歷史上的今天》《兩岸人民關係條例》到底在幹嘛？！

《兩岸人民關係條例》是規範台灣及中國地區人民的重要規定，近期在兩岸之間關係的微妙變化下，在立法院也完成數次討論及修改。

◎ 佳穎/法律白話文運動

27 年前的今天，立法院三讀通過《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，處理開放探親後兩岸地區人民往來之間所衍生之法律問題。



■ 兩岸條例知多少



1987 年以來，隨著政府開放得赴中國探親後，兩岸地區人民的交流往來逐漸變得密切。立法院為了合乎憲法增修條文下對於兩岸交流下的規範需求，且解決開放後衍生的相關爭議及法律問題，制定並三讀通過《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，也就是我們一般所稱呼的《兩岸人民關係條例》或是《兩岸條例》。

1987 年以來，隨著政府開放得赴中國探親後，兩岸地區人民的交流往來逐漸變得密切。圖為1987年開放赴中探親首日，大批人潮湧入申請。（圖片來源：財團法人白鷺鷥文教基金會、國家文化資料庫）



條例中所稱呼的「大陸地區」及「大陸地區人民」，分別指的是中國及「在中國設有戶籍的人民」。此外，在此條例未規定者，適用其他有關法律的規定。舉例而言，如果要處理台灣民眾在港澳地區的事務，就會另由《香港澳門關係條例》特別處理。



■ 近期對於兩岸條例有哪些調整呢？



《兩岸人民關係條例》是規範台灣及中國地區人民的重要規定，近期在兩岸之間關係的微妙變化下，在立法院也完成數次討論及修改。



在近期的調整中較為影響重大的，例如：兩岸之間要簽訂涉及「政治議題」的協議，行政院必須在協商開始前三個月向立法院完成報告，並且要得到全體立委 4 分之 3 出席、出席立委 4 分之 3 同意後，才能開啟協商。完成協商後，行政院須將協議草案提交全民公投，公投通過的同時，即為通過草案，經負責協議機關簽署、換文後，才得以報請總統公布，使協議生效。



調整至如此堪比修憲門檻的目的，在於使立法院能確實同意各項行政院對中國簽訂的政治協議，使間接民意得以落實監督，避免行政機關流於恣意。

兩岸政治協議門檻，比照修憲。陸委會主委陳明通。（記者羅沛德攝）



此外，中資在台灣所從事投資行為也必須向主管機關申報，若未得許可在台從事投資，最高將可處 2500 萬元。如果投資行為經處罰而未改善，主管機關可按次連續處罰直到中資完成確實申報為止。藉以遏阻中資的違法投資行為，並避免中資以投資的方式，干涉台灣的經濟或政治活動。



■ 頭痛醫頭，腳痛醫腳？



《兩岸人民關係條例》除了是兩岸之間的重要規範之一，每次的調整不但對於我們與中國的關係影響深遠，對於在兩地之間往來交流的台灣人民更是首當其衝！有學者建議兩岸條例應以我們與中國的關係作為思考的出發點，以此為通盤檢討，保障人民權益的同時，亦使國家利益的保障得以最大化。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法