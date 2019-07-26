胡，怎麼說》蚊子真好用！

蚊子人人厭，尤其登革熱疫情頻傳，蚊子更人人怕！不過，對韓國瑜來說，蚊子真是好工具，前天「爬樹找蚊」，藉蚊子大大的出風頭；昨天則「把蚊子當擋箭牌」，高雄市府以防治登革熱為由，拒絕出借場地給「公民割草行動」辦理割草包活動。

前天，蚊子是韓國瑜演出爬樹秀的神隱配角，昨天，則成了阻止反韓割草包活動的擋箭牌，蚊子的效用，大矣！放眼當今政壇，也只有韓國瑜才能如此翻雲覆雨、出神入化，令人嘆為觀止！

前天，蚊子是韓國瑜演出爬樹秀的神隱配角，昨天，則成了阻止反韓割草包活動的擋箭牌，蚊子的效用，大矣！（資料照）

不要小看爬樹找蚊秀，那可是國瑜躍龍門的「登龍術」奇招之一，爬樹雖沒找到半隻蚊子，但是，韓粉、韓天媒體齊齊驚呼，為民防蚊而冒險，好偉大！好感動！他只爬到大樹的主幹分叉處，韓粉、韓天卻說，爬到樹梢耶！爬三層樓高耶！市長珍重自己小心喔！這兩天在韓粉社群，傳來傳去、賴訊交加，說成更誇張更偉大的多的是。

就防治登革熱來說，韓國瑜爬樹找蚊效果是無限趨近零；就個人政治秀來說，韓國瑜可是滿載而歸！反正世上愚人多，草包登龍有術，富豪墅民搖身變防蚊樹民，網路聲量就暴增！

蚊子昨天則成了阻撓反韓割草行動的擋箭牌，割草（包）行動凸顯的事實就是，韓國瑜在高雄市的政治承諾全都「空包」，草包只把高雄當做取大位的墊腳石，現在要用後即棄了，但防登革熱、治水等等都是痛腳。

公民割草行動反韓，是言論自由，市民也有租借使用公共場地集會的權利，但是，韓國瑜主政的高市府官員為了護主，就以防治登革熱為擋箭牌，不借場地給割草（包）行動，「司馬昭之心，路人皆知」，韓國瑜如登龍有術，官員們護主有功，到時論功行賞自不在話下。

公民割草行動反韓，是言論自由，市民也有租借使用公共場地集會的權利，但是，韓國瑜主政的高市府官員為了護主，就以防治登革熱為擋箭牌，不借場地給割草（包）行動。公民割草行動辦活動四度受阻，質疑韓國瑜已實施戒嚴？（資料照/記者陳文嬋翻攝）

當今台灣，也須談國安走私香菸案，從9200，到9800，再到10009條走私菸，私菸層層高，政治風暴步步緊，私菸在燒、政煙在冒，都要火燒厝了，還在切香腸嗎？華航說的好像都按慣例、按SOP做事，但慣例是慣犯、SOP是違法的，無論國安、華航、其他涉案單位，你們在任上視而不見、任其存在而且出大包，當然要負責！

說白了，國安私菸案再延燒下去，點火者、煽火者、捂煙者、隔岸觀煙火者...，各有所求、各有所謀，但此案加深多少人的「亡國感」，讓多少人因而沉默，你們知道嗎？

華航說的好像都按慣例、按SOP做事，但慣例是慣犯、SOP是違法的，無論國安、華航、其他涉案單位，你們在任上視而不見、任其存在而且出大包，當然要負責！圖為華航董事長謝世謙。（資料照）

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