自由限時批》美台關係槓上開花！反紅媒更要徹底淨空！

宋娣

小英總統此次訪美行程中,屢屢驚艷,美不勝收!而在與哥倫比亞大學教授Andrew Nathan等學者及相關領域學生閉門對談,也談到防阻假訊息及中共滲透挑戰台灣民主等等,鞭辟入裡。但萬般莫若修法落實執行急!

就以此次國民黨的黨內總統初選,便不難看出,是中南海和國台辦的代理人鬥爭,就是急著向北京「爭寵」、「表功」,要「騙取」台灣!可說是醜態畢露!

只要看「聖眷甚隆」者,可以「百無禁忌」,亦能又哭又鬧,還要「紅媒」扶植者「相讓」,視「國家名器」如糖果,可搶可讓!簡直荒謬至極!

蔡英文總統11日啟程出訪加勒比海友邦,她在出發前在桃園機場發表談話中表示,帶領國家走出去就是總統最主要的任務。(本報資料照)

此「雙紅」能搞得台灣天翻地覆,完全是拜民主所賜,更是黨國封建遺毒(根本沒有人權和尊重個人自由意志思想)的翻版!視民如草芥(偽裝「庶民」生活樣騙人),一直哄騙、玩弄(像一個「發財」口號,就騙到高雄);另一個則有樣學樣,便拼命開支票,才會說「民主不能當飯吃」),如今香港的悲慘下場,就是類此「皇朝」權貴心態的表徵!(只要看「滿清13皇朝」電視連續劇,便可了然) 另一個則是被「紅媒」kingmaker利用,整天「造神」,搞出一堆高呼seafood的信徒,打著民主、反民主旗幟,四處流竄肆虐,連網路都成了造謠生事(近日查獲23家台灣網媒同步照抄中共官媒,對政府作不實打擊,或如調查局高級官員還成了假新聞幫兇,蘇揆擲筆的假訊息即是例子)、霸凌威嚇的大本營(像高雄的店家精神耗弱,無辜女學生遭辱提名等),造成「噤若寒蟬」效應,光靠這點,國台辦的「紅媒」便活生生的把中南海的「寵信」打趴!

「雙紅」的你死我活鬥爭,已將北京如何併吞民主台灣的伎倆,展露無遺!而「兩虎相爭必有一傷」,而若其一受傷,後續的發展,亦將會非常慘烈!是可預見的。

由此可見,「紅媒」已公然威脅台灣的民主,扭曲新聞和言論自由,根本「無視」中華民國的「國家安全」,因為他們及代理人認定中國共產黨的政權,才是他們「祖國」!連美國川普團隊,都把「中共政權」和「中國人民」分開定義,等於一個類似「希特勒政權」的國家,是愛好自由民主的德國人支持的嗎?!別忘了,川普就是第二代的德裔美國人,他會認同「納粹專制政權」嗎?!儘管希特勒是利用民主選舉過程奪得政權,但卻翻轉「民主德國」成為「納粹黨專政」的德國!此和中國共產黨高喊「人民當家做主」,結果自己卻成了人民的當家,如同一轍!諸此血淚斑斑史蹟,歷歷在目,不是最好的殷鑑嗎?!

而今,中共政權除始終不斷以文攻武嚇民主台灣之外,現更強化經濟、媒體(網路)的穿透力(入腦、入戶、入心),以瓦解台灣人民的心防、民生經濟(利用農漁畜產品的價格不穩或補貼不足、物價波動等等搞鬼)及國安,實在防不勝防,太恐怖了?!

其實,民主和經濟成長不僅相輔相成,更是緊密不可分。但因台灣經濟部分依賴中國市場,從而限縮了在兩岸事務的自主權,中共政權得以藉此要脅,滲透台灣的社會,並以此為籌碼,騙取台灣的民主!加以民主政治的任期制,定期改選,本是保障政治清明、人民安居樂業的意旨,現卻被中共及其同路人與媒體、搖擺政客利用選舉,興風作浪,以擊潰內部民心的安定、安康環境,積極破壞民主制度的種切,更是「其心可誅」!

正如小英總統在美演講形容的:一旦中共獨裁勢力伸入台灣的日常生活,突然間,在自己家的書店賣某本書,就違法了;在社群媒體貼文批評某項新政策,就遭傳審訊。當你突然察覺到一股看不見的勢力在監視你的一舉一動,一切都已經太遲了。你開始審查自己的言論和想法,不再和朋友討論時事,因為害怕被竊聽,大部分時間都提心吊膽的前瞻後顧,根本無法好好面對未來。如今的香港便是一面活生生的鏡子!香港的「一國兩制」經驗,已向世界明白揭破了獨裁和民主無法共存的事實!因為獨裁政權只要一逮到機會,即使是一絲的民主微光,也會毫不留情地悶熄,過程可能是漸進的,但手法精巧到人們都無法察覺。

值得欣慰的是,目前政府當局也已經進行一連串的立法工作,包括兩岸條例、國安法、國家機密保護法、刑法等法律的修正,以阻絕中國透過資本滲透、媒體滲透、網路滲透等手段,擾亂台灣社會,製造社會紛擾,危害民主體制正常運作。以及即將要完成「中共代理人」的修法(按:台灣「紅色滲透」事件,已到了「罄竹難書」的地步,上次台北大規模的「反紅媒」遊行,充分顯示民心憤慨無遺),嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明,參加中共所舉辦的會議等等,皆是可圈可點! 然則,還是一句老話:徒法不足以自行,當局必須落實執法,找一、兩個大案嚴辦,以正視聽,才是正本清源之道!才能真正向國人交代!

今天,美國聯邦眾議院表決通過2020財政年度國防授權法(NDAA),建議美國持續支持對台軍售,維持台灣自我防衛能力,並推動美台高階國防官員與軍事將領交流。而參議院版本的NDAA已經在上月底通過,等待兩院協商推出共同版本,再經兩院院會表決通過後送至白宮,由總統簽署生效。此外,國會亦建議,國防部長應與國務卿協商,推動強化台灣安全的交流與合作政策,包括依據「台灣旅行法」推動高階國防官員與軍事將領交流。蔡總統12日出席台美企業高峰會之時,感謝美方對台軍售M1A2T戰車與刺針飛彈等軍武,也間接喊話,促美趕快宣布售台66架F-16V戰機,以強化的台灣的國防安全!在在令人振奮!

所謂百丈高樓平地起,一步一腳印,才能使民主台灣永續經營!台灣曾經走過獨裁,現在已是印太地區重要的民主堡壘,更是全球理念相近國家社群的一員,絕不孤單!南非第一個民選總統、諾貝爾和平獎得主納爾遜.曼德(拉Nelson Mandela)生前有句名言:「勇敢的人不是不會感到恐懼的人,而是戰勝恐懼的人!《漫漫自由路》1994」《The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear! Nelson Mandela, Long Walk To Freedom, 1994》

而前美國總統胡佛亦曾說過:「自由是一扇敞開的窗,而人類精神與人類尊嚴的陽光就從這扇窗傾瀉而下。」在在值得吾人省思。

想看更多新聞嗎?現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法