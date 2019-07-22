自由開講》大學招生委員會聯合會回應本報投書

◎徐菁穗

針對貴報「自由開講》請招聯會賀陳弘召集人 給指考考生一線生機！」部分內容有誤解，本會提供澄清說明。

（一）各招生管道之名額核定分配，係由教育部管理，不屬於招聯會的業務範圍。但據了解，近年來教育部在核定個人申請名額時相當慎重，近5年個人申請管道的名額幾近持平，並無明顯增加。今年考試分發名額比例為36%。

大學院校各招生管道之名額核定分配，係由教育部管理，不屬於招聯會的業務範圍。（資料照）

（二）考試分發管道的回流名額如果減少，表示學生在個人申請與特殊選才等管道就定位的學生多了，需要等到7月指考的考生減少。歷年考試分發入學的錄取率皆達九成左右，相較於繁星入學錄取率約六成，個人申請錄取率約七成，機會並不低。

（三）文中提到「個人申請採計學測科目…對於單科優秀的考生是非常不利的」與事實相反。因為個人申請管道採計的科目數少，對於單科優秀的學生而言，通過學測檢定後，在個人申請甄試過程中，反倒有機會讓大學看到其優勢， 可以降低單純依考科成績選才。

（大學招聯會公共事務經理）

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