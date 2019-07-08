神奇海獅先生》在僅僅50年前，拒絕嫁給強暴她的男人竟然是一種罪？！

在當時的義大利刑法中允許一種婚姻，叫做「修復式婚姻（matrimonio riparatore），也就是說如果在強暴案之後，男子願意娶被強暴的女子、因而修補了受害者及他們家族的名譽，那男子也將無罪釋放。

是說有的時候，你們會不會看到某些這樣的例子：

女生被男生侵犯了，但是女方親人不但沒有想要幫她伸張正義的意思，反而想順水推舟把女生嫁給男生。



我記得那時我看到類似的故事時一整個震驚，心想天阿怎麼會有這種家人啊？但就在上星期我看到一起事件，看完整個三觀都被顛覆了：原來在西西里島上嫁給強暴自己的男性，竟然是數百年來的「傳統」！！



而一直到50年前，才終於有一位叫做法蘭卡・維奧拉的女性，有勇氣站出來反抗這一切。維奧拉一句輕輕的話語，震撼了這整個傳統的國度......

法蘭卡・維奧拉（Franca Viola）女士。（網路）



法蘭卡・維奧拉（Franca Viola）在西西里島上的一個小鎮裡出生長大。1963年，年僅15歲的維奧拉與一位當地小混混梅洛蒂亞（Filippo Melodia，以下簡稱渣男）訂婚，但是沒過多久渣男就因為犯了竊盜罪溜到德國後，維奧拉也隨即解除了婚約！



等到渣男回到西西里島後，馬上再次追求美麗的維奧拉，但這時她身邊已經有了一個新的意中人了。所以不管渣男怎樣軟硬兼施，從懇求她、跟蹤她甚至威脅她，她仍然拒絕了渣男，最後渣男實在受不了，決定展開硬的手段了！



渣男開始埋伏在女生家中附近，等她父親離開後，渣男立刻帶著15個朋友衝進女生家中，把女生媽媽毒打了一頓後，把女生給綁走。女生年僅8歲的弟弟死死抱著女生的大腿，但仍然無法改變這一切。



最後，女生被綁架到一個偏遠的農莊裡整整八天，在這八天內渣男多次強暴了她。而且在那段期間裡，他還不斷威脅女生現在只能嫁給他了。只有這樣，家族的名譽才不會被破壞。

渣男：梅洛蒂亞（Filippo Melodia）（左）。（網路）



最慘的是，男生的說法真的是於法有據的。當時的義大利刑法允許一種婚姻，叫做「修復式婚姻（matrimonio riparatore），也就是說如果在強暴案之後，男子願意娶被強暴的女子、因而修補了受害者及他們家族的名譽，

那男子也將無罪釋放。



1966年1月2日，渣男終於被逮補了。不出所料，他馬上向維奧拉提出「修復式婚姻」。但出乎所有人意料的是，維奧拉斷然地拒絕了渣男並且一狀把渣男告上法庭。



但這種現在看起來超級正常的反應，在當時轟動了整個小鎮，甚至擴散到整個國家。

維奧拉是第一個膽敢拒絕有數百年傳統的修復式婚姻的女性，現在她被整個社會認為是donna svergognata，也就是「無恥的女人」連帶她的家族都付出了代價：她的家人收到死亡威脅、葡萄園和小房子都被燒毀了。

《紐約時報》用的標題更為直白：「沒有人支持西西里的法蘭卡」

但是就在全國的注視下，她說出了一句話，這句話音量很小，但卻聲若洪鐘，震撼了整個陳腐老舊的義大利：「我不愛你，我不會嫁給你。」



她撐過來了。1967年5月，渣男被判處11年徒刑。但是維奧拉的生活並沒有因此好過，因爲失去榮譽的維奧拉注定要獨自終老一生。在電視台的討論中，各方名嘴雖然都欽佩維奧拉的勇氣，但也都承認：沒有人會和她結婚。

法蘭卡・維奧拉（中）她撐過來了。1967年5月，渣男被判處11年徒刑。（網路）

但是在1968年12月，報紙出現了新的標題：「她為愛而嫁！」、「西西里的女英雄在黎明成婚！」。



是的，在整段審判過程中，一直有位男士在維奧拉身邊不離不棄的陪著她。那就是她的童年玩伴朱塞佩·瑞斯，

12月4日那天，為躲避大批支持者，20歲的法蘭卡·維奧拉便與瑞斯在清晨互訂終身，而在婚禮上，他們甚至收到義大利總統送來的一份禮金。

而這起事件也成為提高義大利女權的重要分水嶺，最後那條允許「修復式婚姻」的法律，也終於在1981年被廢除了！

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