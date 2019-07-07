自由開講》徵收富人稅？ 郭台銘最好看看歐朗德的下場

◎洪聖斐

有意爭取代表國民黨角逐2020總統大選的郭台銘日前在辯論會上拋出「0到6歲幼兒國家養」的政見，遭到輿論質疑，同黨競爭者朱立倫也認為不可行。面對懷疑聲浪，郭台銘表示可以透過徵收「富人稅」來填補。7月6日他又發文嗆朱說：「同樣叫『富人稅』，有人的只能課80至150億元，郭台銘的要課1600億元。」講得輕巧！「地球是平的」，資本家的錢是會流動的，哪那麼容易留在會被課「富人稅」的地方？

有意爭取代表國民黨角逐2020總統大選的郭台銘日前在辯論會上拋出「0到 6歲幼兒國家養」的政見，遭到輿論質疑，同黨競爭者朱立倫也認為不可行。面對懷疑聲浪，郭台銘表示可以透過徵收「富人稅」來填補。（資料照）

法國現任總統馬克宏（Emmanuel Jean- Michel Frédéric Macron）數年前之所以能夠擊敗左右兩大黨勝出，很重要的原因是前總統歐蘭德（François Gérard Georges Nicolas Hollande）實施「富人稅」失敗，民意支持低迷，不僅自己放棄連任，還連累他所屬的社會黨也跟著慘敗。

歐朗德收「富人稅」立意良好，旨在歐債危機後景氣低迷之際，幫助年輕人就業。理論上這個政策只損傷到1500人，卻可以造福千千萬萬人。但實施的過程遇到非常多的困難，在2012年被憲法委員會以不符合憲法的賦稅公平原則為由，加以駁回。法國政府乃把徵收對象由個人變成企業。規定企業為2013和2014年收入超過100萬歐元的員工，繳納一項名為「特別互助貢獻」的稅收，稅率確定為50%。加上法國企業必須替員工繳納的社會保險費用，新法案等於企業將為年收入超過百萬歐元的員工，繳納近75%的實際稅率。

法國前任總統歐蘭德。（法新社）

結果法國有錢人立刻以腳投票，在2012年就有587名應繳超級富人稅的法國人移居他國，其平均資產在660萬歐元左右，而其中的半數平均資產超過1250萬歐元。實施「富人稅」的兩年期間（2013-2014年），法國政府一共只收取了到4億多歐元的稅款，與法國的數十億赤字相較之下根本是杯水車薪。想要推動的社會福利自然也沒錢支付。最後導致法國人民不滿。歐朗德失敗收場。

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（大學教師）

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