台灣回憶探險團》7.7 臺灣畫家李石樵紀念日

李石樵身為臺灣第一代西畫家，日治時期協力創立臺陽美術協會，戰後更長期投身教育培育臺灣藝術人才，一生投身藝術領域六十多年創作大量經典作品獲得肯定。

台灣回憶探險團

「藝術家如果不用心的話，等於宣佈死亡。從事藝術創作，就好比是參加賽跑，還沒有抵達終點時，是不知道勝負的。從那一天開始，我一直在衝刺。」

正如李石樵所說，從提起畫筆的當下開始，他就未曾在創作的路上有所停歇。

臺灣國寶級大師李石樵。（維基共享）

1923 年，李石樵 15 歲，考取臺北師範學校，並遇上了改變自己一生的人。在石川欽一郎的指導下，初次接受正規的美術教育的他在 19 歲那年就成功以《臺北橋》入選臺展，並且在畢業後前往東京深造。

他曾經兩次報考東京美術學校，卻都名落孫山，但他並沒有因此放棄，反而每天花超過十二個小時磨練自己的畫技，終於在第三年成功錄取，此後更連續五年入選象徵畫壇最高榮譽的日本帝展。

李石樵認為藝術不只要跟隨時代演進，更要與生活融合。例如在《田家樂》中，他描繪了 1949 年臺灣農民在豐收時節休息片刻的樣貌，藝術史研究者夏亞認為，李石樵此時期畫作反應了戰後國民政府治下的社會氛圍 – 收購米價過低、物價通膨嚴重的狀況，《田家樂》對於人物的暗色調處理，題名雖「樂」卻不見樂，表達了當時人民的無奈。

李石樵作品《田家樂》出自臺北市立美術館。

「我向來不畫空洞的東西。無法掌握的東西，是要如何畫呢？藝術若是離開了生活感情，畫家的作品又是怎麼樣讓看的人感動呢？」

李石樵身為臺灣第一代西畫家，日治時期協力創立臺陽美術協會，戰後更長期投身教育培育臺灣藝術人才，一生投身藝術領域六十多年創作大量經典作品獲得肯定。

7月7日為李石樵逝世紀念日，一起來緬懷這位在臺灣留下無數美麗的國寶級大師。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 7.7 臺灣畫家李石樵紀念日

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