哥忍不住開口，「如果你喜歡乾脆一點，可以選腦動脈瘤破裂，只要幾秒鐘就會失去意識，乾淨俐落，身上一點傷口都沒有。」

「腦動脈瘤的發生率不是很高，可遇不可求呀。」郭醫師道。

「說得也是，這樣就只能挑心臟病了。」蔡大哥拍拍自己的大肚腩，咧嘴道：「可惜你們大概沒有我這等福分。」

在醫院看遍生死，顯然大家都已經選好了自己中意的死法。或許預先設想死亡，才算是完整的人生規劃吧。

本文經授權轉載自照護線上 中意的死法

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