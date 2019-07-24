自由開講》致招聯會召集人賀陳弘：勿帶頭破壞招聯會規定！

◎陳綺貞

針對招聯會回應貴報「自由開講》請招聯會賀陳弘召集人給指考考生一線生機！」一文，全國十二年國教家長聯盟駁斥如下；

（1）招聯會所謂各招生管道名額依招聯會自己的規定，申請入學比例不得超過該校當學年度新生招生名額百分之45，卻又自己開了個後門「經教育部專案核准者，不在此限」。招聯會自己規定上限難道不是深思熟慮訂的？專案申請成為常態，招聯會不吭一句？更令人疑質的是，招聯會召集人賀陳弘擔任校長的清大帶頭違反規定走後門，指考已經僅剩二成，許多科系名額都是個位數，請問規定難道是「莊孝維」？

招聯會召集人賀陳弘校長。（資料照）

（2）至於「近5年個人申請管道的名額幾近持平，並無明顯增加。」這更是拿考生的權益當犧牲品，因為還會有這麼多指考名額，都是從申請入學沒有滿額回流的，這些名額大都是非熱門科系，指考學生難道是「二等考生」，只能撿申請入學剩下的？

（3）招聯會指「歷年考試分發入學的錄取率皆達九成左右，.......，機會並不低。」更是睜眼說瞎話，明明今年的指考錄取率（名額佔報考人數比例）才七成，招聯會也太健忘了吧！重要的是，許多申請入學考生是被迫就定位，他們在擔心指考名額低機會少，被迫選擇自己不理想的校系，最後導致重考生大增，今年就有一萬多位重考生，以及休退學比例一再攀高，目前據教育部統計，每四位大學生就有一位休退學。這個重大的代價是誰在付？

今年就有一萬多位重考生，以及休退學比例一再攀高，目前據教育部統計，每四位大學生就有一位休退學。這個重大的代價是誰在付？（資料照）

（4）招聯會認為該家長所稱「申請入學對單科優秀的考生不利」是相反的，更顯示其對現存的制度完全不了解。學測是基本能力測驗，所以不但範圍少也比較容易，學術性學生難以表現，這是任一考生都知道的。再加上學測僅十五級，不如指考百分制，鑑別度低，更加劇這個效果，今年學測數學滿級分全國多達7782人，就可證明。

該家長所指入學管道已經失衡，本聯盟過去已三番兩次向招聯會及教育部反應，該家長所言只是感同身受的痛苦經驗。招聯會召集人賀陳弘擔任校長的清大就是指考名額最少的大學之一。如該家長所言，清大許多科系指考名額都僅個位數，不僅限縮考生的機會，更會導致理工科「減少收到文科不強但數理超強的人才」，讓整個大學取材失衡，最終也導致休退學比例一再攀高。

該家長所指入學管道已經失衡，本聯盟過去已三番兩次向招聯會及教育部反應，該家長所言只是感同身受的痛苦經驗。（資料照／全國12年國教家長聯盟提供）

招聯會召集人賀陳弘擔任校長的清大成為破壞招聯會自己規定之首，無視對制度的破壞，以及對學生造成的傷痛累累。正如該家長所言「意外發生在別人身上叫"故事"，發生在自己身邊就叫做"事故"了」，許許多多學生家長的痛苦，對其而言只是個「故事」罷了！

（全國十二年國教家長聯盟）

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