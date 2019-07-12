法操》【亞泥花蓮新城山礦場爭議】政府可以廢止亞泥的採礦許可嗎？

台灣是我們生長的土地，如何保護這塊土地不被破壞並永續經營，需要我們一起努力。我們應該要正視自己生活的環境，讓環境變得更適合自己及下一代居住；而不是擺爛不處理，將文明苦果留給下一代承擔。

法操司想傳媒

根據新聞報導，2019年6月24日，花蓮新城礦場部落居民及環保團體至亞洲水泥的股東會現場抗議，要求亞泥董事長徐旭東針對礦場轉型期程做出說明。徐旭東表示，花蓮礦場會挖到不能再挖為止，到時坑洞可以變成池塘，也可整治成觀光區。徐旭東更表示：「你的祖宗已經同意做這些事情，你兩三代之後來抱怨，我們同情。」

亞泥上月24日舉行股東會，環團和花蓮新城礦場原住民在現場抗議，亞泥董事長徐旭東（右2）表示，當初亞泥去花蓮是政府要我們去的，你的祖宗已經同意做這些事情，你二、三代現在來抗議。（資料照）

合法的行政處分可以廢止嗎？

前幾年電影《看見台灣》上映，不僅揭發了日月光在後勁溪排放污水一案，也讓許多人開始注意到自己生長的這塊土地，其實有一部分早已經因為污染、濫用而面目全非。

這一兩年，亞泥花蓮新城山礦場採礦權延展問題，可以說是熱門的環境議題。加上徐旭東的「挖深可以養魚」說、及礦務局表示相關報告書未經亞泥同意不公開等問題，使得環保團體及當地居民更加不滿 ，並曾發起連署要求政府廢止亞泥的開採許可。

但是在法律上，政府真的可以廢止這張已經給亞泥的許可嗎？其實是可以的！

亞泥於1957年依照當時的礦業法規定取得採礦權以後，便開始開採花蓮新城山，之後政府又依法同意了數次展限申請。從法律上來看，政府所為的展限許可，是授予亞泥「繼續開採新城山」利益的行政處分（行政程序法第92條參照）。

而根據行政程序法第123條規定，授予利益之合法行政處分，如果有下列情形之一，原處分機關得依職權將處分全部或一部廢止：

1.法規准許廢止。

2.原處分機關保留行政處分之廢止權。



3.附負擔之行政處分，受益人未履行該負擔。



4.行政處分所依據之法規或事實事後發生變更，致不廢止該處分對公益將有危害。



5.其他為防止或除去對公益之重大危害。

因此就算主管機關已經授予亞泥展限的許可，只要有上面幾款的事由，仍然可以依法廢止。

具體來說，亞泥現在的狀況應該符合上述行政程序法第123條第1款「法規准許廢止」的情形，政府機關可以事後廢止。因為礦業法第38條第2款就有規定：如果「礦業之經營有妨害公益無法補救」的情形，政府可以廢止礦業權的核准。

亞泥花蓮新城山礦場距離當地居住區、幼稚園直線距離僅300公尺左右，根據當地居民表示，平日會受到高分貝噪音及沙塵的侵擾，已造成他們生活品質的危害；同時，由於近60年來的開採，亞泥已經幾乎將整座山夷為平地，有研究認為這樣會有水土保持、山崩等疑慮，情況應該已經達到危害公共利益的程度。

亞泥花蓮新城山礦場距離當地居住區、幼稚園直線距離僅300公尺左右，根據當地居民表示，平日會受到高分貝噪音及沙塵的侵擾，已造成他們生活品質的危害。（資料照）

由於亞泥已經開採新城山許久，產品也均銷售到國內外，將新城山回復成原本的樣貌根本不可能，損害已經無法補救，因此政府應該可以依據礦業法第38條第2款的規定，廢止亞泥的採礦權展限許可。

立法院應該儘速修改礦業法，礦務局應考慮廢止展限處分

2018年，立法院曾經針對礦業法修法進行協商，當時也已經達成部分共識，但直至2019年07月初，修法草案仍躺在立法院無法三讀通過。

回頭看看現在的礦業法，雖然相較於亞泥在1957年首次申請採礦權時有所進步，但仍然有許多需要改善的地方。舉例而言，礦業法第47條雖規定：礦業權者為取得土地使用權，應與土地所有人及關係人協議；但同時又留了一個但書，讓他們得於提存地價、租金或補償，並申請主管機關備查後，先行使用其土地。姑且先不論僅向主管機關「備查」是否有管制密度過低的問題，容許以「提存」代替「協議」的立法，已經讓本條保障當地居民、讓他們能夠對自己的生活環境發聲的美意蕩然無存。

此外，礦業法第31條也規定，除非有例外狀況，否則政府原則不得駁回礦業權的展限；且根據監察院的糾正報告，由於環保署88年8月9日88環署綜字第0049519號函中，針對已核定礦業用地延續租用，且實際礦業用地範圍並無擴大或變動情形者，無需實施環境影響評估的見解，導致本案中亞泥及其他長期開採的礦業公司，可以不經過環評，就繼續取得最多20年的採礦權（礦業法第13條參照），實在有檢討改進的必要。

台灣是我們生長的土地，如何保護這塊土地不被破壞並永續經營，需要我們一起努力。我們應該要正視自己生活的環境，讓環境變得更適合自己及下一代居住；而不是擺爛不處理，將文明苦果留給下一代承擔。我們除了呼籲立法者應儘速修訂礦業法外，也呼籲主管機關應該要重新審查是否有符合前面提到的廢止事由，如有符合並儘快廢止展限處分，給下一代一個更適合居住的台灣。

本文經授權轉載自法操 【亞泥花蓮新城山礦場爭議】政府可以廢止亞泥的採礦許可嗎？

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