胡，怎麼說》「丁守中的遺憾」－國民黨內現在進行式...

這一邊，國民黨總統初選正天天進行民調（8日到14日）、那一邊，各式各樣民調結果數字天天滿天飛！

一邊進行民調、一邊結果出現，令人聯想去年1124台北市長選舉，「邊投票、邊開票」問題，敗選的丁守中認為選務重大瑕疵、造成選舉不公，因而提出選舉無效之訴。

「邊投票、邊開票」，敗選者輸的很不服氣，可稱之為「丁守中的遺憾」，希望打官司平反；現在，國民黨總統初選，「一邊進行民調、一邊結果出現」，類似「丁守中的遺憾」恐怕是現在的「天天進行式」，如最後民調結果差距很小，勢必發生「某某某的遺憾」，形成重大爭議風暴。

去年1124的選舉，由於九合一選舉綁公投，因投票延遲到深夜，發生「邊投票、邊開票」現象，尤以台北市最嚴重，以3254票敗選的國民黨市長候選人丁守中，認為這是造成他敗選的要因，憤而提出選舉無效之訴，一審法院判他敗訴，他上訴二審，高院預定18日首度開庭。

去年1124的選舉，由於九合一選舉綁公投，因投票延遲到深夜，發生「邊投票、邊開票」現象，尤以台北市最嚴重，以3254票敗選的國民黨市長候選人丁守中，認為這是造成他敗選的要因，憤而提出選舉無效之訴。（本報資料照）

從一審判決結果研判，因為很難估算受到「邊投邊開」影響，以致發生棄保等效應的實際票數，丁守中二審要逆轉勝機率很小，所以在此稱之為「遺憾」。

一邊做民調、一邊民調結果滿天飛，曝露了以市內電話民調來決定勝負的政黨初選制度，表相最民主、實際最易被操控，看似公平、實際很不公平，打著科學、數字旗號、卻是偽科學、數字不具代表性的產物。

在政黨做初選電話民調的同時，那些滿天飛的民調結果，都不是政黨公布、大部分也不是政黨流出或外洩，而是外界仿政黨民調的方法、提問等所做，更多的是為了操作棄保、唯一支持、打擊政敵等，刻意炮製的數字或根本就是假民調。

但是，不管魚目混珠或白米摻沙，在民調結果訊息透過網路大量流傳之下，一時間大都真假莫辨，政黨根本無力規範，有的人甚至暗中放縱某些挺特定人士陣營操作，那更會造成輸家憤憤不平、甚至大亂。

「某某某的遺憾」會從「現在進行式」成為「完成式」、進而形成黨內風暴嗎？15日國民黨公布民調結果時立見分曉！

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