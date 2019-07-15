胡，怎麼說》「正常」淪落！今起你配、他配，我呸！

中國國民黨總統初選民調今開箱揭曉，「大哥拜託了」沒用，應是「小弟承讓了」出線，「正常倫」出局！

中國國民黨總統初選民調今開箱，「大哥拜託了」沒用，應是「小弟承讓了」出線，「正常倫」出局！「更反常」打敗「反常」，更狠狠打敗「正常」之後，「小弟」搖身一變成了國民黨的「大哥大」了，「大哥拜託了」這句換人講，並改為「小弟承讓了」。圖為參選人之一高雄市長韓國瑜。（資料照，記者叢昌瑾攝）

「正常」淪落出局了，獲勝出線的是反常、非典人選，反常、非典人選代表國民黨參選總統，其實也符合國民黨內當前反常的喧囂張狂氛圍，就是不顧一切打倒蔡英文，就是不顧一切奪下政權，至於中華民國的一切、台灣的一切、自由民主的一切，都可以置之不顧。



人為為「偽」，反常為「妖」！國民黨總統初選會走到今天這個地步，會得出這樣的結果，正常敗給反常、反常敗給更反常，「人為」當然佔了很大的因素，黨中央主導一變再變、變變變的初選規則，以致「鐵不鐵、差很大，鐵粉才會死抱電話！」，讓坐擁眾多非理性、激進、死忠鐵粉者佔盡優勢，「人為為偽」的因，製造「反常為妖」的果，這樣的結果不令人意外。



「更反常」打敗「反常」，更狠狠打敗「正常」之後，「小弟」搖身一變成了國民黨的「大哥大」了，「大哥拜託了」這句換人講，並改為「小弟承讓了」。



然後就是「配、配、配」歹戲上場，未來國民黨要怎麼配？你配、他配、誰配誰？令人忍不住要唱那首「我呸！」

「大哥」去配「小弟」委屈當副手？應該不會反常到這樣，如為了所謂「使命必達」參選到底，那就要在國民黨之外另找搭配參選，反正不愁沒人等候著。

中國國民黨總統初選民調今開箱揭曉，然後就是「配、配、配」歹戲上場。圖為國民黨總統初選5位參選人在「國政願景電視發表會」中同台，右一周錫瑋、右二韓國瑜、右三張亞中、左二郭台銘、左一朱立倫，左三為國民黨主席吳敦義。（資料照，記者張忠義攝）

至於國民黨內，退出初選、昨天卻講不會退黨參選者，等待的應該就是副手搭配，但是否如願，要看人家要不要你，還要看黨內氛圍，因勝出者的鐵粉氣焰正盛，恐怕會被要求先交出夠重量的「投名狀」才行。



對於2020年大選，守護台灣、捍衛民主自由，當然最優先，這是生存之戰，不能打折扣！若以「看熱鬧」論，倒是希望看到蔡英文、韓國瑜、郭台銘、柯文哲4組人馬同場角逐大位，保證精彩好看，絕無冷場！

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