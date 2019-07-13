自由限時批》美台關係槓上開花！反紅媒更要徹底淨空！

宋娣

小英總統此次訪美行程中，屢屢驚艷，美不勝收！而在與哥倫比亞大學教授Andrew Nathan等學者及相關領域學生閉門對談，也談到防阻假訊息及中共滲透挑戰台灣民主等等，鞭辟入裡。但萬般莫若修法落實執行急！

就以此次國民黨的黨內總統初選，便不難看出，是中南海和國台辦的代理人鬥爭，就是急著向北京「爭寵」、「表功」，要「騙取」台灣！可說是醜態畢露！

只要看「聖眷甚隆」者，可以「百無禁忌」，亦能又哭又鬧，還要「紅媒」扶植者「相讓」，視「國家名器」如糖果，可搶可讓！簡直荒謬至極！

蔡英文總統11日啟程出訪加勒比海友邦，她在出發前在桃園機場發表談話中表示，帶領國家走出去就是總統最主要的任務。（本報資料照）

此「雙紅」能搞得台灣天翻地覆，完全是拜民主所賜，更是黨國封建遺毒（根本沒有人權和尊重個人自由意志思想）的翻版！視民如草芥（偽裝「庶民」生活樣騙人），一直哄騙、玩弄（像一個「發財」口號，就騙到高雄）；另一個則有樣學樣，便拼命開支票，才會說「民主不能當飯吃」），如今香港的悲慘下場，就是類此「皇朝」權貴心態的表徵！（只要看「滿清13皇朝」電視連續劇，便可了然） 另一個則是被「紅媒」kingmaker利用，整天「造神」，搞出一堆高呼seafood的信徒，打著民主、反民主旗幟，四處流竄肆虐，連網路都成了造謠生事（近日查獲23家台灣網媒同步照抄中共官媒，對政府作不實打擊，或如調查局高級官員還成了假新聞幫兇，蘇揆擲筆的假訊息即是例子）、霸凌威嚇的大本營（像高雄的店家精神耗弱，無辜女學生遭辱提名等），造成「噤若寒蟬」效應，光靠這點，國台辦的「紅媒」便活生生的把中南海的「寵信」打趴！

「雙紅」的你死我活鬥爭，已將北京如何併吞民主台灣的伎倆，展露無遺！而「兩虎相爭必有一傷」，而若其一受傷，後續的發展，亦將會非常慘烈！是可預見的。

由此可見，「紅媒」已公然威脅台灣的民主，扭曲新聞和言論自由，根本「無視」中華民國的「國家安全」，因為他們及代理人認定中國共產黨的政權，才是他們「祖國」！連美國川普團隊，都把「中共政權」和「中國人民」分開定義，等於一個類似「希特勒政權」的國家，是愛好自由民主的德國人支持的嗎？！別忘了，川普就是第二代的德裔美國人，他會認同「納粹專制政權」嗎？！儘管希特勒是利用民主選舉過程奪得政權，但卻翻轉「民主德國」成為「納粹黨專政」的德國！此和中國共產黨高喊「人民當家做主」，結果自己卻成了人民的當家，如同一轍！諸此血淚斑斑史蹟，歷歷在目，不是最好的殷鑑嗎？！

而今，中共政權除始終不斷以文攻武嚇民主台灣之外，現更強化經濟、媒體（網路）的穿透力（入腦、入戶、入心），以瓦解台灣人民的心防、民生經濟（利用農漁畜產品的價格不穩或補貼不足、物價波動等等搞鬼）及國安，實在防不勝防，太恐怖了？！

其實，民主和經濟成長不僅相輔相成，更是緊密不可分。但因台灣經濟部分依賴中國市場，從而限縮了在兩岸事務的自主權，中共政權得以藉此要脅，滲透台灣的社會，並以此為籌碼，騙取台灣的民主！加以民主政治的任期制，定期改選，本是保障政治清明、人民安居樂業的意旨，現卻被中共及其同路人與媒體、搖擺政客利用選舉，興風作浪，以擊潰內部民心的安定、安康環境，積極破壞民主制度的種切，更是「其心可誅」！

正如小英總統在美演講形容的：一旦中共獨裁勢力伸入台灣的日常生活，突然間，在自己家的書店賣某本書，就違法了；在社群媒體貼文批評某項新政策，就遭傳審訊。當你突然察覺到一股看不見的勢力在監視你的一舉一動，一切都已經太遲了。你開始審查自己的言論和想法，不再和朋友討論時事，因為害怕被竊聽，大部分時間都提心吊膽的前瞻後顧，根本無法好好面對未來。如今的香港便是一面活生生的鏡子！香港的「一國兩制」經驗，已向世界明白揭破了獨裁和民主無法共存的事實！因為獨裁政權只要一逮到機會，即使是一絲的民主微光，也會毫不留情地悶熄，過程可能是漸進的，但手法精巧到人們都無法察覺。

值得欣慰的是，目前政府當局也已經進行一連串的立法工作，包括兩岸條例、國安法、國家機密保護法、刑法等法律的修正，以阻絕中國透過資本滲透、媒體滲透、網路滲透等手段，擾亂台灣社會，製造社會紛擾，危害民主體制正常運作。以及即將要完成「中共代理人」的修法（按：台灣「紅色滲透」事件，已到了「罄竹難書」的地步，上次台北大規模的「反紅媒」遊行，充分顯示民心憤慨無遺），嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議等等，皆是可圈可點！ 然則，還是一句老話：徒法不足以自行，當局必須落實執法，找一、兩個大案嚴辦，以正視聽，才是正本清源之道！才能真正向國人交代！

今天，美國聯邦眾議院表決通過2020財政年度國防授權法（NDAA），建議美國持續支持對台軍售，維持台灣自我防衛能力，並推動美台高階國防官員與軍事將領交流。而參議院版本的NDAA已經在上月底通過，等待兩院協商推出共同版本，再經兩院院會表決通過後送至白宮，由總統簽署生效。此外，國會亦建議，國防部長應與國務卿協商，推動強化台灣安全的交流與合作政策，包括依據「台灣旅行法」推動高階國防官員與軍事將領交流。蔡總統12日出席台美企業高峰會之時，感謝美方對台軍售M1A2T戰車與刺針飛彈等軍武，也間接喊話，促美趕快宣布售台66架F-16V戰機，以強化的台灣的國防安全！在在令人振奮！

所謂百丈高樓平地起，一步一腳印，才能使民主台灣永續經營！台灣曾經走過獨裁，現在已是印太地區重要的民主堡壘，更是全球理念相近國家社群的一員，絕不孤單！南非第一個民選總統、諾貝爾和平獎得主納爾遜．曼德（拉Nelson Mandela）生前有句名言：「勇敢的人不是不會感到恐懼的人，而是戰勝恐懼的人！《漫漫自由路》1994」《The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear！ Nelson Mandela, Long Walk To Freedom, 1994》

而前美國總統胡佛亦曾說過：「自由是一扇敞開的窗，而人類精神與人類尊嚴的陽光就從這扇窗傾瀉而下。」在在值得吾人省思。

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