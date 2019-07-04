Lin bay 好油》走向全球化的展示點：台北國際食品展

食品的消費也是一種文化，文化就需要底蘊跟累積，台灣的手搖飲的文化能走向世界，背後的支持就是屬於台茶的特別製茶技術及相關的供應鏈的形成。

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每年筆者會固定參加三個展會：三月的東京國際食品展、六月的台北國際食品展與九月的香港的亞洲運銷蔬果展（Asia fruit logistica），這三個展會筆者都各參加過三次以上，展會規模也一年比一年盛大，今年的台北食品展剛剛結束，在今年在東京食品展，我還曾看到台北國際食品展的攤位，可以見到執行單位貿協的用心。

今年台北食品展的規模也比往年更大，一共分成三個展區：南港1館、南港2館、台北世貿一館。不過，這幾年辦大型展覽，就可看出台灣的劣勢。近年大型國際展會都是比大、比規模，東京食品展的主辦場地共有11個hall，可容納將近3500家的參展廠商，而今年台北國際食品展共有1359家參展商，卻分散在三個場地，同時也分散了人潮，場地對於此次大型的展會是美中不足之處。

台北食品展的規模比往年更大，一共分成三個展區：南港1館、南港2館、台北世貿一館。（取自台北國際食品展官網）

去年生技類參展廠商相當多，但今年火紅的不是生技廠商，而是手搖飲供應商！

火紅的手搖飲供應鏈

2017年5月，韓國貢茶公司（Gong Cha Korea, Co.）回頭買下台灣母公司─貢茶國際公司約70%股權，計畫將貢茶打造成茶界的星巴克。韓國的貢茶在多年的努力之下，在韓國營造出想到珍奶就想到貢茶。貢茶引領韓國的珍珠奶茶的消費文化，自然會有其他的廠商跟著賣珍奶。

手搖飲是台灣少數走向國際的飲食文化，珍奶除了在韓國火熱以外，前陣子日本的IG上非常流行分享不用手喝珍珠奶茶的方式，一下子就吸引許多年輕人的注意，大家爭相模仿，除了日韓之外，東南亞、歐美對於手搖飲的消費也不斷成長，而全球手搖飲的消費之中，竟然有近4成是珍奶！

不用手喝珍奶。（圖：取自網路）

珍奶在外國形成消費文化後，漸漸形成大家都可以供應的常態飲品，想販售珍珠奶茶的廠商就會來台灣找供應源，台灣的手搖飲發展了二、三十年，許多廠商都有一站式的全套供應能力，這種全套服務當然一搭即合，因此今年食品展有許多手搖飲供應商參展。

台灣的手搖飲文化發展已久，也出現許多不同的系統，常見的清心、五十嵐、CoCo等都有自己的特色，珍珠奶茶的核心角色－珍珠（粉圓）的生產與供應在過去一直呈現穩定的狀態，但這幾年開始供不應求，筆者聽做粉圓的廠商說，韓國的客人找上門，一買就是一個月要供應二三十個貨櫃，但以他的滿載的產能，頂多一個只能供應一櫃。 而外國的客人就是覺得珍珠奶茶的珍珠一定要來自原產地台灣，若珍珠不是Made in Taiwan，就失去獨特的味道與文化，因此，光去年珍珠的外銷產值就成長超過50%以上，甚至有些珍珠製造商的訂單已經滿到明年，這一顆顆的珍珠，把MIT帶向國際。

台灣許多廠商都有一站式的全套供應能力。（圖：作者提供）

今年食品展有許多手搖飲供應商參展。（圖：作者提供）

光去年珍珠的外銷產值就成長超過50%以上，甚至有些珍珠製造商的訂單已經滿到明年。（圖：作者提供）

超越肉品的肉

今年在美國最火紅的IPO是一家人造肉創業公司Beyond Meat，本來預計掛牌價是17美金，後來因為市場太過看好，將掛牌價調整為25美金，上市當天飆到138.65美金，最後收盤在65美金，創下美國20年來最成功的IPO紀錄。

全美超市龍頭Kroger和高價的全食超市（Whole Foods Market）、星期五美式餐廳（TGI FRIDAYS）等都有販售Beyond Meat的人造肉，人造肉不只有類似肉類的口感，而且更健康、更永續。

人造肉不只有類似肉類的口感，而且更健康、更永續。（圖：作者提供）

而提到人造肉就不得不提台灣的素食文化，台灣不只有素肉，也有素食，還可以把素食做成各國料理，包含義式、法式、日式、美式等，全素的美式漢堡，用的就是一般消費者難以分辨的素肉，筆者在台北食品展吃到的素漢堡肉口感跟風味都相當棒，完全不輸給一般的肉。

台灣在素食的製作上，屬全球領先地位，台灣的素肉，早就賣到世界各地超過20個國家，不只素食餐廳應有盡有，很多台灣人不知道的是，台灣還是世界上有名的素食材料的供應王國。

台灣在素食的製作上，屬全球領先地位，台灣的素肉，早就賣到世界各地超過20個國家。（圖：作者提供）

台灣的廠商雖然很會做素食，但真的沒有外國人來得懂行銷，Beyond Meat不只是賣人造肉，他更強調環境永續，一個人造肉的漢堡排，只需要一般牛肉漢堡1％的用水量，7％的用地跟10%的碳排放，吃人造肉比吃肉更環境永續。

素食的市場隨著食品加工技術越來越成熟，可提供越來越接近葷食口味的產品，例如用燕麥奶代替牛奶的latte，就是一個例子。

雀巢也在歐洲推出自己的「不可思議漢堡」（Incredible Burger）而漢堡王也推出無肉版華堡（Impossible Whooper），過去這些速食漢堡被當成垃圾食物，如今卻靠著素肉漢堡扭轉形象。

消費型態轉變創造需求

食品的需求一直都在，但只是消費型態的轉變，素肉、無肉漢堡不可能完全取代一般的漢堡，卻可以瓜分掉消費，過去素肉食品一直是非主流消費，但現在訴諸營養、環境永續後開始變成風潮，各大通路、速食都開始販售類似產品，這些假肉漸漸變成日常可消費的選項之一。

食品的消費也是一種文化，文化就需要底蘊跟累積，台灣的手搖飲的文化能走向世界，背後的支持就是屬於台茶的特別製茶技術及相關的供應鏈的形成。

先有localize才會有globalize，台北國際食品展就是一個台灣食品廠商走向全球化的一個展示點。

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