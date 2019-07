自由開講》紅媒覺得冤枉真是台灣最大笑話！

◎顧貯拳

英國金融時報以斗大標題和內文寫著,中時集團內部人士透露,報導均受國台辦指揮。民進黨秘書長羅文嘉亦指稱,紅媒在台灣實在是無法無天。沒想到,竟然引來中時集團及國台辦的大力撇清,指稱中時絕對不受中國指揮,更揚言要提告,真是荒謬到了極點!

英國金融時報以斗大標題和內文寫著,中時集團內部人士透露,報導均受國台辦指揮。(圖取自沃草 Watchout臉書)

最初,中時集團在2011年被蔡衍明為首的米國集團併購時,就已經有許多人認為不宜。當時另一個打算入主中時的是壹傳媒集團,沒想到馬政府因為難敵中國壓力,終究還是放行,導致中時紅媒亂台的惡象!

據遠見雜誌2011年的報導:「報告主任,我們買下了中時。」內文這麼寫著「王毅接見蔡衍明的過程:「會談中,首先由董事長向王毅主任簡要介紹,前不久集團收購台灣《中國時報》媒體集團的有關情況,董事長稱,此次收購的目的之一,是希望藉助媒體的力量,來推進兩岸關係的進一步發展。」請問這段文字,難道不是蔡衍明自己所證稱買媒體是為了與兩岸有關的目的嗎?

當時擔任國台辦主任的王毅說,「如果集團將來有需要,國台辦定會全力支持。不但願意支持食品本業的壯大,對於未來兩岸電視節目的互動交流,國台辦亦願意居中協助。」這都已經是旺旺集團內部自己刊物白紙黑字所寫的資料,如果遠見雜誌報導為假,怎麼八年前不見蔡董事長提告呢?

如果遠見雜誌報導為假,怎麼八年前不見蔡董事長提告呢?(資料照)

再來,蘋果日報揭露,中時集團已經虧損多年,但是又長期接受中國補貼。蘋果報導指稱:「到台灣總統大選的前一年,中國政府補助旺中的金額也都會大幅提高;像是2011年就不知道是不是跟2012年初選舉有關,比前一年多50%(5億多)的補助,2015年選前也比前一年多了4億。」、「從2006年起算到2018年第一季,中國政府總共給了旺中集團至少167億的『補助金』。」

請問,上述哪點冤枉了中時集團?全國又有哪家媒體集團,可以在虧損半個資本額九億的情形下,還能夠繼續支撐下去的?如果中時集團是一家可以忍受虧損的媒體,當年根本就不會賣給旺旺集團!

從2006年起算到2018年第一季,中國政府總共給了旺中集團至少167億的『補助金』。(圖片截圖自消滅旺中的87種方法臉書)

J. Michael Cole最新的著作:《島嶼無戰事2︰難以迴避的價值抉擇The End of the Illusion: Cross-Strait Relations Since 2016》內文就提到,中國無所不用其極的,對不友善言論展開法律戰,意圖形成寒蟬效應。而面對中時此刻的出手,其實就已經證明,它就是紅媒!這是毫無疑問的。請中時集團別再無聊否認了!

(研究生)

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇,不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題,有意見想表達、有話不吐不快,都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優,來稿請附真實姓名(必寫。有筆名請另註)、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權,不付稿酬;錄用與否將不另行通知。投稿信箱:LTNTALK@gmail.com

想看更多新聞嗎?現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法