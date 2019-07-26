自由開講》認真看待蔡總統美國行的非凡成果

◎賈誼

蔡總統美國行才剛結束，受到國安菸案衝擊，一時之間無法將成果展示在國人面前，殊為可惜。但蔡總統此行成果豐碩，卻不容外界抹煞！

蔡總統這次出訪的自由民主永續之旅，對台灣未來外交關係意義重大，尤其是對美國關係重塑信譽，並彰顯台灣的自由民主價值，同時「準國事訪問」，過境美國四天，可以停留兩夜，不必快閃離境，更是歷任台灣總統過境未曾取得之成就，此行應值得國人共同肯定。

蔡總統這次出訪的自由民主永續之旅，對台灣未來外交關係意義重大，尤其是對美國關係重塑信譽，並彰顯台灣的自由民主價值。（中央社）

同時，在蔡總統啟動出訪行程之前，美國國務院就宣布同意對台軍售案包括：20億美元的M1A2T艾布蘭戰車（Abrams）與相關設備及支援，以及總額達2.23億美元的可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）與相關設備。2項軍售總額超過22億美元（台幣600多億），宣布的時機相當耐人尋味。

蔡總統到了美國之後，不只美國在台協會理事主席莫建登機致意，更在蔡總統過境美國期間全程親自接待，甚至在蔡總統首次於美國舉行媒體記者會茶敘時，莫建更全程陪同與會，隱含美國官方肯定蔡總統的意涵。

而且這次首個過境城市是紐約，不同以往台灣總統的是，蔡總統被允許訪問象徵台灣主權機構的台灣駐美紐約辦事處，而且還在此處接見台灣友邦－諾魯、宏都拉斯、貝里斯、聖文森、聖克里斯多福、馬紹爾群島、瓜地馬拉、索羅門群島、聖露西亞、帛琉、巴拉圭、史瓦帝尼、吐瓦魯、吉里巴斯、尼加拉瓜、海地，以及教廷等十七個國家的駐聯合國代表，美國明顯同意台灣在美國境內行使外交行為，也象徵民進黨過去一向的主張－台灣前進聯合國的努力，其中聖文森剛取得聯合國非常任理事國的身份，其代表出席更是意義非凡。

總統蔡英文出席「友邦駐聯合國常代酒會」，感謝友邦不斷在各種重要國際場域為台灣發聲。（訪團提供）

蔡總統也在哥倫比亞大學邀請下，發表了對抗中國滲透打壓，捍衛台灣民主自由的演說。哥倫比亞大學是美國常春藤名校、國際關係研究重鎮，蔡英文總統受邀訪問該校演說，不僅提供台灣最高元首與美國名校進行交流的機會，也隱含美國官方技巧性地讓蔡英文總統直接與美國學界互動，闡述台灣的世界角色與著墨台美關係的進展，也是繼李登輝總統訪問康乃爾大學之後的第二人。

蔡總統也在哥倫比亞大學邀請下，發表了對抗中國滲透打壓，捍衛台灣民主自由的演說。（取自總統府官網）

蔡總統也是首位訪問科羅拉多州的台灣總統。過境科州首府丹佛期間，科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）親自接待蔡總統，雖係地方層級，但仍饒富意義，有助於台美關係朝向更高層次的方向邁進。科州州長是民主黨黨籍，而邀請蔡總統訪問該州的美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner），其黨籍為共和黨政治人物，象徵蔡總統在台美關係上的努力在兩黨之間都獲得高度肯定。賈德納是活躍於美國政壇的重量級參議員，他不遺餘力支持台灣，提出《台灣盟邦國際保障與強化倡議法》，英文全名為「Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act」，目的就是希望透過法律讓台美關係可以更加穩固，共同對抗北京削台的邪惡企圖，這個訪問行程對於台灣與美國國會的關係有強化作用。

賈德納（右）是活躍於美國政壇的重量級參議員，他不遺餘力支持台灣，提出《台灣盟邦國際保障與強化倡議法》，目的就是希望透過法律讓台美關係可以更加穩固，共同對抗北京削台的邪惡企圖，這個訪問行程對於台灣與美國國會的關係有強化作用。（中央社）

另外，蔡總統更是繼前英國保守黨黨魁、曾雄踞英國政壇11年的柴契爾夫人之後，第二位訪問美國中央聯邦政府直屬機構美國國家大氣中心（National Center for Atmospheric Research ）的國外領袖。蔡總統也拜訪了福衛3號、福衛7號的展示區，在台裔科學家的介紹下，實地了解台美之間的氣象合作，同時也了解台灣人才在美國貢獻的具體成果。

蔡總統更是繼前英國保守黨黨魁、曾雄踞英國政壇11年的柴契爾夫人之後，第二位訪問美國中央聯邦政府直屬機構美國國家大氣中心的國外領袖。（取自蔡英文臉書）

總體來說，蔡政府上台以來，在對美與外交互動上一直努力保持「Taiwan can Help」、「負責任、肯貢獻」的外交形象。我們不張揚，但我們實際付出。台灣也不會只是國際上自由民主的典範，更希望是國際社會中象徵「善良」的一股暖流。希望當國際社會有難時，台灣可以具體貢獻，包含在科學、衛生等方面提供各種合作與協助，這也是蔡政府強調的「踏實外交、互惠互助」。蔡英文總統這趟美國準國事訪問，的確讓台美關係提升到一個新高點！

（高雄市民）

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