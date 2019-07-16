照護線上》夜半時分的痛 – 腳抽筋！

相信大家都可能有過「腳抽筋」這種痛苦的經驗！但該如何預防及發生時該如何救自己呢？今天就來告訴大家！

◎白映俞 醫師

不知道大家是否也有這種痛苦的經驗？夜晚睡得正香甜時，小腿肌肉突然一陣緊、僵硬、痛到受不了。是的，我們今天要談的是「腳抽筋」。



高中時我常常半夜腳抽筋，無預警地痛到醒來。懷孕時又再次體會到這種催淚的痛，只好靠不斷捶打身旁睡到打呼的老公解悶（誤）。相信有過這種悲慘經驗的人都像我一樣，非常想知道究竟自己的腳為何突然背叛了自己？



從各式研究看起來，會造成這種「神經傳遞了錯誤的訊號，導致腿部肌肉不正常收縮」的狀況有以下情形：



1. 脫水：水分攝取不足



2. 腿部血液循環不佳：坐太久沒有活動



3. 運動過量、肌肉疲乏、或在運動前缺乏暖身



4. 血中鈣、鎂、鉀等電解質不平衡



5. 血糖過低，或有像甲狀腺低下等荷爾蒙問題。



6. 某些治療高血壓、高血脂、阻塞型肺病、骨質疏鬆、阿茲海默症、或帕金森氏症的藥物。



這樣想起來，我在缺乏運動的高中時代應該是運動課前沒好好熱身，晚上就嚐到苦果。至於懷孕時期會讓血中電解質不平衡，下肢循環不良，加上荷爾蒙變化，都讓準媽媽們成為腳抽筋的高危險群，應該不少孕婦都曾小腿抽筋，痛到打老公吧！（硬講）



好了，談到這裡，大家更想知道腳抽筋怎麼辦，及如何避免這半夜惡夢重複發生吧！



半夜若突然腿部後側抽筋，請記得趕快按腳底板，不要壓錯方向，要讓腳底板朝天後下壓，這樣腿部後側的肌肉才能被伸展，不再收縮嚴重。



假使抽筋的地方是大腿前側的股四頭肌，可以靠健側側躺或以健側站著，將患側腳帶往後方屁股側，藉此伸長股四頭肌。



如果兩隻腳同時抽筋，就要趕快向身邊人求救，請他們幫忙壓腳底板或扶住腳往後。我就是雙腳小腿同時抽筋，才打老公叫他趕快去壓腳底板的。（還在硬講）



若你曾體驗過半夜腳抽筋的痛楚，請捲回上頭描述成因之處，檢查看看自己是否常常運動熱身不足、活動得太少或太多、脫水、懷孕、或服用其他藥物等狀況。並記得：



1. 補充足量的水分。



2. 經常伸展活動小腿，常需久坐辦公室或課桌椅的人可以試試看在坐姿時多活動腳踝，每天記得讓腳踝左轉右轉多轉個幾圈，說不定就能改善了。沒事轉腳踝，轉腳踝沒事！（疑？）



3. 運動前充分熱身很重要，不常運動的人更該小心。是的，請記得熱身。



4. 很多人會說，吃香蕉有助於改善腳抽筋，這是真的。因為香蕉是富含鉀的食物，另外補充維他命、鈣、鎂、鋅也都有幫助。



5. 選擇適當、舒適的鞋子，別穿讓自己容易走路受傷的鞋。如果你已經常常晚上突然抽筋，就別穿個高跟鞋找自己麻煩。

假如經過上述改善，您還是經常抽筋，或抽筋狀況嚴重，請記得找醫師諮詢討論喔。

本文經授權轉載自照護線上 夜半時分的痛 – 腳抽筋

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