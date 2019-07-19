政治的日常》高速成長的時代：池田勇人內閣（一）

池田內閣最為人所熟知的，就是「所得倍增計畫」，當時日本的經濟成長率每一年都突破十，池田認為十年之內完成所得翻倍並非難事。但此案一出立即就遭到輿論訕笑，對大家來說，十年的距離實在太遠，所得變成兩倍好像也有點不可思議。但不管怎樣，池田勇人就朝這個方向幹了下去。

李拓梓

續上篇

如果說，為了剪不斷、理還亂的安保鬥爭下台的岸信介內閣是「政治的季節」，那麼接任的池田勇人所帶來的政壇風氣，就是「經濟的季節」。甫上任就以經濟為己任的池田勇人出身廣島，他是稅務官僚出身，因為生病的關係曾經辭職回家養病，因此升遷的速度頗慢，但憑著能力，終戰時他仍然當上了大藏省的主稅局長。

戰後因為吉田茂和石橋湛山的重用，池田出任大藏省次官，成為官僚的頭牌人物，同時被吉田茂看好將來成為政治家。外界常常都說他和佐藤榮作是以培育優秀官僚為政治家為目標的「吉田學校」的優等生。

池田後來果真辭去了官僚職務，參與了選舉並順利當選，一如吉田茂的期待，成為日本政治的支柱，先後擔任過大藏大臣、國務大臣、通產大臣以及首相的職務，是政壇舉足輕重的大咖。城山三郎的小說《官僚之夏》當中那位官運亨通，從不休息，也不讓秘書休息的通產大臣池內，就是以池田勇人為原型的描寫。

池田勇人先後擔任過大藏大臣、國務大臣、通產大臣以及首相的職務，是政壇舉足輕重的大咖。（圖：網路）

池田是一個直爽的人，因此經常失言，有一次談到富裕和貧窮，他說有錢人吃米，沒錢人吃麥子，這是基本的原理。結果被媒體歪曲成「貧窮人吃麥子」。又有一次國會詢答時，討論到中小企業因應不景氣倒閉，池田的回應也被斷章取義成「中小企業倒閉個五家十家也是沒辦法的事」，遭到國會強力批判，最後甚至通過不信任案要他下台。

不過沈潛了一陣子之後，池田再一次復出政壇。相對於他的前任岸信介，池田採取比較寬容、忍耐的態度來對待在野黨。池田一上任就強調自己的任務是「以經濟為己任」，搭配上當時「已經不再是戰後」的社會氣氛，日本開始進入高速成長的時代，「經濟靠池田」是當時的口號，但要說服人民信任這樣的主張，池田得花上很大一番工夫。

池田內閣最為人所熟知的，就是「所得倍增計畫」，當時日本的經濟成長率每一年都突破十，池田認為十年之內完成所得翻倍並非難事。但此案一出立即就遭到輿論訕笑，對大家來說，十年的距離實在太遠，所得變成兩倍好像也有點不可思議。但不管怎樣，池田勇人就朝這個方向幹了下去。

第一次池田內閣。（維基共享）

池田過去在媒體的形象不好，除了經常失言的問題外，還有他私生活的問題。據說他也是頗享受的人，經常出入茶屋、俱樂部，但當了首相之後，池田似乎刻意地拒絕出席這些娛樂邀宴，整個人的形象變成認真努力的人。他到處行動都帶著夫人滿枝，也讓過去很少有的「第一夫人」形象開始受到矚目。

當時的社會氣氛就是「努力就會成功」，電視機正逐漸普及，各地開始興建電視塔，其中最經典的就是東京的代表性建築「東京鐵塔」。這座在東京各處都看得到的高塔，也成為電視普及的標竿，過去一條巷子只有一台電視，現在在「一輩子就買一次」的口號下，變成人人家中都有電視，而且是彩色的。1960年，電視受信戶已經達到五百萬。

洗衣機、電冰箱也開始普及，主婦使用電器省下了家務時間，便利開始成為一種幸福，也成為鄰里之間互相比較的指標。彩色電視普及，讓巨人隊的長島茂雄和王貞治成為家喻戶曉的職棒明星，運動娛樂讓社會也走出了戰後復興的氣氛。幾年前很受歡迎的電影《Always幸福的三丁目》，便充分地刻畫了當時欣欣向榮充滿希望的時代風景。（待續）

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