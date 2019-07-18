胡，怎麼說》卡位？卡韓？兩卡兼有！

國民黨總統初選剛結束，黨內權力卡位戰戲碼登場！

國民黨中常會昨天通過提名韓國瑜競選2020總統、刪除總統兼黨魁條款；黨內並傳出總統初選落敗的朱立倫，有意轉戰不分區立委並志在立法院長。這3件事同時發生，不難嗅出權力卡位戰的濃濃味道。

總統兼黨魁條款的刪除，可解讀為卡韓或防韓，因為這項條款本來就只有韓國瑜當選總統才適用，韓國瑜敗選，就沒有總統兼不兼黨魁問題。

卡韓、防韓，並不是要扯韓國瑜競選總統後腿，而是黨內要角要「分權」，如韓當選總統，不能由他黨、政一把抓，由韓系人馬整碗捧走，以免身為黨內大老，也只能乞求韓賞給一杯羹。 如韓國瑜當上總統，聲勢如日中天，要取黨魁其實易如反掌，就像2009年時，馬英九當總統想要兼黨魁，同時號令黨、政，吳伯雄只能委屈讓出黨魁。

國民黨中常會昨天通過提名韓國瑜競選2020總統、刪除總統兼黨魁條款；黨內並傳出總統初選落敗的朱立倫，有意轉戰不分區立委並志在立法院長。這3件事同時發生，不難嗅出權力卡位戰的濃濃味道。（本報資料照）

總統、副總統、執政黨黨魁、閣揆、立法院長，被認為是當今最重要的5個權力位子。不過，副總統位尊權虛，對於自認資歷能力比韓國瑜高、還有未來的朱立倫等來說，即使韓肯給，也吞不下去或不想拿。當然，對於政治生涯快告終的大老，總統已不可得，以副總統為從政頂峰也好，問題是韓要不要選你搭配？你對選情能加分、貢獻多少？政治算盤可是打得叮噹響！

閣揆由總統直接任免，等於是總統的執行長，權力要看總統授權，夠份量、還有前景的黨內要角，即使已與韓有某種承諾或默契，目前也不能說出，以免被認為分官分贜；即使早有默契或承諾，到時也可能煮熟的鴨子飛了；即使取得閣揆之位，也可能不久即被韓嫡系人馬擠走。

因此，競爭總統提名落敗後，立法院長就是進可攻、退可守，「守勢以待時」的最佳位子。如韓敗選總統、國民黨為國會多數黨，立法院長領導國會多數黨，雖是在野黨，卻足與民進黨總統相抗；如韓勝選總統、國民黨居國會多數，立法院長也可以分享權力。

以上談的是典型的國民黨，至於屬於「非典」的郭台銘，目前沒談支持、團結，也不向韓國瑜輸誠，有點自由自在任我行的味道，不過，仍難掩初選慘敗之難堪與落寞。

郭董在初選過程，曾痛批黨中央初選制度不公平，選後雖未再提，但他的重要幕僚選後仍對初選制度不公憤憤難平，黨魁吳敦義卻為自己主導一變多變的初選制度辯護，指稱初選過程如「天體營」般透明。那麼，郭董豈不是到「天體營」秀一回，白白被看光光，卻什麼都沒拿到？

錢白花了事小、被白白看光光事大，被白賊了更要跟你沒完！

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