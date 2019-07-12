自由限時批》台灣的驕傲！中華民國的光榮！蔡英文又寫下了漂亮的台美新頁！

◎辛文

突破！突破！再突破！蔡英文總統又為台灣與美國的實質關係大躍進，更寫下歷史的新頁！不僅是台灣的驕傲，亦是中華民國的光榮！

回想40年前的「中美斷交」，並未使國民黨輩如馬英九總統者，能「回復」台美往昔的合作榮耀，卻淪為向「宿敵」的中國共產黨政權低頭求和，令人扼腕！現在蔡英文總統的「不憂、無畏、不懼」，以及講信修睦、沈穩踏實，並堅守民主台灣到底的堅毅精神，三年來重新贏得美國朝野信任和國際社會的刮目相看！是多麼的難能可貴！國人應不吝給予掌聲！

總統蔡英文出席「友邦駐聯合國常代酒會」，感謝友邦不斷在各種重要國際場域為台灣發聲。（訪團提供）

此從川普總統初接大位電話稱：「台灣總統」起，政府鷹派團隊即同步修正「一中」政策為「美國的一個中國政策」，與北京自稱的「一個中國」原則，儼然「大相逕庭」，這就是重大的分水嶺和突破！

接著，美國不分朝野黨派和國會，為強化維護台美更緊密性的合作關係，復不斷推出修正、訂定的相關法案給以堅定的支持，誠是不勝枚舉，更為重大的突破！讓人驚艷！

諸如：促進彼此官方往來的《台灣旅行法》、《國防授權法案》、「台灣國防評估委員會法」（Taiwan Defense Assessment Commission Act of 2018）、《2018台灣國際參與法案》：要求美國總統及其代表，就台灣參與適當國際組織，並指示美國國務院在國際組織利用話語權和投票權，為台發聲。還有今年5月7日國會又一致同意通過「台灣保證法」與「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」決議案；「台灣保證法」係要求美國對台軍售常態化、重啟台美貿易協定會談、支持台灣國際參與及檢視對台交往準則等，再次顯示國會挺台態度明確；《2019年國防授權法案》其內容更包括支持加強美台軍事合作、擴大聯合軍事訓練、對台軍售、安全合作及加強台灣自我防衛能力。此外，還改「北美事務協調委員會」，直接提升為「台灣美國事務委員會」，已使美台之間有了「政府對政府」的實質性大突破！在在顯示，美台將重拾40年前的美好合作時光，成為「最佳拍檔」！

此次小英總統的「自由民主永續之旅」，名稱雋永，富突出民主台灣特色！為人稱道。而率團訪問的盟邦，包括：加勒比海友邦國家海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，全程12天11夜。去程過境美國紐約兩晚，返程過境美國丹佛兩晚。尤其在出發前，美方又送了一份驚喜大禮，宣布軍售「地表最強戰車」M1A2T艾布蘭戰車及人攜式刺針防空飛彈等項目，總額超過27億美元，讓人驚喜！至於去程過境紐約兩晚，返程過境丹佛兩晚。美方猶取消過去陳水扁、馬英九兩位總統的限制，可公開活動，或接受外媒採訪等，且將首度在美國與國內媒體茶敘，更是罕見，也被視為是一項突破！足見美方罕見的高規格禮遇，也吸引了世界主流媒體紛紛派員採訪，增加台灣國際的能見度，使人感奮不已！

例如，蔡總統昨抵達紐約後，就已接見多位美方政要及與美方政要通話，而也首次於我國駐紐約辦事處出席與友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會。這是我國總統首次在紐約會見友邦聯合國常任代表，也為首次在我國駐紐約辦事處進行公開活動，意義極為深遠！

小英總統並在會中強調，無論是現在或未來，台灣都不會屈服恫嚇，所有困難都只會更加堅定邁向國際民主社會的決心，台灣的2300萬人民本就有權利參與國際事務，這項權利不應受到任何政治前提限制。據《路透》報導分析，蔡英文受到來自北京的施壓愈來愈大，美國延長過境時間有助於強調川普政府對蔡英文政府的支持！而《洛杉磯時報》亦報導，過去台灣領導人過境美國時，執政的布希、歐巴馬都為避免觸怒中國，只讓台灣總統過境關島等偏遠地區，且出訪時間都更短且更低調。而這次蔡總統高調過境，顯示川普與台灣日漸密切的關係，也對北京施加貿易談判壓力

最令人注目的是，小英總統在訪問活動中，外衣始終別著中華民國與美國兩國國旗的徽章，十分亮眼，顯然要比戴著國旗帽，更要別致動人，受到許多美國政要和國際媒體讚賞，亦成功展現中華民國台灣和美國的友好合作關係！畢竟中華民國是屬於全民，不是任何黨派的「專利」，或用作牟取政治利益的「工具」！

正值小英總統首次出席友邦駐聯合國常任代表歡迎酒會，適巧國內發生23家台灣網媒同步照抄中國官媒，對政府作不實打擊。面對如此的紅色勢力滲透台灣媒體，她受訪時表示，這是中國對台灣訊息戰的一部分，也是典型利用代理人、透過媒體製造和散播假新聞，對台灣民主有很大的傷害和威脅。政府也已經進行一連串的立法工作，諸如兩岸條例、國安法、國家機密保護法、刑法等法律的修正，以阻絕中國透過資本滲透、媒體滲透、網路滲透等手段，擾亂台灣社會，製造社會紛擾，危害民主體制正常運作。其中包括禁止台灣人民、法人、團體或其他機構與中國大陸黨、政、軍機關（構）及相關團體或其代理人從事危害國家安全之政治宣傳等。

簡言之，今天的「紅色滲透」事件（上次台北大規模的「反紅媒」遊行亦是），正證明此時此刻，修法的必要性與急迫性。自須強化台灣的民主防護網，透過法律、政策，對付這些用訊息戰或其他方法侵擾社會，能讓台灣社會有很好的防護機制。同樣的，歐美民主國家亦都受害，正努力聚焦在民主防護網的建構，和法律、政策等的防護機制布建。

復次，目前立法院即將要完成「中共代理人」的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。不過，徒法不足以自行，當局必須落實執法才能向國人交代！

至於，在美中角力過程中，台灣的定位時常受到討論，其中一個論調就是「棋子論」，認為台灣只是美國的一枚棋子。對此有學者分析，如果台灣真的被統一，將是當代第一個民主化社會被專制政權統一的惡例，亦將嚴重衝擊美國的民主政治體制！對此「棋子論」的說法，小英總統在出訪前，曾接受媒體專訪表示，不要太小看自己，「台灣是一個很重要的存在」，因為台灣是民主自由的標竿，從威權社會走出來的民主自由社會，對很多國家發展來說是很好的典範，這個典範的存在對區域是有意義的。而自由、民主、人權是台灣核心價值，和其他相同理念國家共同維持這個價值，讓這個價值變成這個區域中穩定的力量。台灣不僅是海峽兩岸的一方，更是區域和平穩定的貢獻者，也是一個player。

在此情況下，小英總統指出，並沒有所謂「押寶」的問題，而是自己角色認知的問題。只要台灣民主自由守得住，表示這個區域其他小型國家也守得住，台灣越來越像標竿。台灣的民主社會能否在中國壓力下繼續維持民主方式，是很重要指標！美國希望台灣有防衛的決心和信心，這幾年來，中華民國一直強化國防自主，讓國軍訓練更精實。在美國方面能做得到，可以幫忙台灣的，都會盡量幫忙。誠是一語中的！

據《BBC中文網》報導，東亞政治經濟專家、香港中文大學客座副教授林夏如分析，台灣民主化以前只是「棋子」，因為當時美國用台灣來反共，但當年台灣的人權紀錄很差，讓美國反感。經過民主化洗禮後，台灣的角色漸趨重要，如果台灣被中國統一，將是當代第一個民主社會被專制政權奪回，會嚴重衝擊美國！頗值得國人警惕！

台灣70多年來，在風雨飄搖中，莫不靠朝野和國人的奮勵自強，堅定信念，披荊斬棘，努力不懈地慘澹經營，才走出一片自由民主的天地！吾人理應倍加珍惜！

48年前的蔡英文，不過15歲。就已目睹中華民國退出聯合國，當時台灣的動盪不安局面；而40年前女大生的蔡英文，又再一次目睹了中華民國與美國斷交的人心惶惶的悲情，更能體會ROC和台灣的最大公約數。如今當了中華民國總統，所展現的「仁者不憂，智者不惑 勇者不懼」的本色，不僅令對岸色厲內荏，還讓民主台灣能經得起驚濤駭浪，穩定地前進，無怪贏得美國和國際社會的肯定和尊敬！

如今，不分黨派、世代、朝野，理應共體時艱，守護民主台灣，大家團結抵禦時時刻刻欲吞併台灣的中共，也要防阻驅逐在同舟共濟的船上鑿洞之不肖，絕不能讓我們的子孫，淪落到香港、新疆的那般悲慘命運！

所謂的自由、民主，根本是用金錢、名位、體力買不到，取不回的！好好珍愛台灣，才能有永續的自由民主！天佑台灣！

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