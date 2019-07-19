一路向南》印度「尼赫魯－甘地」王朝崛起的興衰與沒落

尼赫魯家族雖然身居高位，掌握印度政壇超過70年的光景，但家族成員在教育背景上並無可誇耀之處，雖有留學經歷，卻沒有亮麗的學位取得，在印度的上流社會中其實是一種缺陷，此次由尼赫魯家族帶領的國大黨再度落敗，這個傳奇王朝家族是否已無力延續政治勢力的血脈，目前成為印度社會談論的焦點。

李思嫺／政治大學外交學系兼任助理教授

獨立後的印度號稱全世界最大的民主國家，今（2019）年適逢5年一次的全國大選，合格選民將近9億，選務人員超過1000萬，投票日期由4月11日延續到5月19日，分7個階段進行；5月23日結果揭曉，由「尼赫魯－甘地」家族１第4代傳人拉胡爾・甘地（Rahul Gandhi）率領的國大黨及其聯盟只贏得下議院52席，甚至在尼赫魯家族傳統票倉北方邦阿梅蒂區（Amethi）的國會議員席位，亦敗給對手印度人民黨。拉胡爾．甘地在黨內會議中強調自己必須為敗選負責，堅持辭去黨主席職務，但目前被與會的所有國大黨要員一致慰留。

印度承襲英國議會制度的民主政治，總統做為國家元首，僅具象徵性地位；總理（Prime Minister）是國家行政權力之真正掌控者，任期5年，總統依憲政慣例，任命國會多數黨或多數黨聯盟領袖為總理。立法部門由兩院所組成，上議院又稱聯邦院（Council of States; Rajya Sabha），代表各邦，其立法權力僅限於邦與中央關係等事務；下議院代表全國國民意志者為人民院（House of the People; LokSabha），人民院現有議員545人，全國性大選選出543位，其中2人由總統選任兩名英裔印度人代表為國會議員。印度政黨林立，最具代表性的全國性政黨當屬國大黨（INC）與印度人民黨（BJP）。

5月23日印度大選結果揭曉，由「尼赫魯－甘地」家族１第4代傳人拉胡爾・甘地率領的國大黨及其聯盟只贏得下議院52席，甚至在尼赫魯家族傳統票倉北方邦阿梅蒂區的國會議員席位，亦敗給對手印度人民黨。拉胡爾．甘地在黨內會議中強調自己必須為敗選負責，堅持辭去黨主席職務，但目前被與會的所有國大黨要員一致慰留。（AFP）

印度的政治發展史離不開百年政黨國大黨，1885年即成立的「印度國大黨」起初是為爭取印度人和英國人的平等權利，包括擔任公職和參與公共事務等，原意並非挑戰英國統治，而是在體制內提升印度人地位，之後聖雄甘地（Gandhi）加入轉而成為爭取印度獨立的政黨。印度獨立之後，國大黨在政治上的影響力遠遠高於其它一般的政黨之上，其中更無法忽略尼赫魯家族的影響力，這被稱為尼赫魯家族王朝的政治勢力與國大黨的關係千絲萬縷、錯綜複雜，往往使人疑惑印度這個標榜政治民主的國家，卻為何也同時也存在著家族王朝政治？

值得一提的是，尼赫魯家族雖然身居高位，掌握印度政壇超過70年的光景，但家族成員在教育背景上並無可誇耀之處，雖有留學經歷，卻沒有亮麗的學位取得，在印度的上流社會中其實是一種缺陷，此次由尼赫魯家族帶領的國大黨再度落敗，這個傳奇王朝家族是否已無力延續政治勢力的血脈，目前成為印度社會談論的焦點；緣此，本文將藉由回顧尼赫魯家族的崛起與興衰，探討其對印度的影響與關係。

槍口下的家族：3代總理、5任國大黨主席

「尼赫魯－甘地」家族長期掌控了國大黨，但卻也籠罩在暗殺陰影之下，充滿悲情色彩。尼赫魯（Nehru）在印度獨立後，成為不具爭議的領袖，以首任內閣總理之姿，打造印度早期政治、經濟發展藍圖，1964年尼赫魯過世後，其獨生女英迪拉・甘地（Indira）接棒印度總理之位。據說英迪拉出生之時，尼赫魯妻子掩面哭泣生的不是男孩，尼赫魯則說：「我們撫養自己的子女難道對他們會有什麼不同的對待嗎？你要知道，我這個女兒將來可能勝過千萬個小伙子。」事實證明，英迪拉的確繼承了乃父之風，由於英迪拉母親早逝，故從小便跟著尼赫魯身邊出席重大國際會議，接見世界各國領導人，耳濡目染政治事務，彷彿為印度第一夫人。

英迪拉・甘地從1967-1977年擔任印度總理與國大黨主席長達10年，不過她與其他國大黨之大老間的關係出現裂痕。國大黨逐漸陷入崩解，導致在半數的邦失去執政地位。1969年，國大黨內分裂為兩派：國大黨組織派與國大黨英迪拉派，後者取得多數原國大黨領袖的支持。首先，英迪拉訴諸較低階層的人民的經濟利益，以民族主義的情感來動員群眾、提升農業計劃、綠色革命等；第二任期則更加強對印度認同的訴求，然而因支持孟加拉獨立、在非印度教徒地區造成不穩定的效果。其次，主動介入國家與地方層級官員的指派，依據其對英迪拉個人的忠誠以交換政治恩惠。1975年至1977年間，舊國大黨指控英迪拉貪污違憲，請求印度軍隊逐出總理，英迪拉宣佈國家進入緊急狀態，終止憲政程序與國會運作。1977年3月，印度重新舉行國會下議院選舉，人民黨靠所有反對英迪拉的政黨與政治勢力共同結盟，取得執政。不過旋即在1980年國會重新選舉，英迪拉領導的國大黨又再度贏得國會多數（529席中的353席），重新當上總理。

英迪拉・甘地從1967-1977年擔任印度總理與國大黨主席長達10年，不過她與其他國大黨之大老間的關係出現裂痕。國大黨逐漸陷入崩解，導致在半數的邦失去執政地位。（businessinsider.in）

英迪拉以印度民族主義重建政治基礎，卻也引發旁遮普（Punjab）地區少數宗教族群發動武裝運動，例如錫克教徒要求更多自主權，英迪拉派兵鎮壓，攻擊錫克教黃金寺，點燃兩派戰火，最終導致渠在1984年被其錫克教保鏢暗殺。印度著名記者M J Akbar曾說：「甘地給了我們自由，尼赫魯維護了我們的獨立，英迪拉·甘地拯救了我們的國家」。有「印度國母」之稱。現在新德里的國際機場即稱為英迪拉甘地國際機場。在英迪拉執政時期，形成的家族政治、金錢政治、黨內高度服從、缺乏民主、政治交易，至今依然影響著印度政治。

英迪拉在培養政治接班人選上，原本屬意具有政治熱誠的次子桑賈伊・甘地（Sanjay Gandhi），無奈桑賈伊在一次飛機失事中喪命，長子拉吉夫・甘地（Rajiv Gandhi）在母親遭暗殺後，臨危授命接下重擔；1984年12月，國大黨決定提前舉行國會大選，由於英迪拉遭暗殺引發的悲憤情緒，讓國大黨贏得獨立以來最大的勝利，總共囊括543席中的415席。拉吉夫・甘地有「電腦先生」之稱，熱衷發展科技產業，在其任內印度產業由第一級初級產業直接躍升第三級服務業，雖然奠定了印度科技產業的基礎，卻也是第二級產業製造業長期處於弱勢。然而拉吉夫卻也難逃暗殺命運，1989年拉吉夫代表國大黨在南印度泰米爾邦進行競選活動時，遭到斯里蘭卡分離組織「泰米爾之虎」派遣的自殺炸彈客暗殺身亡。受到此事件影響，國大黨在隨後的國會選舉席次大幅增加，雖然並未過半，但仍然是國會最大黨，故由部分地方政黨支持組成新政府，由拉奧（Rao）出任總理。1996年之後，國大黨有6年的時間在野，直到2004年國會大選中組成跨黨派「聯合進步聯盟」（UPA），與執政的印度人民黨對決。拉吉夫・甘地遺孀、義大利籍的索妮亞甘地（Sonia Gandhi）在國大黨勸說之下擔任聯合進步聯盟主席，大選結果以總席次218席成為下議院中最大的政黨聯盟，因此獲得組閣權。由於印度國內反對派聲稱不能接受一個外國人來當印度總理，出於擔心因自己出任總理，而會導致國家分裂、社會動盪，索妮亞深思熟慮後決定放棄總理職務。

索妮亞面對婆婆與先生同遭暗殺的陰影，表明「當總理不是我的夢想，做為『尼赫魯－甘地』家族的一員，我絕不希望自己成為分裂印度的罪人。」索妮亞領導的聯合進步聯盟在2009年再度勝選執政至2014年。索妮亞自1998年以來就擔任國大黨主席，直到2017年交棒給其子拉胡爾・甘地（Rahul Gandhi）。

英迪拉在培養政治接班人選上，原本屬意具有政治熱誠的次子桑賈伊・甘地（右），無奈桑賈伊在一次飛機失事中喪命，長子拉吉夫・甘地（左）在母親遭暗殺後，臨危授命接下重擔。（維基共享）

不情願的王子：拉胡爾・甘地延續家族政治使命

2004年拉胡爾・甘地贏得北方邦阿梅蒂選區席位成為國會議員，不過在此之前，拉胡爾受到其父親遭暗殺影響，長期旅居美國與英國留學，甚至對家族政治事業趕到迷茫，2013年拉胡爾被任命為國大黨副主席，2017年接任國大黨主席，理論上拉胡爾應胸懷政治理想，這也是廣大印度人民對尼赫魯家族的期許，不過相較被譽為有祖母風範的妹妹普里揚卡（Priyanka Gandhi）所展現的政治智慧和手腕，拉胡爾更像是被迫參與家族政治事業，以致拉胡爾被冠上「不情願的王子」稱號，外界對其婚姻等私生活亦一無所知。

拉胡爾自從政以來，顯少對外發表談話，也不是非常活躍的政治人物，2003年開始陪伴其母親參與公開活動時，並不敢輕易談論有關印度國家利益和外交政策的議題，坦言並未做好承擔責任的準備，雖然後期拉胡爾開始全國各地走透透，深入鄉村接觸窮人，到賤民家中過夜，倡議年輕人應參與政治，但是拉胡爾在政界顯得過於低調，異乎尋常的沉默與缺席給人留下了這樣一種印象：拉胡爾不是一個熱衷於參與政治事務的人，例如，2011年印度國內出現反貪腐抗議活動，主要城市湧現成千上萬的抗議者，但在事件發生11天之後，拉胡爾才打破沉默站出來表態；2012年12月，抗議公車強暴事件活動再次上演，但直到近兩個星期後，拉胡爾才發表了一份四平八穩的哀悼之詞；另一方面，針對新型選舉型態媒體與設群網站的經營，拉胡爾的低調與其對手現任總理納倫德拉・莫迪（Narendra Modi）的強勢形成強烈對比。

一直以來，國大黨黨內大老亦希望年輕、且顏值高的拉胡爾能發揮讓尼赫魯家族光環產生爆炸性的效果，吸引年輕人為國大黨注入新能量，然而從地方性選舉以及2014、2019年兩次總理之位的大選結果而言，拉胡爾都是讓人失望的。拉胡爾薄弱的政治意志與缺乏政治操作的經驗、演講口才不佳和無選票吸引力，被批評為只是甘地家族的富家子弟，相關媒體甚至評論：「拉胡爾是他們家族中第一個無法贏得廣泛社會尊重的成員，他甚至無法贏得黨內成員的尊重」、「拉胡爾如同蒙兀兒王朝後期統治者，坐視家族榮光消弭」、「拉胡爾，一個不具備領導力的領導人」。這些評論皆道出了拉胡爾本人並沒有出任印度總理的野心，他代表國大黨競選更多是出於黨派利益和家族使命。儘管對大部分印度人而言，沒有尼赫魯家族的國大黨是難以想像的，因為尼赫魯本人在印度人心中的崇高地位，某種程度也讓印度人民將其家族成員神格化，對於尼赫魯家族的崇拜之情永不減滅。但此次的落選可能將導致「尼赫魯－甘地」家族影響力日趨式微，就正向而言，這會讓印度政治更加民主化，畢竟印度需要的是能夠「接地氣」的國大黨，而不是一個以血統為傳承的百年政黨。

註：

1. 這裡必須先說明，「尼赫魯－甘地」家族本身與印度國父聖雄甘地（Gandhi）並無關連，賈瓦哈拉爾・尼赫魯（Jawaharlal Nehru）與聖雄甘地本為好友，在甘地遭暗殺後，以續其理念帶領國大黨主掌印度國家政治，其獨生女英迪拉・尼赫魯（Indira Nehru）在旅居英國時結識了她的夫婿費羅茲，一個信奉拜火教的普通家庭印度人，宗教信仰的差異以及階級的落差使這門婚事引起軒然大波，在當時的印度是驚世駭俗的舉措，尼赫魯雖也不看好兩人的婚姻，但最後卻也是同意了，當時聖雄甘地為了使婚事順利，便將自己的姓賜予費羅茲一家，便是之後英迪拉・甘地所謂「尼赫魯－甘地」家族名稱的由來。此外，英迪拉與其父晚年齟齬關係，曾經對高富帥的父親不間斷的緋聞頗有微詞，例如電影《亂世傷痕-末代總督的秘密》內容亦有影射尼赫魯與當時的英國總督蒙巴頓夫人有曖昧之情。

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