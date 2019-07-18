自由開講》小編不用怕，蔡英文比你玩更大

◎蘇世軒

對外發言絕對不是什麼簡單的事情，一搞不好還容易惹禍上身，小編沒有這麼好當，尤其是政府機關。

過去政府機關的臉書小編，通常不求有功，但求無過，貼文內容自然八股又僵化，沒人想看是正常。但在這個網紅崛起的年代，再不拿出一點吸引眼球的伎倆，沒有把重要資訊包裝美化，只會讓民眾持續視而不見，對於政府的信任與依賴逐漸遞減。但這種情況最近開始有了轉變，政府部門的臉書開始活化起來，除了小編有才之外，領導者的重視與支持也非常重要。

先以海洋委員會7/16的貼文為例，用「我可能不會救你」，呼籲極限愛好者不要在颱風天挑戰極限，因為那不只是你的極限，也是救難弟兄的生命極限。其中用了一些比較「幽默警世」的字眼，例如：「自備塔位」、「與妻訣別書」。我個人是覺得唯一有問題的是「與妻訣別」，誰說一定是男的才這樣？但這不是重點，重點是藍媒看到這種貼文，怎麼能放過「海委會」。

像《聯合報》本來想洗「海委會」一頓的，底下留言反而一致讚聲「海委會」。而這種爭議事件發生，如果是國民黨執政，小編大概已經先被切割了，但「海委會」完全力挺此次的貼文，畢竟救難弟兄是國家最珍貴的資產，海委會被罵事小，「折損偉大的救難弟兄」事大。

再來就是每天都有一批很純的「內政部」，昨天竟然崇洋媚外，把珍珠加到泡麵裡面，這真的不是「喔氣氣氣氣氣」可以形容的了，瞬間引發民怨聚集，讓大家都知道「提早儲備糧食」的重要，不然颱風天打開冰箱後，裡面的材料大概只能做「黑暗料理」了。

政府部門的臉書開始活化起來，除了小編有才之外，領導者的重視與支持也非常重要。（圖取自內政部臉書）

不過更有趣的是，不只政府機關開始活了過來，從總統、行政院長、副院、內政部長的臉書也是如此，甚至跨越了臉書，你知道嗎？昨天Dcard有一篇熱門文，發文者是一位貓奴，家裡有兩隻貓，倫敦政經法律系畢業，最近前往加勒比海地區出差十幾天，在海外突然想起家裡的貓了。明顯又不失格調的跟你說我是「蔡英文」，我Dcard帳號辦來不是要抽卡而已，我還要跟台灣的年輕學子混成一片。

總統就是打破窗戶的那顆石頭，破窗效應後的政府機關，也會開始加入活化的行列，筆者覺得民進黨仍值得支持的原因就在此，懂得反省與改進，不斷的修正執政的道路，也正因為現在的政府實在太好玩了，假如2020年變成韓國瑜執政，變成了一件完全不想想像也不敢想像的事情，拜託別讓這種事情發生好嗎。

（自媒體工作者）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法