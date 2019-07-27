自由限時批》 「韓粹黨」正式沒收國民黨了！

沈舟

「728」這天，「韓粹黨」正式沒收了國民黨！而黨旗亦將會有鋤頭（鐮刀）的圖騰影子（以示除暴政，接地氣），亦使五星旗（有鐮刀）的同路媒體，正式登堂入室，配合習大大指令推動「一國兩制」台灣方案！此更是2020民主台灣進入嚴冬的開始！能不令人不寒而慄乎？！現香港入的血淚抗爭又正火如荼上演，更是一面活生生的「悲慘世界」鏡子！台灣人能不奮起捍衛自己的民主家園嗎？！

當韓國瑜參加國民黨總統初選民調勝出那天，國際媒體就給了「民粹」的認證（註：「民粹就是劃清界線，跟我一樣的就是人民的意志，跟我不一樣就是反人民。」）而所謂的「韓粉」也者，亦被視為「非韓不投」的「韓粹黨」（亦有稱「韓幫」、「國瑜黨」等，不一而足）。而韓的崛起，復又被郭台銘所說的「國台辦媒體」KINGMAKER掌控。所以，中共同路媒體亦等同接收了「韓粹黨」！而「傀儡」的國民黨代表大會，將在通過韓代表國民黨參選總統後，被沒收了！形同變成中共在台的同路政黨，簡直太恐怖了！

只要觀察韓國瑜在選高雄市長的前後，簡直是多重面貌！像「一瓶礦泉水，一碗魯肉飯」，還有「高雄發大財」等等口號，完全走樣，但一下子，就跳躍到選總統，矯揉造作，令人噁心！又違背各種承諾，滿嘴謊言，例如什麼貴族學校、財產保單、農地豪宅違建等等，通通曝光，原來竟是個「好野人」！還瞪眼說瞎話，整天「庶民」不已！難怪連高雄中學的模範生都要送他「為什麼愛說謊？」的書！現連市政都霧煞煞，治理得荒腔走板，還爬樹防「登革熱」，成了天下一大笑！莫怪罷免聲浪不斷，一下衝到近20萬人連署！

觀察韓國瑜在選高雄市長的前後，簡直是多重面貌！（本報資料照）

至於，先前三月間造訪香港「中聯辦」把酒言歡，也造成擁抱北京的負面觀感，至今仍持續被中共同路媒體集團「造神」中！（根據《READr》專題報導指出，近十年來旺旺集團共計收取中國158億元的補助，鴻海集團則收取126億元，頂新收受119億元，為前三名）而今天的媒體報導，一個親中名為「港澳各界總統選舉造勢團」約135人，將在明天抵台，並將於29日拜會國民黨與韓國瑜，而此團副團長、工作小組召集人湯麟華具有「中國和平統一促進會香港總會的常務理事」身分。司馬昭之心，已是不言而喻矣。

現今外界批評的國民黨，像猶若「弄臣」似的，竟然百般「阿諛奉承」韓，還合夥在「密室」中。搞「政治分贓」，「黨格」蕩然！更談不上什麼「黨魂」和守護國家主權，乃至三民主義了！整天隨「韓粹黨」起舞，令人不齒！

而韓幾乎完全奉行毛澤東「階級鬥爭」的核心思想模式，口才便給，顛三倒四，不斷進行種切的脅迫利誘；又形同希特勒式的搞鬥爭、奪權的把戲！不斷製造社會階級、族群、世代的分化、對立，寧可與中共合作打倒民進黨，奪下民主台灣「統一」，在所不惜，實已到了喪心病狂地步！簡直令老國民黨人錯愕？！更是匪夷所思？！

猶憶當年德國的威瑪共和國時期，就曾掀起的希特勒炫風！而當時亦不是人人將希特勒視為「救世主」，也有很多人視為是「小丑、草包」之類，縱容不法的激情納粹支持者，到處唱民族歌曲，對意見不同就罵、就打。卻低估了此對民主政治體制的危險，更低估了希特勒帶來的危害！如果對照台灣時下「韓粹黨」的惡質言行，能不令人毛骨悚然嗎？！ 其實，類此的「反民主」現象，國際知識界早有討論，例如猶太裔政治學家卡爾羅文斯坦（Karl Loewenstein ）在1937年就提出「防衛性民主」的概念，後來為了防範納粹在威瑪時代「合法毀棄民主」的悲劇重演，像西德的《西德基本法》，便制定了壓制毀棄民主行為的預防性保護制度，包括禁止「反民主」思想人士（製造仇恨者）公開演講、宣傳、著書、教學等基本權，並沒收其宣傳工具，致力於保護國家的存續。而德國法律視人性尊嚴為最高價值，亦允許限制特定人士部分自由，例如將仇恨言論、否認猶太大屠殺和宣揚納粹的言論刑責化。儘管臺灣已出現許多「末日威瑪」的景象，但仍須借鏡先進歐美民主國家的「防衛民主」法治作為，才是正本清源之道！

如今的中國國民黨不「反共」了，還以「和平」為由，不斷地媚共、跪共！此連身陷中共高壓統治的香港人都看不下去！還奔波籌款買台灣媒體廣告，除了感謝台灣人的熱心支持協助，亦提出警訊。例如（26日）出刊的《自由時報》頭版半版，就強調「保衛台灣 重奪香港」！其中語重心長地表示：「香港人曾天真相信中國（共）會一言九鼎，結果現在整個香港都付出了沉重的代價，因此他們呼籲台灣與全世界，千萬不要相信中國（共）的任何承諾，不要相信中國（共）簽署的任何協議，並希望香港的慘痛教訓，能夠讓台灣朋友引以為戒！」云云。

試想，今天香港人為了反對「逃犯條例」200萬人多次發起血淚抗議示威，卻屢屢遭到港府鎮壓，近來甚至還有疑似勾結警察的白衣惡煞（黑道）痛毆抗議人士，連解放軍都宣示要武力鎮暴，更是令人痛心疾首！這就是過去香港人不慎、誤信、誤判上了「紅色賊船」，淪落至「悲慘世界」（有歌為證），台灣能不引為戒鑑乎？！甚至還被「紅色」同路人和媒體「洗腦」上當耶？！

在26日赤鱲角機場舉行的「和你飛」集會（FLY FREE）當天，民主人士向旅客傳達反送中理念。有一名國泰航空機長在降落香港國際機場時，向乘客廣播，表示香港機場正在進行一場示威活動，但都是和平且有秩序的，請大家不要恐懼，最後還用廣東話「香港人加油，萬事小心」！聽者莫不落淚！難道民主台灣真要被中共同路媒體和「韓粹黨」顛覆，淪為萬劫不復的「紅色煉獄」嗎？！

唐朝杜牧的「阿房宮賦」有云：「嗚呼！滅六國者六國也，非秦也；族秦者秦也，非天下也。嗟乎！使六國各愛其人，則足以拒秦；使秦復愛六國之人，則遞三世可至萬世而爲君，誰得而族滅也？秦人不暇自哀，而後人哀之；後人哀之而不鑑之，亦使後人而復哀後人也。」傳誦千秋，國人能不省悟而奮起捍衛民主台灣嗎？！

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