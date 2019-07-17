歷史說書人》希特勒的末日

人之將死其言也善。與人們通常想像不同的是，在希特勒自殺前的那十天，他放下了自身的極端思想，開始對周圍的將軍、親信們親近和善了起來．．．

◎仲編製造

一九四四年末，那年德國的冬天依舊寒冷，柏林下起了綿綿小雪，路上空蕩蕩的一片，沒有行人，只有憲兵的哨聲在四處作響。狼穴內，希特勒隻身一人待在辦公室內，指著桌上的法國地圖，好像是興奮，又好像是恐懼：「沒錯，這樣一定沒問題。」他招呼秘書，請軍方立即招開軍事會議。

納粹領袖希特勒。（美聯社）



突出部之役



一九四四年是二次世界大戰的翻轉點，諾曼第登陸、庫爾斯克戰役、雷伊泰灣海戰、華沙起義都是在這年發生的，德軍已經由戰略主動轉向為戰略被動，戰線逐漸收縮，盟軍與蘇軍像是約好了一樣，同時從東西兩個方面推進，進攻德國。走投無路的希特勒寄望奇蹟發生，發起最後反攻，意圖迫使西線盟軍在軸心國占優勢的條件下談判。



此次作戰如果成功，希特勒就可以集中全力應付東線戰事，在「第三帝國最後的掙扎」之稱的突出部之役中，德軍頭三天表現確實不賴，推進近百公里，俘虜盟軍士兵無數，盟國簡直像被按著打一樣毫無還手之力，賴以為生的空軍因為天氣狀況不佳而無法出動，只能眼睜睜地看著陸軍狼狽逃竄。



不過，頭三天實在消耗太多資源了，汽油、彈藥、人員諸多不足，德國應付不了這些損失，攻勢逐漸變得無力了（許多坦克跑到一半就沒油了，只好停路邊遺棄或自爆QQ，網路上有很多這種照片，仲編每次看都很心疼），剛好天氣突然轉晴，盟國空軍馬上展開大規模轟炸，這次連柏林都一起炸了，成效非常好，德軍犧牲了數萬軍力才佔領的這麼些土地，還來不及建設防禦工事，就被盟軍給打回來了，實在得不償失。



總而言之，突出部之役未能將攻勢有效發揮，反而遭受重大損失，加速了第三帝國的衰亡。



宅男希特勒



在第三帝國最後的歲月裡，希特勒已經拋棄了所有道德價值觀，徹底陷入絕望，他下令所有的盟軍和蘇軍飛行員立即槍斃，不留一個。又下令將集中營的所有猶太人清除殆盡，又命令軍方在被盟軍攻占之前柏林前，必須把所有的德國工業運輸、設備、儲備統統炸毀，不給敵人留一分。四月十二號，希特勒下令將德軍一切放棄重要陣地的指揮官立即處死，他還特地下令處死一位工程師，只因為他在執行引爆萊茵河的橋梁時發生技術問題未果（請注意，是特地，指名道姓的那種，而不是用法律、軍法來執行）。

1945年4月12日被盟軍解放的米特堡-朵拉集中營，約有20,000名囚犯死於營中。（維基共享）



在蘇聯攻入德國本土後，希特勒一直住在空氣污濁的堅固掩體裡足不出戶，偶爾才會出來牽著狗散散步，生活宛如現代肥宅。據洛林霍文回憶：「希特勒每天大概要到中午時分才會起床，對他來說一天最重要的事情就是下午召開軍情會議。會議上，每個人都要行納粹軍禮。希特勒走進會議室，與每個人握手，握手的力度很輕。然後他就會坐下，他是整個屋子裡唯一可以坐著開會的人。偶爾，他也會照顧一下年邁的官員，允許他們坐在一個小板凳上。」



四月二十日，蘇聯軍隊已經兵臨柏林城下，正好這天是希特勒五十六歲生日，他在總理府的地下室與希姆萊、戈林等親信進行了簡單的慶祝儀式，完成之後.....大家都跑了，先是戈林載著滿箱的金銀珠寶逃離柏林，再來是以忠誠為名的希姆萊私自對英國進行和平談判，希特勒已經眾叛親離。



個性的轉變



人之將死其言也善。與人們通常想像不同的是，在希特勒自殺前的那十天，他放下了自身的極端思想，開始對周圍的將軍、親信們親近和善了起來，據洛林霍文回憶：



「希特勒是一個非常具有侵略性的人，但在最後的日子裡，他很能控制自己的情緒，他變得令人愉快，甚至很溫和。他能夠非常迷人，他是一個真正的奧地利人。當他詢問人們生活狀況時，會給人留下深刻的印象。這就是他控制別人的方式。」



事實上，希特勒只會對軍事將領破口責罵，對於秘書一類的文官一向是非常友善的，據女秘書格拉斯回憶第一次會見希特勒：



「在此之前，我只在新聞裡、公開場合上見到過他，他身著軍裝行納粹舉手禮的樣子。可是現在，來的是一個老年紳士，對我們友好微笑，和我們握手，用他出名的眼神直直看著我們，詢問名字。用一種和藹的、父親一樣的口氣和我們說幾句話，然後離開。走的時候，他就說了聲晚安。被希特勒接見的經歷，完全和我以前的想象不同，那是無害的、和平的氣氛。」



希特勒的貼身保鑣羅胡斯‧米施也在回憶錄中表示：「他就像個普通的紳士，言辭溫和。」「（他是）完美的老闆」有一次，羅胡斯‧米施生病了，希特勒還派他的私人醫生為他看病。在他戀愛的時候，希特勒還特地放假讓他去和戀人約會。後來他結婚了，希特勒還為送上一瓶名貴禮酒。他一直對希特勒懷有很深的敬意。

希特勒的貼身保鑣羅胡斯‧米施也在回憶錄中表示：「他就像個普通的紳士，言辭溫和。」「（他是）完美的老闆」。（網路）



希特勒的婚禮



過去希特勒一直認為婚姻會阻礙他所熱愛的政治運動，始終拒絕結婚，但此時希特勒也無從堅持了，四月二十九號午夜，在戈培爾以及鮑曼的見證下，希特勒和他的情婦愛娃‧勃勞恩正式結婚，並當即舉行婚禮，此後希特勒與新婚妻子共享了一頓簡約的婚禮早餐。



按照法律規範，成婚之後伊娃‧布朗的必須將姓名改為艾娃‧希特勒，但在簽署其婚姻證明時艾娃卻忘記了這點，在寫上姓氏布朗（Braun）的「B」後，才意識到錯誤，她並沒有另外再找一份證明紙，而是直接將其划去，寫上婚後姓「Hitler」。結婚證書後來因為諸多原因被燒成灰燼，但這令人尷尬的小插曲被記錄了下來。



四月二十九號下午兩點，希特勒得知墨索里尼於兩天前被處死，並遭到羞辱性處決，屍體被吊在米蘭街頭，他聽到之後，臉部不自主地就抽搐起來。靜了一會兒後，他下定決心終結自己的生命。為了測試氰化物膠囊的毒性如何，希特勒將親手扶養四年的德國牧羊犬布隆迪叫過來。



布隆迪是希特勒的個人秘書馬丁‧鮑曼於一九四一年送給他的禮物，鮑曼被希特勒稱為「最忠實的同志」，在納粹後期歷史中佔有很重要的地位，雖然他相貌平凡、心胸狹隘，但很會服侍希特勒，是希特勒患上疑心病後唯一能全然信任的人物，他送來的牧羊犬經過訓練師的專門訓練，會各種花樣，甚至會唱歌，格拉斯的的《剝洋蔥》記載：「那不是叫，是歌唱。假如希特勒對她說『唱好聽點』，布隆迪會像紮拉‧倫德那樣唱。她會唱出不同調子，唱出八個音階來。」



希特勒都很喜歡布隆迪，始終讓布隆迪待在自己身邊，甚至讓布隆迪睡在地堡中他自己的臥室裡，這是一項連希特勒的情人愛娃‧布勞恩都享受不到殊榮（所以似乎是因為忌妒影響，愛娃不喜歡這隻狗狗，時常在與希特勒共進晚餐時趁機在餐桌下踢他），可惜面對蘇聯大軍壓境，希特勒忍下對布隆迪的情感，命令醫生餵食布隆迪服下一粒氰化物藥丸，布隆迪倒地抽搐，很快便死亡了。希特勒本人則為此痛苦欲絕。



第三帝國的結局



四月三十號凌晨二時三十分，希特勒向他身邊的工作人員一一握手告別，並要求其他人不要打擾他，隨後與艾娃一同走入臥室。下午三點點三十分，希特勒將氰化物藥丸吞入，隨後將手槍對準太陽穴開槍。艾娃也在同一時間咬破氰化物藥丸，雙雙斃命。希特勒的貼身衛兵林格抬著愛娃和希特勒的屍體到了後花園作燒毀處理，並將殘骸埋在了一個淺彈坑中。

四月三十號下午三點點三十分，希特勒將氰化物藥丸吞入，隨後將手槍對準太陽穴開槍。艾娃也在同一時間咬破氰化物藥丸，雙雙斃命。圖為希特勒夫妻。（網路）



就這樣，希特勒的一生就這麼結束了。

本文經授權轉載自歷史說書人 希特勒的末日

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法