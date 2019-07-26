自由限時批》 端正國安綱紀？！邱國正 行！

董森霖

高手出招，便知有沒有！甫接任的國安局長邱國正，不愧是閱驗俱豐的國之棟材！他在聽完國安局的說明後，立馬就能抓綱！就是：國安「指揮鏈」，沒有問題，而是「督檢」有精進的空間。一語道破「國安特勤人員涉走私菸品案」的癥結，重點是要釐清案情真相，避免國安工作受此一風波影響。誠是一語中的！

其實，此案不能「無限上綱」，做泛政治化的聯想，純粹是藍綠經年累月的不當陋習，未能及早匡正，肇致衍變成「違法走私」的貪瀆事件，應屬管理（督導檢核）不週的個案範疇，與直接危及國安和總統維安影響在在有限（否則老共的暗殺早就幹了，還選什麼「黃道吉日」），但仍須嚴加檢討改進，以端正政風！

甫接任的國安局長邱國正，在聽完國安局的說明後，表示國安「指揮鏈」，沒有問題，而是「督檢」有精進的空間。（本報資料照）

簡言之，此事固影響社會觀感，但絕非如國民黨「見獵心喜」，「小題大作」，濫肆泛政治化的炒作，結果模糊問題焦點，未必有利端正國安綱紀，反而帶來國民黨的負面形象！例如選民只知國民黨為2020大選在不擇手段，搞分化、對立破壞民主台灣的發展，復勇於權力鬥爭（目前韓國瑜和黨中央的密室協商及封官分爵，及治理高雄不力，罷免聲浪未歇等等），又昧於國家主權維護，聽命北京與「紅媒」的「一國兩制」推行，沆瀣一氣！而對香港近兩個月的反抗中血淚抗爭大事，卻不聞不問，冷漠到家，連香港民主人士都感寒心！（按：此從今天26日香港人首次在台媒刊出廣告感謝民主台灣，像《自由時報》頭版半版，就直呼「保衛台灣 重奪香港」。不難了然，國民黨對此事，是什麼事都沒做，也不敢做！韓準國民黨總統候選人兼市長，更是表現得「無關痛癢」，讓人難過）

再者，特勤人員的走私菸品案，是不能和國安劃上等號（註：若涉國安裝武器運暗殺領袖，茲事體大，目前尚未到如此膽大包天程度），乃是一種長期陋習和人性貪婪使然，也就是「能撈就撈」便宜行事，碰觸了法律紅線。而老一輩跑過黨軍事政外交、總統府的資深記者，皆知此為一種公關的陋習，自威權時期沿循至藍綠政黨輪替迄今；況且情治單位無所不在，不用說華航配合，相關免稅或公務、商家等，亦不願刁難，給予方便，以後好見面。亦因如此由「方便」巧門，淪為「貪利」弊病，現更膽大妄為，進級版到增加項目、數量，甚至用公務車運送（按：走私菸品屬於貪汙治罪條例第4條所規範的行為，「以公用運輸工具裝運違禁物品或漏稅物品者」，得處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金），終將陳年陋習淪為違法弊案，亦是一種體制、管理機制及執法的鬆散，自須整飭紀律並依法制裁，以儆效尤！

例如台北市「呱吉議員」邱威傑亦對此案，便別有一番見解。他認為這件事就是不對，不對的事情就是要改。不管是哪個政黨、哪個總統、哪個立委，一切就是秉公處理就好。而立委黃國昌就是接獲線報而舉發，而總統蔡英文任內發生的事，本就該自己解決，而蔡總統也努力在做了。他說，至於其他小鼻子、小眼睛的揣測與推導都很無聊，「只是唯恐天下不亂」！堪為切中要點。

事實上，有許多問題泰半潛藏在國家體系裡幾十年，必須專心認真面對，以積極的態度抽絲剝繭地治理解決，並有助促進國政的改革。朝野何妨有以深省？！國民黨更不必借題發揮？！反會得不償失！ 在發生特勤人員的走私菸品案之時，有兩家民調都指蔡英文總統維持「勝選」局面，頗耐人尋味！足見選民心中自有定見，不太受莫名其妙的因素影響。例如「美麗島電子報」昨天的民調就指出，無論總統蔡英文的對手是誰，她在台北市的民調都勝過對方，包括韓國瑜、柯文哲、郭台銘。另綠黨23日深夜發布最新民意調查，「如果明天就是總統選舉」，蔡英文總統以43.7％支持度擊敗韓國瑜的39.6％；而高雄市長韓國瑜處理高雄淹水的事件，有45.4％民眾不滿意；若加入台北市長柯文哲形成的「三腳督」，小英與韓支持度各占30％，柯文哲則有24.6％；倘若柯文哲與郭台銘形成聯盟，小英與韓支持度各占29.5％，郭柯聯盟獲得27.3％支持度。此外，民調亦顯示，53.1％民眾認為韓國瑜不該帶職參選云云。

當今天國家處於危疑震撼之際，要與朋友競爭，又與敵人進行存亡的戰鬥！自使國家領導人除任勞任怨外，還得能「任謗」，並不計個人的毀譽，帶領國家走向正確的自由民主大道上！這個大方向，小英任內掌握得很好，且創下與美斷交40年來所未有的台美「準政府」全方位合作關係，非常了不起！

是以，小美總統絕不可因特勤走私菸品之事過於傷神，「六祖壇經」有云：「改過必生智慧，護短心內非賢」，人非聖賢，誰能無過？能夠「知過改過」，更是大智慧。況且「貞觀之治」，亦在講執政貴「在得人」！而蘇軾 亦說「得人之道，在於知人。知人之法，在於責實」。至若國家綱紀，唯賞與罰耳。只要「用對人，做對事」，如蘇貞昌、邱國正者便得以分憂，發揮團隊精神以福國利民！

所謂「天將降大任於是人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能」。就是國家領導人更須著眼於大局、大處、大是大非、國家安危、人民禍福。諸此，雖為古訓，然歷久彌新，在在值得省思也。

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