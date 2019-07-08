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神奇海獅先生》在僅僅50年前，拒絕嫁給強暴她的男人竟然是一種罪？！

在當時的義大利刑法中允許一種婚姻，叫做「修復式婚姻（matrimonio riparatore），也就是說如果在強暴案之後，男子願意娶被強暴的女子、因而修補了受害者及他們家族的名譽，那男子也將無罪釋放。
作者： 神奇海獅先生
2019-07-08 11:12
 | 2019-07-08 11:12
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是說有的時候，你們會不會看到某些這樣的例子：

女生被男生侵犯了，但是女方親人不但沒有想要幫她伸張正義的意思反而想順水推舟把女生嫁給男生。

我記得那時我看到類似的故事時一整個震驚，心想天阿怎麼會有這種家人啊？但就在上星期我看到一起事件，看完整個三觀都被顛覆了：原來在西西里島上嫁給強暴自己的男性，竟然是數百年來的「傳統」！！

而一直到50年前，才終於有一位叫做法蘭卡・維奧拉的女性有勇氣站出來反抗這一切。維奧拉一句輕輕的話語，震撼了這整個傳統的國度......

法蘭卡・維奧拉（Franca Viola）女士。（網路）

法蘭卡・維奧拉（Franca Viola）在西西里島上的一個小鎮裡出生長大。1963年，年僅15歲的維奧拉與一位當地小混混梅洛蒂亞（Filippo Melodia，以下簡稱渣男）訂婚但是沒過多久渣男就因為犯了竊盜罪溜到德國後，維奧拉也隨即解除了婚約！

等到渣男回到西西里島後，馬上再次追求美麗的維奧拉但這時她身邊已經有了一個新的意中人了。所以不管渣男怎樣軟硬兼施從懇求她、跟蹤她甚至威脅她，她仍然拒絕了渣男最後渣男實在受不了，決定展開硬的手段了

渣男開始埋伏在女生家中附近，等她父親離開後渣男立刻帶著15個朋友衝進女生家中，把女生媽媽毒打了一頓後把女生給綁走。女生年僅8歲的弟弟死死抱著女生的大腿，但仍然無法改變這一切。

最後，女生被綁架到一個偏遠的農莊裡整整八天，在這八天內渣男多次強暴了她。而且在那段期間裡他還不斷威脅女生現在只能嫁給他了。只有這樣，家族的名譽才不會被破壞。

渣男：梅洛蒂亞（Filippo Melodia）（左）。（網路）

最慘的是，男生的說法真的是於法有據的。當時的義大利刑法允許一種婚姻，叫做「修復式婚姻（matrimonio riparatore），也就是說如果在強暴案之後，男子願意娶被強暴的女子、因而修補了受害者及他們家族的名譽，
那男子也將無罪釋放。

1966年1月2日，渣男終於被逮補了。不出所料，他馬上向維奧拉提出「修復式婚姻」。但出乎所有人意料的是，維奧拉斷然地拒絕了渣男並且一狀把渣男告上法庭。

但這種現在看起來超級正常的反應，在當時轟動了整個小鎮，甚至擴散到整個國家。

維奧拉是第一個膽敢拒絕有數百年傳統的修復式婚姻的女性，現在她被整個社會認為是donna svergognata，也就是「無恥的女人」連帶她的家族都付出了代價：她的家人收到死亡威脅、葡萄園和小房子都被燒毀了。

《紐約時報》用的標題更為直白：沒有人支持西西里的法蘭卡

但是就在全國的注視下，她說出了一句話這句話音量很小，但卻聲若洪鐘震撼了整個陳腐老舊的義大利：「我不愛你，我不會嫁給你。」

她撐過來了。1967年5月，渣男被判處11年徒刑。但是維奧拉的生活並沒有因此好過因爲失去榮譽的維奧拉注定要獨自終老一生。在電視台的討論中各方名嘴雖然都欽佩維奧拉的勇氣，但也都承認：沒有人會和她結婚。

法蘭卡・維奧拉（中）她撐過來了。1967年5月，渣男被判處11年徒刑。（網路）

但是在1968年12月，報紙出現了新的標題：「她為愛而嫁！」、「西西里的女英雄在黎明成婚！」

是的，在整段審判過程中一直有位男士在維奧拉身邊不離不棄的陪著她。那就是她的童年玩伴朱塞佩·瑞斯

12月4日那天，為躲避大批支持者20歲的法蘭卡·維奧拉便與瑞斯在清晨互訂終身，而在婚禮上，他們甚至收到義大利總統送來的一份禮金。

而這起事件也成為提高義大利女權的重要分水嶺，最後那條允許「修復式婚姻」的法律也終於在1981年被廢除了！

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