歷史上的今天》中共全面鎮壓法輪功活動！

有人認為中共這麼大力禁止原因，是由於法輪功與中共的意識形態不同，甚至法輪功深受歡迎的程度，使參加法輪功的人數超過中共黨員，因而害怕失去其對於中共領導人的忠誠，最高的是領導人，不能是法輪功。

珈熒＼法律白話文運動

20 年前的今天，中國全面禁止法輪功的活動，透過中央電視台宣布法輪功團體是非法組織，在節目中重播指控法輪功欺騙信徒，創始人李洪志被逮補，中國各地的法輪功成員也被抓走，施加勞改、再教育及意識形態改造。

20 年前的今天，中國全面禁止法輪功的活動，透過中央電視台宣布法輪功團體是非法組織。（路透，資料照）

法輪功是什麼，邪教嗎？

法輪功是於 1992 年在中共發起的氣功打坐、佛教道教修煉法，修煉者會進行集體打坐，後來還傳播至海外及西方，而北京當局在1999 年估計修煉人數有七千萬人，比約六千萬的中共黨員還多。

中共即發起一系列壓制法輪功的行動，在報紙發表文章批評法輪功。有人認為中共這麼大力禁止原因，是由於法輪功與中共的意識形態不同，甚至法輪功深受歡迎的程度，使參加法輪功的人數超過中共黨員，因而害怕失去其對於中共領導人的忠誠，最高的是領導人，不能是法輪功。而後持續發生法輪功學員被抹黑與毆打逮補的事件，成員為此上訪北京，演變成在北京集會遊行，以及在天安門廣場和平示威，結果被當成非法集會而鎮壓。

2014年法輪功成員手捧遭中國迫害者的照片參與遊

行。（資料照）

中共當局看事件越演越烈，成立610辦公室，也就是專門處理法輪功問題的單位，在 1999 年7 月22 日，中共全面鎮壓法輪功的各種活動，並宣佈六大禁止，例如禁止張貼有關法輪功的圖示或標記、禁止弘法、禁止書籍、禁止上訪或集會遊行、禁止擾亂社會秩序、禁止組織抗議行動。

下令全面鎮壓後，各類傳播媒體大肆將法輪功，打成危害社會秩序、顛覆國家政權的異端邪說，為了讓法輪功成員放棄修煉，有大量成員被送往勞改營、監獄，進行身體和心理的酷刑，利用毆打電擊、藥物削弱意志等方式，「轉化」成員想修煉法輪功的意念。

法輪功、活摘器官等關鍵字想當然在中國是搜尋不到的，也有成員因為使用社群軟體，或下載被禁網站等而被判刑。另外，由加拿大官員及國際人權律師於中國境外進行獨立調查的《喬高-麥塔斯調查報告》中，指出中共對良心犯拘禁、活摘器官，其中包括法輪功學員，以及少部分維吾爾人、西藏人。

在《喬高-麥塔斯調查報告》中指出中共對良心犯拘禁、活摘器官，其中包括法輪功學員，以及少部分維吾爾人、西藏人。（美聯社資料照）

思想控制的不自由

當然你可能會問，假設他們是邪教，不是應該要處理嗎？沒錯，如果是在台灣，也是要看邪教做了什麼「行為」來法律處理，否則就算是邪教，但沒做違法的行為，難道國家就應該抓他嗎？而什麼又是邪教呢？

在台灣，不會因為思想、宗教、信仰或種族等原因被拘禁，因為憲法充分保護人人民其思想、宗教信仰或的自由。 在臺灣你想說東吳法好、北大法好，還是法輪大法好，可能會被批評，但不會因此被拘禁、思想控制，因為你有憲法保障的自由權，珍惜這得來不易的自由。

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