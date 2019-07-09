自由開講》對住很有堅持的「墅民」總統候選人

◎柯嘉斯

2012年，當時的民進黨主席蔡英文競選總統，其搭檔的副手、現任立法院蘇嘉全院長被爆出有農舍爭議，而蘇嘉全為了停損，決定將農舍和農地無條件捐給屏東縣長治鄉公所做為農業公益使用，才將爭議告一段落，但卻已造成選情上的損傷。沒想到，2020的總統大選前，泛藍陣營最近是非很多的韓市長，卻也爆出一樣的爭議。

現任立法院蘇嘉全院長。（資料照）

高雄市長韓國瑜夫人李佳芬名下的豪華農舍被爆是違建，在被爆出爭議後，韓市長夫婦選擇找人拆除主建物農舍旁增建的二樓建物與車庫，問題是，按照法令，縱使韓市長夫婦拆了這些建物，韓市長的「豪華農舍」一樣還是不合法。

因為根據《農業發展條例》，農舍的興建不能超過農地的十分之一，農舍的圍牆以農舍的興建範圍為限。讓農民以農地的十分之一興建農舍，目的是要增進其他農地的可生產經濟利益、以促進農業價值，換而言之，「農地農用」才是農地使用的最高原則，農民興建農舍的目的，絕對不是讓不具農民身份的「假農民」興建豪華別墅居住。

但是，韓市長的豪華別墅農舍卻將應該被當做是「農田使用的土地」全部鋪平，且主建物登記250平方公尺，原超過農地十分之一的166平方公尺，其他所有的造景、地磚，就連圍牆興建的範圍，都不符合法令只能興建在農舍以外的明文規定。

按照法令，縱使韓市長夫婦拆了這些建物，韓市長的「豪華農舍」一樣還是不合法。圖為韓市長的「豪華農舍」。（資料照）

再來，除了豪華的「別墅農舍」外，韓市長連在高雄市長的住所也充滿爭議，韓市長堅持不住官邸，反而在外一個月花4萬元租房，韓市長號稱自己是在體驗小市民的生活，問題是高雄市民平均租房的支出金額，根據NGO團體統計，是11071.8元，換而言之，韓市長所謂「小市民的生活」，光是租房的花費就是一般人的四倍，果然是擁有豪華農舍的「墅民生活」。

做為一個總統候選人，應該要以高規格來做為檢視候選人人格的標準，而非僅是符合法令規範就好，2012的選舉，蘇院長縱使後來被地檢署以不起訴處分，但仍然將農舍捐出，以杜絕悠悠之口，韓市長夫妻怎麼會覺得自行將農舍拆掉一部分就可以讓選民買單，更遑論韓夫人拆掉「二樓建物與車庫」後，韓市長的豪華農舍還是處於明顯的違法。

不過，依照韓市長的慣用手法，筆者猜測，韓市長接下來應該就會出面指責大家選舉選到失去人性，然後痛斥其他候選人也有豪宅、也花很多錢租房子，藉此轉移焦點、聲東擊西，企圖藉此脫困。

韓市長號稱自己是在體驗小市民的生活，問題是高雄市民平均租房的支出金額，根據NGO團體統計，是11071.8元，換而言之，韓市長所謂「小市民的生活」，光是租房的花費就是一般人的四倍。（資料照）

筆者在這裡建議韓市長，如果真的要採取這樣的戰略，國民黨有另一位候選人，明明坐擁「21億的灣流機」、豪擲千金只為治裝、更擁有一堆一定比豪華農舍更值錢的豪宅，卻聲稱他一週只需要花二萬元，如此的主張，確實比韓市長的「租房4萬小市民說」來得離譜，所以，韓市長只要攻擊該名候選人，一定可以達到不錯的效果，成功轉移新聞的焦點。

韓市長在接受TVBS專訪時說，他的政治心法是「勤能補醜」，看來韓市長要多做一些努力，才能消弭他的「墅民」爭議，看是要把豪宅拆一拆，還是捐出去，趕快弭平爭議，才可以確保自己可以維持領先，在黨內初選勝出。

（智庫研究員）

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