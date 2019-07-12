歷史上的今天》逃亡的竹聯大老：竹聯幫精神領袖陳啟禮在柬埔寨被收押！

人稱竹聯幫扛霸子的陳啟禮，曾擔任竹聯幫總堂主。1984 年時被情報局吸收，而派到美國刺殺涉嫌洩漏情資給中國的雙面間諜劉宜良（也就是著名的江南案）。

◎佳穎/法律白話文運動

20 年前的今天，竹聯幫已故精神領袖陳啟禮曾在逃亡至柬埔寨時，因在當地持有非法持有槍械，被當地法院收押。

■ 浪跡天涯的扛霸子

人稱竹聯幫扛霸子的陳啟禮，曾擔任竹聯幫總堂主。1984 年時被情報局吸收，而派到美國刺殺涉嫌洩漏情資給中國的雙面間諜劉宜良（也就是著名的江南案）。得知情事的美國聯邦調查局隨即深入偵辦，發現中華民國情治單位是幕後主導。

執行「江南案」的陳啟禮（右）與吳敦（左）。（網路資料照）

事後，陳啟禮被判處無期徒刑，經過兩次減刑出獄後，又因被列為政府「治平專案」下的重點人物，以違反組織犯罪條例遭到通緝，逃亡到柬埔寨。和當地領導人韓森將軍交情良好的陳啟禮，被封為勳爵，有近百位的警衛保護，當地華僑甚至都尊稱他為地下僑胞領袖。

由於陳啟禮某次接受台灣媒體採訪時曾擺出了大批槍械，在 20 年前的今天被柬埔寨警方以掃蕩黑槍為名收押，羈押 13 個月之後才獲釋放。 2007 年 8 月，陳啟禮被發現罹患胰臟癌，發現後兩個月即病逝在香港九龍醫院，得年 64 歲。

■ 究竟什麼是治平專案？

治平專案，是內政部為了防止組織犯罪與地方派系結合成黑金政治，依《組織犯罪防制條例》 ，於 1995 年 3 月及 1996 年 8 月開始分別實施兩階段的整肅幫派工作。也就是我們在新聞上常看到警方針對酒店或夜店等場所，實施臨檢或規劃同步掃蕩等活動。目的在於斷絕黑道的經濟來源。

在這個專案下，許多高知名度幫派組織首領或重大罪犯等，經法院裁定後都會被列為治平專案檢肅目標或專案對象，這就是當年呼風喚雨的陳啟禮為何會遭到當時警方頭號通緝的原因。

2007 年 8 月，陳啟禮被發現罹患胰臟癌，發現後兩個月即病逝在香港九龍醫院，得年 64 歲。（資料照）

除此之外，由於近年來發生不少校園霸凌或毒品進入校園等事件，為了阻斷校園組織犯罪，高檢署及警政署曾進行 7 次「全國同步掃蕩校園毒品專案」，未來亦將不定期執行掃蕩校園毒品任務，希望能藉此斷絕校園霸凌事件及毒品供給。

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