胡，怎麼說》台灣的天空，很香菸！台灣的地上，很爬樹！

9800條走私香菸，充滿台灣的天空，天空真的非常香菸！台灣的地上，蛞蝓爬上大樹...，哦，不！是韓國瑜爬到樹上找蚊子！

先看天空。國安局人員利用陪總統出訪之便，趁機走私9800條香菸，這種令小百姓匪夷所思的事情，竟然會發生，而且還是習以為常的慣例（違法就是慣犯），從馬英九時代就這樣幹，蔡英文主政時更變本加厲，這次走私更高達9800條香菸。

離奇或巧合或被疑設計而更增添偵辦犯罪案劇情張力的是，在蔡總統出國拚外交專機返國門落地的當下，國安局人員走私香菸案當場被人贓俱獲！

於是，這次總統拚外交真的突破很大、成果滿滿，馬上被9800條走私香菸案掩蓋掉，台灣的媒體天空，只看到遮天蓋地的香菸。

這不只是一粒老鼠屎壞了一鍋粥而已！因為涉嫌走私的是負責總統維安內衛的警衛官，大家聯想的是，國安危機、特權橫行、向上發展等等...。

！因為涉嫌走私的是負責總統維安內衛的警衛官，大家聯想的是，國安危機、特權橫行、向上發展等等...。（本報資料照）

藍營則好像撿到槍，馬上拿來亂槍掃射，曾任副總統的吳敦義稱，過去從沒發生這麼無恥的事，真是「白天見到鬼」，馬英九辦公室也稱，過去出訪從未聽過這種事...。 事實馬上出現重重打臉，馬英九每回出訪國安人員也挾帶大量走私香菸進來。顯然馬朝時代不是沒有「鬼」，而是他們看不到自己身邊的鬼，也不認為自己的鬼是鬼。

在香菸遮蔽的天空下看這個案子，大，可以是國安危機、動搖國本、衝擊總統選情；小，則是公務人員貪瀆利用職務走私圖利案，罪名非輕，而且過去的案子仍在追訴期內也應一一訴究。

震怒，你們震什麼怒？震怒的是我們，不是你們當大官的，你們該認錯的就認錯，該法辦就法辦，該懲處的就重懲，該下台的就下台。坦白雖不能從寬，卻較能設下政治停損點，否則，本案恐怕會成為一個深不見底的政治破口！ 再看地上。韓國瑜爬樹找蚊子，本就太誇張，媒體報導更誇張到不行，說韓爬到樹梢、爬上三層樓高，他有輕功嗎或是猴子？

「爬樹找蚊」與防治登革熱八桿子打不著，和他日前視查積水用手捧水來聞，和解決積水無關一樣，都是設計出來的政治秀。

你譏笑他緣木求蚊、爛瑜衝樹、墅民變樹民、蛞蝓爬樹找蚊等等也罷，只是增加他的網路聲量，在他的鐵粉眼中，韓國瑜就是「神」，無所不能，做什麼都對，爬上樹梢有何難？管他是不是防治登革熱，只見一片頌揚他苦民所苦、為防治登革熱勇敢爬樹找蚊...。

粉=愚，自愚愚人，眾粉皆愚而從之，媒體更愚將愚擴大再擴大，再次遮蔽了台灣的天空！

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