法操》【違規跨越雙白實線】交通違規推定過失可以舉反證推翻

由於交通違規每天都會發生，若要求警方每個違規案件都實質審查當事人有沒有故意，將毫無行政效率可言。因此立法者才會在道交條例第85條第4項推定被逕行舉發人有過失，以減輕警方的負擔。

因內側車道塞車，駕駛跨雙白實線駛離，法官依當時車況，撤銷罰單。（圖為現場示意，取自Google地圖）

法操司想傳媒

根據新聞報導，有駕駛在桃園道路上行駛於內側車道經十字路口時，因前方車輛綠燈仍未行駛，故在確認右側車道已無其他車輛經過後，跨越雙白線標誌駛離，遭警方開罰新台幣600元罰鍰。駕駛不服該罰單提起行政訴訟，後來台中地方法院撤銷該罰單。

為什麼桃園發生的案件是台中地方法院審理？

在討論法院判決前，我們先來說說程序的問題：為什麼桃園發生的案件會在台中地方法院審理？

由於本案是有關「交通罰單」的撤銷案件，在現行法下針對交通案件有一個特殊的訴訟類型叫做「交通裁決事件」，規定在行政訴訟法第2編第3章《交通裁決事件訴訟程序》。

和一般民事案件原告必須到被告所在地法院起訴的「以原就被原則」、以及刑事訴訟案件以被告所在地、案件發生地法院管轄的原則不同，為了便利民眾、及有效率地解決這類案件爭議，在制度設計上採取了較便利民眾的設計，讓民眾可以選擇在自己住居所所在地地方法院行政訴訟庭提起訴訟，減輕民眾應訴負擔（行政訴訟法第237條之2參照）。

因此本次案件雖然發生在桃園，但住在台中的當事人，可以依照上面說的規定，直接在台中地方法院的行政訴訟庭起訴，請求撤銷這張罰單。

警方認為當事人違規變換車道

實體問題方面，法院最後認為應該撤銷罰單的原因，其實是因為「欠缺期待可能性」。

根據本案判決書（臺灣臺中地方法院 108 年交字第 34 號行政判決）的記載，當事人駕駛汽車行經路口，當時是綠燈、當事人駛於內側車道，由於前方車輛並未有開動的跡象，因此他在確認右側車道沒有來車後，跨越雙白線從右側車道駛離。

警方指出：根據道路交通標誌標線號誌設置規則第149條第1項第1款第7目的規定，路段中的雙白實線，是用來分隔同向車道，並禁止變換車道；且道路交通安全規則第98條第1項第5款規定，除準備停車或臨時停車外，不得駛出路面邊線或跨越兩條車道行駛。

由於當事人確實違規跨越了雙白實線而遭逕行舉發，依道路交通管理處罰條例（下稱「道交條例」）第85條第4項直接推定當事人有過失後，認定當事人違反同條例第45條第1項第12款禁止爭道行駛而「任意駛出邊線，或任意跨越兩條車道行駛」，而處以罰鍰，並依同條例第63條第1項予以記點。此外，警方也在法院審理中主張，當事人行為也同時違反。同條例第48條第1項第2款變換車道時「不依標誌、標線、號誌指示」之規定。

法院認為當事人違規不具期待可能性

然而，針對警察指出了兩項違規，法院分別認為：

就警方認定當事人「爭道行駛而任意駛出邊線，或任意跨越兩條車道行駛」部分，法院認為當事人遇到前方之車輛靜止不動，即顯示右側方向燈，由內側車道跨越雙白實線，變換至外側車道駛離。過程中沒有持續將車身跨越在兩車道中間，也沒有妨礙兩車道上車輛行進。由此來看最多是「不按禁止變換車道線之指示違規變換車道」，與道交條例第45條第1項的「爭道行駛」要件不符，。

而就「變換車道時不依標誌、標線、號誌指示」部分，雖然當事人跨越雙白實線，確實是「不依標誌、標線、號誌指示」行駛，但是法院認為該路段內側車道並不是左轉專用道，當事人本來就可以選擇利用內側車道行駛，並期待繼續直行。案發當時是綠燈，當事人卻遇到前方車輛不動，要求他停車等待強人所難；且由於並沒有左轉專用車道，勢必造成遇到相同情況的駕駛只能變換車道，難以期待做出合於規定的行為。因此法院認為當事人雖然違規，但屬於無期待可能性的行為，阻卻責任不罰（註）。

法院審酌是否有期待可能性值得肯定

由於交通違規每天都會發生，若要求警方每個違規案件都實質審查當事人有沒有故意，將毫無行政效率可言。因此立法者才會在道交條例第85條第4項推定被逕行舉發人有過失，以減輕警方的負擔。

但既然是「推定過失」，為了避免出現當事人實際上根本沒有過失的情況，本來就容許當事人舉反證推翻。本次事件法院細心確認事發時的狀況、並作出有利於當事人的認定，值得肯定。

交通安全需要每位用路人共同維護，雖然有些時候我們可能無法期待用路人完全依照交通規則行駛，但是並不代表完全不用遵守交通規則。唯有大家遵守交通規則，才能創造安全的用路環境、減少交通事故的發生率。

註

實務見解認為：在行政罰案件中，仍應該要就構成要件該當性、違法性（含有無阻卻違法事由）、有責性或可非難性（含有無阻卻責任事由）三個階段分別檢驗。（最高行政法院 102 年判字第 611 號行政判決參照）

本文經授權轉載自法操 【違規跨越雙白實線】交通違規推定過失可以舉反證推翻

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