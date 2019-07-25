自由開講》國安單位別誤判小英轉型正義的決心

◎筆代劍

日前由於爆發國安局人員，試圖藉由出訪之便，夾帶私菸入境一事，導致蔡英文和外交團隊豐碩的外交成果，徹底失焦。甚至就連要整頓國安局這長久以來的積習，也被酸說，沒想到不是為了轉型正義，而是為了「私菸」。

但我們都知道，轉型正義本來就是一個浩大的工程，由於歷史的因素，許多參與事件的人至今依然留存於世，也正因為如此，這些人們，依然藉由他們的影響力，還在持續的反抗，畢竟他們也擔心受其牽連。

或許轉型正義的路不一定好走，但是我們看見了，小英政府在這一路上來的努力。（資料照）

由其是負責保管許多機密文件，最為神秘的國安單位，一直以來都是由軍警所組成，而這些單位，也都是非常重視學長學弟間的倫理，導致很多結構性的問題無法突破，對於促轉會的要求，也都採取不合作的態度。甚至將許多檔案，不由分說的全部列為機密，而機密的原因也從來沒有敘明，都是國安單位自己說了算數。

但是我們看到蔡英文政府，並沒有因為這樣就停下轉型正義的腳步，在這方面的努力更從來沒有停過，除了在五月份公布第四波刑事有罪判決撤銷名單外，日前也公布實施了「政治檔案條例」，就是要讓過去的機密檔案可以被查閱。

在未來，如果保密超過30年仍被列為機密的政治檔案，如果要繼續列為機密的話，就必須要有機關敘明，不是隨意就可以列為機密，相信這對於檔案的解密也一定能夠有更多的幫助。

而藉由相關法案的修正和訂定，也能夠向國安單位宣誓蔡英文政府，對於促進轉型正義的決心，讓國安相關單位知道，蔡政府絕對不是玩假的。

近日在蔡英文政府的協調下，促轉會已經進入國安局內部，查閱許多被列為「永久機密」的資料，例如林宅血案、陳文成等命案。

或許轉型正義的路不一定好走，但是我們看見了，小英政府在這一路上來的努力，而我們相信，這些年來的努力，最終也一定能夠讓這些還在世的當事人，或者是逝者及遺族，得到一個應有的公道。

（法律研究生）

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