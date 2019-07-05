胡，怎麼說》獲讚賞後，柯文哲將被列入中共「共謀統一」紅名冊？

不管加分、扣分，獲中國國台辦唱名「讚賞」的柯文哲，將會見國台辦主任劉結一。從劉結一昨天的談話來看，中共手中有一份「共謀統一」的台灣政治人物紅名冊，柯劉會後，柯文哲將被列入名冊？被列為優先觀察名單？已準備列入？或本來就已列入？

不管加分、扣分，獲中國國台辦唱名「讚賞」的柯文哲，將會見國台辦主任劉結一。（資料照）

劉結一昨天在天津講話時透露，6月以來，已與洪秀柱、郁慕明、高金素梅等台灣政治人物，達成「共同反對台獨分裂，攜手推進和平統一進程」等多項共識。

劉結一賣力執行的就是習近平今年1月2日對台談話的「共謀統一」、探索「一國兩制台灣方案」，他的談話顯示除了點出名字的3人之外，6月之前，應該還不少、6月以來，也有沒講出名字等人，這顯示劉結一已在收割統戰成果、編造共謀統一的「紅名冊」，準備呈獻習皇大大邀功。

劉結一昨天在天津講話時透露，6月以來，已與洪秀柱、郁慕明、高金素梅等台灣政治人物，達成「共同反對台獨分裂，攜手推進和平統一進程」等多項共識。（中央社）

柯文哲上回在香港人民反送中大遊行烈烈舉行之際，高唱「兩岸一家親」，獲國台辦讚賞表揚；香港人民反送中71行動效應仍在延燒，昨天在上海開幕的「雙城論壇」，柯文哲與上海市長應勇同唱「兩岸一家親」，中共在共謀統一功勞簿上，再給柯文哲加分給讚，應該不在話下。

柯文哲會劉結一，柯到昨天還在搞神密，其實，前兩天應勇無意間透露了一個訊息，就是柯劉會問題要去問「中台辦」，中台辦（中共中央台辦）、國台辦雖是一個機構、兩塊招牌，但運用有別，應勇講出中台辦，表示柯劉會是由中共黨做決策，這就不只是城市交流，而具有濃厚的統戰意味。所以，令人懷疑中共已經、或準備把柯列入共謀統一紅名冊。

台北市長柯文哲和中國上海市長應勇出席雙城論壇。（台北市政府提供）

柯文哲在上海，除了獻上兩岸一家親邀賞之外，還添加上貢禮品，他在見上海副市長宗明時，當面大罵我方政府百般刁難中方官員來台，不太健康云云。柯講的話根本不是事實，移民署統計顯示，中國黨政官員來台申請，3年半以來核准率年年都在94%以上，反倒是中共政權幾乎全面封殺民進黨政府官員訪中、連民代訪香港都遭封阻，柯文哲講出那種話，既無知又討好諂媚中國官員，這不叫舔共什麼叫舔共？

種種跡證、種種言行，在中共「共謀統一」紅名冊中，柯文哲將可望與洪秀柱、郁慕明、高金素梅等同列榜上！這對柯文哲競選總統將是加分、減分？禍福無門，惟人自召，由他去吧，但不能拖累台灣！

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