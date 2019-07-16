法操》《名畫的控訴》：別人看的是一幅名畫，我看到的卻是我親愛的家人。

「名畫的控訴」不僅是指控搜刮名畫的行為，也是對過去納粹政府迫害猶太人的惡行，最沈重的控訴。

法操司想傳媒

在二戰時期，軸心國大肆侵略並瓜分世界各國，不僅是各國領土被佔領，許多有價值的寶物也被搜刮一空。這些寶物被帶離原本的國家，並找到新的主人，但它們至始就是被非法偷走、搶走。時過境遷，有一群人想起曾屬於自己的寶物，並開始尋求法律管道，試圖讓流浪的寶物物歸原主。

《名畫的控訴》是2015年英美合拍的真人真事改編電影，故事描述住在美國加州的女主角瑪麗亞·阿特曼，為了要回家族被納粹政權奪走的名畫，與奧地利政府展開多年訴訟。瑪麗亞找上年輕的藍道律師，奔波奧地利、美國兩地，而他們打算要回的，是奧地利名畫家克林姆所畫，有「奧地利蒙娜麗莎」美譽的《艾蒂兒肖像一號（Portrait of Adele Bloch-Bauer I）》。

有「奧地利蒙娜麗莎」美譽的《艾蒂兒肖像一號（Portrait of Adele Bloch-Bauer I）》，由奧地利名畫家克林姆所畫。（維基共享）

名畫遭納粹竊取 重返奧國討回公道

瑪麗亞出生於維也納的猶太家庭，在當地頗負盛名，知名的奧地利畫家克林姆以瑪麗亞的嬸嬸為原型，作出《艾蒂兒肖像一號》這幅畫。然而，隨著納粹政府佔領維也納，瑪麗亞家庭的猶太身份，使他們遭受迫害。瑪麗亞雖然輾轉逃到美國，但留下的家人和家族的寶物，被納粹政府搜刮，這幅畫最後被收藏在奧地利美景宮美術館。

在瑪麗亞的姊姊死後，她成為家族僅存的繼承人，所以她決定要回這幅畫。當時，正有幾起跨國所有物返還的案件在進行，但《艾蒂兒肖像一號》對奧地利人來說，有著崇高的地位，若是交還給瑪麗亞，勢必造成很大的輿論。因此，即便這幅畫的原所有權人（瑪麗亞的叔叔），在遺囑中交代要把財產留給家族繼承人，奧地利政府卻堅稱應遵照瑪麗亞嬸嬸的遺囑，將畫作繼續留在美景宮。

原本在維也納失利的瑪麗亞和藍道律師，卻在九個月後，因為奧地利政府觸犯國家豁免權的例外條件，使藍道律師決定嘗試，將這起案件的戰場拉回到美國。經過美國最高法院的判決，認定瑪麗亞的案子可以在美國起訴，給了藍道律師起死回生的機會。歷經從維也納到美國法院，一直到與奧地利政府和解不成，主角兩人決定回維也納進行仲裁，賭上最後的機會。

瑪麗亞找上年輕的藍道律師，奔波奧地利、美國兩地，而他們打算要回的，是奧地利名畫家克林姆所畫，有「奧地利蒙娜麗莎」美譽的《艾蒂兒肖像一號（Portrait of Adele Bloch-Bauer I）》。（圖片來源：網路）

國家豁免法 本國財產不歸外國管

從法律的角度來看，既然這幅畫的原所有權人是瑪麗亞的叔叔，那自然應依他的遺囑留給繼承人。然而，這其中卡了一個「國家豁免權」的問題，也是本片在美國最高法院主要的爭執點。簡單的說，國家豁免是基於國家間的主權平等性和獨立性，使一個國家的財產，不能成為其他國家法院上的訴訟標的，因此屬於奧地利的名畫，就不能在美國法院起訴。

國家豁免權在國際條約和國內法上都存在，例如前者有「聯合國國家及其財產管轄豁免公約」；後者美國在1976年也通過「外國主權豁免法」。不過，國家豁免權有例外條件，也就是：當財產違反國際法、財產屬於外國代理機構所有、且代理機構在美國從事商業活動，就能例外在美國法院起訴。所以藍道律師才會試圖讓本案適用例外條件，爭取回到美國打官司的機會。

猶太人遭迫害 歷史傷痕不該遺忘

這部片雖然設定在現代的加州和維也納，但透過瑪麗亞的回憶，不時將畫面拉回1930、1940年代納粹佔領下的維也納。以納粹迫害為主題的電影為數不少，而本片雖然以要回名畫為故事主軸，實際上也帶出納粹政府對猶太人種種不人道的行為。即便沒拍出像集中營那樣慘絕人寰的畫面，但從瑪麗亞家族的興衰，到逃亡美國那種提心吊膽的情緒，都是對過去種種惡行的指控。

這部片雖然設定在現代的加州和維也納，但透過瑪麗亞的回憶，不時將畫面拉回1930、1940年代納粹佔領下的維也納。納粹政權。（圖片來源：Woman In Gold官方臉書）

諷刺的是，即便納粹搜刮寶物的事實罪證確鑿，現代的奧地利政府卻不願在第一時間承認過去的錯誤。其實在本片中，瑪麗亞曾嘗試和解，讓奧地利政府可以繼續擁有這幅畫，條件是他們須承認是非法取得，但奧地利政府仍不接受。由此可見，政治和國際關係的考量左右了這幅名畫的命運，不單純只是法律就能解決的事。

「這就是一個來自奧地利的女生，想要回屬於自己的東西而已。」這句話是藍道律師在美國最高法院上的答辯，小編在看到這段的時候相當感動，因為國際政治關係再怎麼複雜，瑪麗亞要的不過就是物歸原主，和一個道歉。「名畫的控訴」不僅是指控搜刮名畫的行為，也是對過去納粹政府迫害猶太人的惡行，最沈重的控訴。

本文經授權轉載自法操 《名畫的控訴》：別人看的是一幅名畫，我看到的卻是我親愛的家人。

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